Zaplatíme vysokou cenu, přiznal Módí po rozhodnutí dál nakupovat ruskou ropu

Indický premiér Naréndra Módí přiznal, že by mohl „zaplatit vysokou cenu“ za to, že se nepodvolil obchodním hrozbám amerického prezidenta Donalda Trumpa. Tímto Módí obhajoval svůj postoj, kdy odmítá otevírat indickou ekonomiku mezinárodní konkurenci a nepřestává nakupovat ruskou ropu. Módí zdůraznil, že na prvním místě jsou pro něj zájmy indických farmářů, rybářů a chovatelů dobytka. Dodal, že si je vědom vysoké ceny, ale je připraven ji zaplatit.
Trump kritizoval indické protekcionistické obchodní politiky a nákupy ruské ropy. Indický zemědělský sektor je klíčovou součástí ekonomiky a obavy z cen vyvolaly v minulosti masivní protesty.
V letech 2020 a 2021 indičtí farmáři protestovali proti třem kontroverzním zemědělským zákonům, což nakonec vedlo k jejich zrušení. To představovalo velkou výzvu pro Módího vládu.
Trump uvalil na indické zboží 25% clo, které je platné od dnešního dne. Kromě toho podepsal výkonné nařízení, které zavádí další 25% clo jako trest za dovoz ruské ropy. Toto dodatečné clo má vstoupit v platnost 27. srpna. Tato cla by dohromady tvořila 50% clo na indické zboží, což je jedna z nejvyšších sazeb, které USA uplatňují.
Nejnovější výkonné nařízení, zveřejněné na webových stránkách Bílého domu, představuje eskalaci obchodní bitvy s Dillí a vůbec poprvé Trump použil takzvané sekundární sankce na zemi, o které USA tvrdí, že podporuje ruskou válečnou mašinérii.
Podle dokumentu Indie "v současné době přímo či nepřímo dováží ropu Ruské federace", a proto je "nezbytné a vhodné" uplatnit nové 25% clo na indické zboží.
Indie reagovala na stupňující se cla a bránila své nákupy ruské ropy s tím, že se jedná o národní zájem. Zároveň naznačila, že by mohla zavést odvetná cla na americké zboží, a uvedla, že "Indie podnikne veškeré kroky nezbytné k ochraně svých národních zájmů".
Reakce Wall Streetu na tyto zprávy byla překvapivě klidná a akcie rostly už druhý den v řadě. Dow Jonesův index vzrostl o 265 bodů, S&P 500 o 0,64 % a Nasdaq o 0,9 %. Investoři se zřejmě rozhodli ignorovat Trumpovy hrozby a soustředí se na dobrou výsledkovou sezónu firem a rostoucí nadšení kolem umělé inteligence.
Trh se v současné době jeví jako „neutrální“, přičemž analytici předpokládají, že celková výše cel se ustálí na přibližně 15 %. To by mohlo sice ovlivnit růst a inflaci, ale ne natolik, aby to ohrozilo americkou ekonomiku nebo trh s akciemi.
Související
Mimořádná zpráva Trump uvalil cla na Indii za to, že nakupuje ruskou ropu
Trump tlačí na Indii, aby přestala kupovat ruskou ropu. Proč to Módí nemůže udělat?
Indie , Naréndra Módí (indický premiér) , Donald Trump
Aktuálně se děje
před 20 minutami
Zelenskyj a Putin tváří v tvář? Jednou a bez výsledku, Moskva mezitím připravila invazi
před 51 minutami
Zaplatíme vysokou cenu, přiznal Módí po rozhodnutí dál nakupovat ruskou ropu
před 1 hodinou
Dobyté území, stažení sankcí, odložení války. Trump toho Putinovi nabídnul hodně, tvrdí polský server
před 2 hodinami
Utrpení, které svět nevidí. Lékař popsal, co se odehrává v nemocnicích v Pásmu Gazy
před 3 hodinami
Počasí dělá sportovcům ze života peklo. Fotbal je pro mnohé nehratelný
před 4 hodinami
EU přitvrzuje rétoriku: Dění v Pásmu Gazy připomíná genocidu
před 5 hodinami
Trumpova celní strategie brzy narazí, varují experti
před 6 hodinami
Kreml se opět vykrucuje. Najednou se se Zelenským setkat nechce, před týdnem tvrdil opak
před 7 hodinami
Šance, kterou nesmí promarnit. Zelenskyj před schůzkou Trumpa s Putinem řeší s Evropou další kroky
před 8 hodinami
V USA začala platit Trumpova cla uvalená na desítky zemí
před 8 hodinami
Trump se příští týden možná setká s Putinem
před 10 hodinami
První předpověď počasí na příští týden. Léto s námi setrvá
včera
Zemřel známý americký rockový zpěvák David Roach
včera
Plzeň čeká v play-off Ligy mistrů Salcburk či Bruggy, Olomouc by jela na sever. Co Sparta?
včera
Trump mluví o velkém pokroku v jednáních s Kremlem. Volal Zelenskému
včera
K tragédii v metru nechybělo mnoho. Žena měla obrovské štěstí
včera
Sparta odčinila prohru v Kazachstánu, Aktobe doma přehrála 4:0. Ostrava v Polsku prohrála
včera
Utajený svět Hamásu: Kde bere peníze a jak vyplácí tisíce úředníků?
včera
Mimořádná zpráva Trump uvalil cla na Indii za to, že nakupuje ruskou ropu
včera
Trumpova administrativa ruší Muskovo kontroverzní nařízení. Nikdo nevěděl, co s ním dělat
Federální zaměstnanci už nebudou muset každý týden posílat seznam svých pracovních úspěchů na pokyn Elona Muska, který v Trumpově administrativě působil jako vedoucí oddělení pro efektivitu vlády.
Zdroj: Libor Novák