Zemřel Miroslav Merhaut, zakladatel úspěšné sítě pekáren

Českou podnikatelskou obec zasáhla smutná zpráva. Ve věku 75 let zemřel posledního červencového dne pan Miroslav Merhaut, zakladatel sítě pekáren Merhautovo pekařství. Právě tato firma o jeho úmrtí informovala.
Merhaut podle zveřejněného parte odešel tiše ve čtvrtek 31. července. Dnes před polednem se ve smuteční síni ve středočeské Lysé nad Labem uskutečnilo poslední rozloučení.
Merhaut založil firmu v roce 1991 pod názvem MIMOZA a pronajal si nevyužitý prostor v Benátkách nad Jizerou za účelem zřízení malé pekárny, ze které rozvážel zboží po okolí jedním nákladním autem. Šlo o základní sortiment, například bílý chléb, rohlíky a housky. Následně se nabídka zboží rozšířila o jemné a celozrnné pečivo.
Radikální změna přišla v letech 1995 a 1996, kdy se pekárna přestěhovala do nových prostor, což vedlo ke zvýšení počtu zaměstnanců a dalšímu rozšíření sortimentu. V roce 2000 koupil tyto prostory syn pana Merhauta, který pokračuje v tom, co tatínek započal. V roce 2004 byla v nevyužitých sklepních prostorách vybudována také samostatná cukrářská výrobna.
Firma se v roce 2018 přestěhovala na novou adresu ve středočeských Milovicích, protože původní výrobní prostory již byly nedostačující a nevyhovující. Změna se podařila bez větších potíží.
Zdroj: David Holub