Zaplatíme vysokou cenu, přiznal Módí po rozhodnutí dál nakupovat ruskou ropu

Libor Novák

7. srpna 2025 16:24

Módí, Naréndra (indický premiér)
Módí, Naréndra (indický premiér) Foto: Facebook Módí, Naréndra (indický premiér)

Indický premiér Naréndra Módí přiznal, že by mohl „zaplatit vysokou cenu“ za to, že se nepodvolil obchodním hrozbám amerického prezidenta Donalda Trumpa. Tímto Módí obhajoval svůj postoj, kdy odmítá otevírat indickou ekonomiku mezinárodní konkurenci a nepřestává nakupovat ruskou ropu. Módí zdůraznil, že na prvním místě jsou pro něj zájmy indických farmářů, rybářů a chovatelů dobytka. Dodal, že si je vědom vysoké ceny, ale je připraven ji zaplatit.

Trump kritizoval indické protekcionistické obchodní politiky a nákupy ruské ropy. Indický zemědělský sektor je klíčovou součástí ekonomiky a obavy z cen vyvolaly v minulosti masivní protesty.

V letech 2020 a 2021 indičtí farmáři protestovali proti třem kontroverzním zemědělským zákonům, což nakonec vedlo k jejich zrušení. To představovalo velkou výzvu pro Módího vládu.

Trump uvalil na indické zboží 25% clo, které je platné od dnešního dne. Kromě toho podepsal výkonné nařízení, které zavádí další 25% clo jako trest za dovoz ruské ropy. Toto dodatečné clo má vstoupit v platnost 27. srpna. Tato cla by dohromady tvořila 50% clo na indické zboží, což je jedna z nejvyšších sazeb, které USA uplatňují.

Nejnovější výkonné nařízení, zveřejněné na webových stránkách Bílého domu, představuje eskalaci obchodní bitvy s Dillí a vůbec poprvé Trump použil takzvané sekundární sankce na zemi, o které USA tvrdí, že podporuje ruskou válečnou mašinérii.

Podle dokumentu Indie "v současné době přímo či nepřímo dováží ropu Ruské federace", a proto je "nezbytné a vhodné" uplatnit nové 25% clo na indické zboží. 

Indie reagovala na stupňující se cla a bránila své nákupy ruské ropy s tím, že se jedná o národní zájem. Zároveň naznačila, že by mohla zavést odvetná cla na americké zboží, a uvedla, že "Indie podnikne veškeré kroky nezbytné k ochraně svých národních zájmů".

Reakce Wall Streetu na tyto zprávy byla překvapivě klidná a akcie rostly už druhý den v řadě. Dow Jonesův index vzrostl o 265 bodů, S&P 500 o 0,64 % a Nasdaq o 0,9 %. Investoři se zřejmě rozhodli ignorovat Trumpovy hrozby a soustředí se na dobrou výsledkovou sezónu firem a rostoucí nadšení kolem umělé inteligence.

Trh se v současné době jeví jako „neutrální“, přičemž analytici předpokládají, že celková výše cel se ustálí na přibližně 15 %. To by mohlo sice ovlivnit růst a inflaci, ale ne natolik, aby to ohrozilo americkou ekonomiku nebo trh s akciemi.

včera

Čínský převrat: Pokuty za příliš mnoho dětí jsou minulostí. Dnes za ně úřady naopak platí

Související

Donald Trump

Mimořádná zpráva Trump uvalil cla na Indii za to, že nakupuje ruskou ropu

Prezident Donald Trump oznámil, že na indický dovoz do Spojených států uvalí další clo ve výši 25 %. Je to reakce na to, že Indie nakupuje ruskou ropu. Tento krok představuje eskalaci obchodní války s Dillí a je to zároveň první případ, kdy Trump uvalil tzv. druhotné sankce na zemi, která podle USA pomáhá financovat ruskou válečnou mašinérii.
těžba ropy, autor: Zbynek Burival

Trump tlačí na Indii, aby přestala kupovat ruskou ropu. Proč to Módí nemůže udělat?

Indický premiér Narendra Módí se nachází v nelehké diplomatické situaci, kdy se snaží balancovat mezi vztahy s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem, přičemž chce zachovat postoj neutrality v konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. Tento postoj nyní podle CNN čelí silnému tlaku, protože Trump začíná být stále netrpělivější s pokračujícím nákupem levné ruské ropy, což používá jako páku v rostoucí obchodní válce.

