Dobyté území, stažení sankcí, odložení války. Trump toho Putinovi nabídnul hodně, tvrdí polský server

Ukončení války na Ukrajině. To bylo téma schůzky, ke které došlo mezi ruským prezidentem a americkým vyslancem Stevem Witkoffem ve středu. Podle informací polského serveru Onet jednal Witkoff s Putinem o návrhu na příměří, který pro Rusko vypracovaly Spojené státy ve spolupráci s evropskými mocnostmi. Moskva dostala velmi výhodnou nabídku, ale v případě jejího odmítnutí by museli i ti největší zastánci Ruska ztratit jakékoliv iluze o možnosti uzavření kompromisní dohody.
Americký návrh zahrnuje příměří na Ukrajině, ne ale trvalý mír. Zároveň navrhuje faktické uznání ruských územních zisků odložením této otázky na 49 až 99 let. Dále pak počítá se stažením většiny sankcí proti Rusku a návratem k energetické spolupráci, tedy importu ruského plynu a ropy.
Součástí návrhu ale nejsou záruky nerozšiřování NATO, které Rusové neustále požadují. Moskva nedostala ani slib, že by USA přerušily vojenskou podporu Ukrajině, ale zdá se, že tento bod by přijala.
O tom, že je dohoda možná, svědčí i vyjádření několika předních evropských politiků. Například polský premiér Donald Tusk řekl 30. července, že je „velká šance a mnoho náznaků, které naznačují, že by ruská invaze na Ukrajinu mohla být alespoň pozastavena v blízké budoucnosti“.
Prezident České republiky Petr Pavel zase v rozhovoru pro BBC uvedl, že pokud je cenou za přežití Ukrajiny to, že Rusko bude okupovat část země, tak je to přijatelná cena. Sám polský ministr zahraničních věcí Radosław Sikorski na dotaz, zda je možné obnovit energetickou spolupráci s Ruskem, odpověděl, že „jednou tato válka skončí a Rusko bylo pro Evropskou unii zdrojem surovin po stovky let“.
Jedinou nejasnou věcí je, zda Rusko návrh přijme. Ještě před několika dny se zdály šance na dohodu vyšší než dnes. Paradoxně to dokazuje i rostoucí napětí mezi Washingtonem a Moskvou, včetně jaderných hrozeb. Dává to totiž Trumpovi možnost říct, že k dohodě přistoupil kvůli hrozbě jaderného konfliktu. Problémem ale je, že Moskva v posledních dnech zaujala opět tvrdší postoj.
Trump dal Putinovi lhůtu do 8. srpna na ukončení války a pohrozil zavedením sekundárních sankcí. Tyto sankce by se týkaly třetích zemí, například Indie, které nakupují ruské ropu a plyn. Zavedení sankcí by vedlo k zastavení exportu ruských surovin, což by zničilo ruskou ekonomiku.
Moskva však podle všeho předpokládá, že Trump blafuje a sankce nezavede. Washington si naopak myslí, že Rusko sankcí panicky bojí. Důkazem tohoto strachu má být ruský návrh, že v případě, že USA sankce nezavedou, Rusko sice bude pokračovat ve válce, ale přestane útočit na ukrajinská města.
Související
Trumpova celní strategie brzy narazí, varují experti
V USA začala platit Trumpova cla uvalená na desítky zemí
Donald Trump , válka na Ukrajině , Vladimír Putin
Aktuálně se děje
před 27 minutami
Dobyté území, stažení sankcí, odložení války. Trump toho Putinovi nabídnul hodně, tvrdí polský server
před 1 hodinou
Utrpení, které svět nevidí. Lékař popsal, co se odehrává v nemocnicích v Pásmu Gazy
před 2 hodinami
Počasí dělá sportovcům ze života peklo. Fotbal je pro mnohé nehratelný
před 3 hodinami
EU přitvrzuje rétoriku: Dění v Pásmu Gazy připomíná genocidu
před 4 hodinami
Trumpova celní strategie brzy narazí, varují experti
před 4 hodinami
Kreml se opět vykrucuje. Najednou se se Zelenským setkat nechce, před týdnem tvrdil opak
před 5 hodinami
Šance, kterou nesmí promarnit. Zelenskyj před schůzkou Trumpa s Putinem řeší s Evropou další kroky
před 6 hodinami
V USA začala platit Trumpova cla uvalená na desítky zemí
před 7 hodinami
Trump se příští týden možná setká s Putinem
před 8 hodinami
První předpověď počasí na příští týden. Léto s námi setrvá
včera
Zemřel známý americký rockový zpěvák David Roach
včera
Plzeň čeká v play-off Ligy mistrů Salcburk či Bruggy, Olomouc by jela na sever. Co Sparta?
včera
Trump mluví o velkém pokroku v jednáních s Kremlem. Volal Zelenskému
včera
K tragédii v metru nechybělo mnoho. Žena měla obrovské štěstí
včera
Sparta odčinila prohru v Kazachstánu, Aktobe doma přehrála 4:0. Ostrava v Polsku prohrála
včera
Utajený svět Hamásu: Kde bere peníze a jak vyplácí tisíce úředníků?
včera
Mimořádná zpráva Trump uvalil cla na Indii za to, že nakupuje ruskou ropu
včera
Trumpova administrativa ruší Muskovo kontroverzní nařízení. Nikdo nevěděl, co s ním dělat
včera
Putin jednal tři hodiny s Witkoffem o ukončení války na Ukrajině
včera
Nemusí se shodnout, ale konflikty musí skrýt. Nawrocki a Tusk potřebují Poláky vést, ne rozdělovat
Karol Nawrocki se stává novým prezidentem Polska. Jeho nástup do úřadu představuje zásadní hodnotový střet s vládou Donalda Tuska. Zatímco premiér prosazuje liberální a proevropský kurz, konzervativní prezident staví na národní suverenitě a tradičních hodnotách. V čase rostoucího ruského tlaku však Polsko potřebuje politickou soudržnost. Osobní vztah mezi Tuskem a Nawrockim může rozhodnout o síle státu i regionální bezpečnosti.
Zdroj: Jakub Jurek