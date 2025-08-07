Podle slov vysokého poradce Kremlu a bývalého ruského velvyslance v USA Jurije Ušakova se Rusko a USA „v podstatě dohodly“ na tom, že se v dohledné době uskuteční setkání prezidentů Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Naopak třístranný summitu, jehož součástí by byl i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, podle Kremlu zřejmě v plánu není.
Přestože Trump původně hovořil o třístranném summitu, jehož součástí by byl i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, zdá se, že to Kreml neplánuje. Ušakov tyto plány odmítl a uvedl, že třístranná schůzka byla pouze návrhem americké strany a Rusko ji nechalo bez komentáře.
Ještě před pár dny přitom ruský prezident Vladimir Putin byl podle Kremlu připraven se se Zelenským setkat, ale pouze za podmínky předchozí odborné přípravy. Mluvčí Putina Dmitrij Peskov podle agentury Unian a ruských médií uvedl, že k této schůzce může dojít až poté, co bude provedena příprava na expertní úrovni.
Zelenskyj již dříve zmínil, že na ruské straně došlo k určitému posunu ohledně možnosti setkání s Putinem, ale Kreml v současnosti tvrdí, že k takovému setkání pravděpodobně nedojde do konce srpna.
Ukrajinský velvyslanec v Turecku, Nariman Dželjal, uvedl, že Rusové mají odlišný pohled na přípravu setkání mezi Zelenským a Putinem než Ukrajina.
Putin už dříve oznámil, že je připraven se setkat se Zelenským, ale až v „závěrečné fázi“ jednání. Podle jeho slov by mělo jít o fázi, kdy už nebude docházet k nekonečnému rozdělování záležitostí, ale kdy se konečně ukončí celý konflikt.
Možnost setkání se začala rýsovat poté, co Ukrajina a Rusko v červenci usedly k mírovým jednáním v Istanbulu. Setkání, které vedl turecký ministr zahraničí Hakan Fidan, trvalo méně než hodinu, ale přineslo několik důležitých návrhů, včetně možnosti uskutečnění přímého summitu mezi Zelenským a Putinem ještě do konce srpna.
Jednání se konalo po předchozích kolech z 16. května a 2. června, které následovaly po více než tříleté přestávce ve formálních rozhovorech mezi oběma zeměmi. I přes výrazné rozdíly v postojích Kyjeva a Moskvy došlo od té doby alespoň k několika výměnám válečných zajatců.
Fotografie a zprávy o hladomoru v Gaze sice vyvolávají ostré diskuze, ale čísla obvykle nelžou. Už ekonom Amartya Sen, držitel Nobelovy ceny, před desítkami let prohlásil, že hladomory jsou vždy politickými a ekonomickými událostmi, a že nejlepší způsob, jak je analyzovat, je sledování cen a množství potravin. Mnoho historických výzkumů potvrdilo, že prudký nárůst cen základních potravin je vždy znamením, že propuká hladomor. Ceny v Gaze dosahují bezprecedentních výšek.
Zdroj: Libor Novák