Více souvisejících

Indie Naréndra Módí (indický premiér) Donald Trump

Aktuálně se děje

před 20 minutami

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Zelenskyj a Putin tváří v tvář? Jednou a bez výsledku, Moskva mezitím připravila invazi

Po více než třech letech krvavého konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou se rýsuje možnost, že se prezidenti obou zemí – Vladimir Putin a Volodymyr Zelenskyj – znovu osobně setkají. První a dosud poslední jednání proběhlo ještě v prosinci 2019, krátce po Zelenského nástupu do úřadu, v rámci tzv. normandského formátu za přítomnosti Francie a Německa. Tehdejší pokus o oživení mírového procesu však ztroskotal na sporných otázkách jako je kontrola hranic, časový harmonogram voleb nebo přímá role separatistů v Donbasu.

před 51 minutami

Módí, Naréndra (indický premiér)

Zaplatíme vysokou cenu, přiznal Módí po rozhodnutí dál nakupovat ruskou ropu

Indický premiér Naréndra Módí přiznal, že by mohl „zaplatit vysokou cenu“ za to, že se nepodvolil obchodním hrozbám amerického prezidenta Donalda Trumpa. Tímto Módí obhajoval svůj postoj, kdy odmítá otevírat indickou ekonomiku mezinárodní konkurenci a nepřestává nakupovat ruskou ropu. Módí zdůraznil, že na prvním místě jsou pro něj zájmy indických farmářů, rybářů a chovatelů dobytka. Dodal, že si je vědom vysoké ceny, ale je připraven ji zaplatit.

před 1 hodinou

Prezident Trump

Dobyté území, stažení sankcí, odložení války. Trump toho Putinovi nabídnul hodně, tvrdí polský server

Ukončení války na Ukrajině. To bylo téma schůzky, ke které došlo mezi ruským prezidentem a americkým vyslancem Stevem Witkoffem ve středu. Podle informací polského serveru Onet jednal Witkoff s Putinem o návrhu na příměří, který pro Rusko vypracovaly Spojené státy ve spolupráci s evropskými mocnostmi. Moskva dostala velmi výhodnou nabídku, ale v případě jejího odmítnutí by museli i ti největší zastánci Ruska ztratit jakékoliv iluze o možnosti uzavření kompromisní dohody.

před 2 hodinami

Nemocnice v Pásmu Gazy

Utrpení, které svět nevidí. Lékař popsal, co se odehrává v nemocnicích v Pásmu Gazy

Americký pediatr Tom Adamkiewicz, který působí v nemocnici Nasser v Gaze, vyzval zvláštního vyslance Donalda Trumpa, aby se přijel na místo osobně přesvědčit o katastrofální situaci. V rozhovoru pro Sky News uvedl, že většina pacientů v nemocnici vykazuje známky podvýživy. Podle něj "mnoho dětí během dne doslova omdlévá". Adamkiewicz, který v těžkých podmínkách pracuje s místními kolegy, dodal, že situace je obzvlášť složitá, protože podvýživou trpí i chronicky nemocné děti.

před 3 hodinami

sport

Počasí dělá sportovcům ze života peklo. Fotbal je pro mnohé nehratelný

Nadcházející Mistrovství světa ve fotbale v roce 2026, které se bude konat v USA, Kanadě a Mexiku, čelí vážným obavám kvůli extrémním vedrům. Letošní Club World Cup, který byl v USA jakousi generálkou na blížící se šampionát, ukázal, jakou hrozbu může horko pro zdraví fotbalistů představovat. Během červencového finále mezi Chelsea a PSG, které se odehrálo na stadionu MetLife v New Jersey, se hráči museli vyrovnat nejen se soupeřem, ale i s teplotami, které dosahovaly téměř 30 °C.

před 4 hodinami

Palestina

EU přitvrzuje rétoriku: Dění v Pásmu Gazy připomíná genocidu

Nejvyšší představitelka Evropské komise, Teresa Ribera, označila současné dění v Pásmu Gazy za něco, co „velmi připomíná“ genocidu. Jde o jedno z dosud nejostřejších vyjádření z Bruselu k válce, která začala teroristickým útokem Hamásu 7. října 2023.

před 5 hodinami

Donald Trump

Trumpova celní strategie brzy narazí, varují experti

Neúnavné používání cel americkým prezidentem Donaldem Trumpem, jehož cílem je přinutit zahraniční partnery k výhodným dohodám, se brzy setká s realitou mezinárodní geopolitiky. Podle poradců je Trumpovo odhodlání výrazně stupňovat ekonomickou válku proti Rusku v reakci na válku na Ukrajině skutečné a hrozba uvalení rozsáhlých cel na Indii se brzy stane realitou. Současně se ale blíží termín prodloužení obchodního příměří s Čínou, druhou největší ekonomikou světa, což vyžaduje opatrnější postup Bílého domu.

