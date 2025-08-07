EU přitvrzuje rétoriku: Dění v Pásmu Gazy připomíná genocidu

Libor Novák

7. srpna 2025 12:36

Palestina
Palestina Foto: Pixabay

Nejvyšší představitelka Evropské komise, Teresa Ribera, označila současné dění v Pásmu Gazy za něco, co „velmi připomíná“ genocidu. Jde o jedno z dosud nejostřejších vyjádření z Bruselu k válce, která začala teroristickým útokem Hamásu 7. října 2023.

V rozhovoru pro Politico Ribera uvedla, že v Gaze dochází k cílenému zabíjení, vyhladovění a upírání domovů, jídla, vody a léků. Navíc jsou podle ní bombardováni a stříleni i ti, kteří se snaží získat humanitární pomoc.

Dodala, že i kdyby se nejednalo o genocidu v pravém slova smyslu, situace v Gaze se velmi podobá definici genocidy. Izrael jakékoli obvinění z genocidy odmítá a tvrdí, že jde o válku v sebeobraně proti Hamásu, který podle něj civilisty používá jako lidské štíty. 

Samotná Evropská komise, jako instituce, se však termínu genocida pro popis izraelských akcí zatím zdržuje. I přesto v posledních týdnech několik evropských zemí zpřísnilo svůj postoj vůči Izraeli.

Některé státy EU, jako třeba Německo a Itálie, ale stále brání přijetí jakýchkoli opatření, která by Izrael potrestala. Ribera tak navrhuje, aby tyto země umožnily, aby rozhodnutí prošla většinou hlasů.

Podle Ribery by mohlo jít o pozastavení Asociační dohody mezi EU a Izraelem, která je základem jejich obchodních a ekonomických vztahů. 

Ribera si je vědoma, že sankce vyžadují jednomyslnou shodu, ale říká, že pokud by Izrael převzal plnou kontrolu nad Pásmem Gazy, jak naznačují nedávné zprávy, mezinárodní společenství by mělo „použít prostředky, které by usnadnily dodržování mezinárodního práva“. Podle ní slova a činy izraelských úřadů „jdou daleko za hranice mezinárodního práva“.

Francie a Spojené království se proto nedávno připojily k některým zemím G7, které se zasazují o uznání Palestiny jako státu. Podle Ribery, jejíž domovské Španělsko uznalo Palestinu již dříve, však samotné uznání nestačí.

Na to, aby se dosáhlo míru, stability a respektu, bude zapotřebí „hluboké a dlouhodobé zapojení mezinárodního společenství,“ uvedla.

Ribera kritizuje nečinnost EU a upozorňuje na to, že pokud bude EU nadále paralyzovaná, povede to k rozčarování a podpoře populismu. Evropa se podle ní musí prokázat jako „politický a morální projekt s odvahou jednat, když jde o lidské životy“. 

včera

Nemusí se shodnout, ale konflikty musí skrýt. Nawrocki a Tusk potřebují Poláky vést, ne rozdělovat

