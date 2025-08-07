EU přitvrzuje rétoriku: Dění v Pásmu Gazy připomíná genocidu

Nejvyšší představitelka Evropské komise, Teresa Ribera, označila současné dění v Pásmu Gazy za něco, co „velmi připomíná“ genocidu. Jde o jedno z dosud nejostřejších vyjádření z Bruselu k válce, která začala teroristickým útokem Hamásu 7. října 2023.
V rozhovoru pro Politico Ribera uvedla, že v Gaze dochází k cílenému zabíjení, vyhladovění a upírání domovů, jídla, vody a léků. Navíc jsou podle ní bombardováni a stříleni i ti, kteří se snaží získat humanitární pomoc.
Dodala, že i kdyby se nejednalo o genocidu v pravém slova smyslu, situace v Gaze se velmi podobá definici genocidy. Izrael jakékoli obvinění z genocidy odmítá a tvrdí, že jde o válku v sebeobraně proti Hamásu, který podle něj civilisty používá jako lidské štíty.
Samotná Evropská komise, jako instituce, se však termínu genocida pro popis izraelských akcí zatím zdržuje. I přesto v posledních týdnech několik evropských zemí zpřísnilo svůj postoj vůči Izraeli.
Některé státy EU, jako třeba Německo a Itálie, ale stále brání přijetí jakýchkoli opatření, která by Izrael potrestala. Ribera tak navrhuje, aby tyto země umožnily, aby rozhodnutí prošla většinou hlasů.
Podle Ribery by mohlo jít o pozastavení Asociační dohody mezi EU a Izraelem, která je základem jejich obchodních a ekonomických vztahů.
Ribera si je vědoma, že sankce vyžadují jednomyslnou shodu, ale říká, že pokud by Izrael převzal plnou kontrolu nad Pásmem Gazy, jak naznačují nedávné zprávy, mezinárodní společenství by mělo „použít prostředky, které by usnadnily dodržování mezinárodního práva“. Podle ní slova a činy izraelských úřadů „jdou daleko za hranice mezinárodního práva“.
Francie a Spojené království se proto nedávno připojily k některým zemím G7, které se zasazují o uznání Palestiny jako státu. Podle Ribery, jejíž domovské Španělsko uznalo Palestinu již dříve, však samotné uznání nestačí.
Na to, aby se dosáhlo míru, stability a respektu, bude zapotřebí „hluboké a dlouhodobé zapojení mezinárodního společenství,“ uvedla.
Ribera kritizuje nečinnost EU a upozorňuje na to, že pokud bude EU nadále paralyzovaná, povede to k rozčarování a podpoře populismu. Evropa se podle ní musí prokázat jako „politický a morální projekt s odvahou jednat, když jde o lidské životy“.
Související
EU nechce pomoc Ukrajině platit sama. USA se budou podílet, vyzvala Kallasová
Zbraně, nebo budoucnost? Evropa investuje do NATO, musí ale myslet i na drahé nájmy, připomíná expertka
EU (Evropská unie) , Izrael , Pásmo Gazy , Teresa Ribera
Aktuálně se děje
před 46 minutami
EU přitvrzuje rétoriku: Dění v Pásmu Gazy připomíná genocidu
před 1 hodinou
Trumpova celní strategie brzy narazí, varují experti
před 2 hodinami
Kreml se opět vykrucuje. Najednou se se Zelenským setkat nechce, před týdnem tvrdil opak
před 3 hodinami
Šance, kterou nesmí promarnit. Zelenskyj před schůzkou Trumpa s Putinem řeší s Evropou další kroky
před 4 hodinami
V USA začala platit Trumpova cla uvalená na desítky zemí
před 4 hodinami
Trump se příští týden možná setká s Putinem
před 6 hodinami
První předpověď počasí na příští týden. Léto s námi setrvá
včera
Zemřel známý americký rockový zpěvák David Roach
včera
Plzeň čeká v play-off Ligy mistrů Salcburk či Bruggy, Olomouc by jela na sever. Co Sparta?
včera
Trump mluví o velkém pokroku v jednáních s Kremlem. Volal Zelenskému
včera
K tragédii v metru nechybělo mnoho. Žena měla obrovské štěstí
včera
Sparta odčinila prohru v Kazachstánu, Aktobe doma přehrála 4:0. Ostrava v Polsku prohrála
včera
Utajený svět Hamásu: Kde bere peníze a jak vyplácí tisíce úředníků?
včera
Mimořádná zpráva Trump uvalil cla na Indii za to, že nakupuje ruskou ropu
včera
Trumpova administrativa ruší Muskovo kontroverzní nařízení. Nikdo nevěděl, co s ním dělat
včera
Putin jednal tři hodiny s Witkoffem o ukončení války na Ukrajině
včera
Nemusí se shodnout, ale konflikty musí skrýt. Nawrocki a Tusk potřebují Poláky vést, ne rozdělovat
včera
Proč je Trump tak nevyzpytatelný? Server odhalil tajemství jeho komunikace
včera
Litva žádá NATO o pomoc. Na obranu před ruskými drony chce i experimentální zbraně
včera
Trumpův vyslanec Witkoff dorazil do Moskvy, sešel se s Putinem
Steve Witkoff, kterého prezident USA Donald Trump vyslal coby svého zmocněnce do Moskvy, se sešel s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. K tomuto diplomatickému kroku dochází v době, kdy se blíží termín, který Trump stanovil pro příměří v konfliktu na Ukrajině.
Zdroj: Libor Novák