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 8 hodinami

Dovoz a vývoz zboží

V USA začala platit Trumpova cla uvalená na desítky zemí

Nově zavedená cla amerického prezidenta Donalda Trumpa právě vstoupila v platnost. Jde o další vlnu cel, která se dotýká desítek obchodních partnerů Spojených států. Vzhledem k rozsahu a výši cel by se tato událost mohla stát nejvýraznější změnou v globální ekonomice za téměř celé století. Tyto kroky navazují na několik měsíců bilaterálních jednání, z nichž některá zabránila ještě vyšším poplatkům.

před 8 hodinami

před 10 hodinami

včera

včera

Ilustrační fotografie.

Plzeň čeká v play-off Ligy mistrů Salcburk či Bruggy, Olomouc by jela na sever. Co Sparta?

V pondělí se ve švýcarském Nyonu losovala další fáze evropských fotbalových pohárů a kromě dosavadních českých účastníků Plzně, Ostravy a Sparty tento los zajímal poprvé v této sezóně i Olomouc. Zatímco Viktorii Plzeň může čekat v případě postupu přes Glasgow Rangers ve 4. předkole Ligy mistrů Salcburk nebo Bruggy, což z nabízených možností byla ta papírově nejsnazší, Olomouc naopak bude muset v boji o Evropskou ligu překonat nepříjemného severského soupeře, ať už se bude jednat o švédské Malmö nebo o dánský FC Kodaň. V bojích o Konferenční ligu se pak nově kromě Sparty nachází po neúspěchu s Legií Varšava i Baník Ostrava. Pokud ten přejde přes Austrii Vídeň, bude ho čekat Lugano nebo Cejle. Pražané se pak v případě postupu přes Ararat-Armenia budou moct připravovat na někoho z dvojice FC Riga-Beitar Jeruzalém.

včera

včera

včera

AC Sparta Praha, stadion na Letné

Sparta odčinila prohru v Kazachstánu, Aktobe doma přehrála 4:0. Ostrava v Polsku prohrála

Jakkoli po nevydařeném úvodním zápase v Kazachstánu ani první půle domácí odvety nevypadala nejlépe a sparťanští fotbaloví fanoušci už pomalu propadali skepsi a depresím, nakonec dobývání zaparkovaného kazašského autobusu skončilo v 57. minutě, kdy odstartovala sedmiminutovka, během níž se sparťanům podařilo vstřelit hned tři branky. V závěru na konečných 4:0 upravil Rrahmani a Pražané se tak mohou nyní připravovat na dalšího nevyzpytatelného soupeře Ararat-Armenie. Ve třetím předkole Konferenční ligy se představí i Baník Ostrava, protože nezvládl 2. předkolo Evropské ligy, v němž nezvládl dvojzápas s Legií Varšava. Po domácí remíze 2:2 totiž venku prohrál 1:2 poté, co v závěru David Buchta neproměnil penaltu.

včera

Teroristé Hamásu

Utajený svět Hamásu: Kde bere peníze a jak vyplácí tisíce úředníků?

Ačkoliv je vojenská síla Hamásu po téměř dvou letech války výrazně oslabena, hnutí dokáže stále tajným způsobem vyplácet platy 30 000 státním zaměstnancům. Celková částka se pohybuje kolem 7 milionů dolarů. BBC hovořila s několika zaměstnanci, kteří potvrdili, že v posledním týdnu dostali zhruba 300 dolarů. Jedná se o platy, které tvoří jen zlomek původní mzdy a vyplácejí se přibližně každých 10 týdnů.

včera

Donald Trump

Mimořádná zpráva Trump uvalil cla na Indii za to, že nakupuje ruskou ropu

Prezident Donald Trump oznámil, že na indický dovoz do Spojených států uvalí další clo ve výši 25 %. Je to reakce na to, že Indie nakupuje ruskou ropu. Tento krok představuje eskalaci obchodní války s Dillí a je to zároveň první případ, kdy Trump uvalil tzv. druhotné sankce na zemi, která podle USA pomáhá financovat ruskou válečnou mašinérii.

včera

Trumpova administrativa ruší Muskovo kontroverzní nařízení. Nikdo nevěděl, co s ním dělat

Federální zaměstnanci už nebudou muset každý týden posílat seznam svých pracovních úspěchů na pokyn Elona Muska, který v Trumpově administrativě působil jako vedoucí oddělení pro efektivitu vlády. 

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy