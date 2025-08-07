Dobyté území, stažení sankcí, odložení války. Trump toho Putinovi nabídnul hodně, tvrdí polský server

Libor Novák

7. srpna 2025 15:19

Prezident Trump
Prezident Trump Foto: The White House

Ukončení války na Ukrajině. To bylo téma schůzky, ke které došlo mezi ruským prezidentem a americkým vyslancem Stevem Witkoffem ve středu. Podle informací polského serveru Onet jednal Witkoff s Putinem o návrhu na příměří, který pro Rusko vypracovaly Spojené státy ve spolupráci s evropskými mocnostmi. Moskva dostala velmi výhodnou nabídku, ale v případě jejího odmítnutí by museli i ti největší zastánci Ruska ztratit jakékoliv iluze o možnosti uzavření kompromisní dohody.

Americký návrh zahrnuje příměří na Ukrajině, ne ale trvalý mír. Zároveň navrhuje faktické uznání ruských územních zisků odložením této otázky na 49 až 99 let. Dále pak počítá se stažením většiny sankcí proti Rusku a návratem k energetické spolupráci, tedy importu ruského plynu a ropy.

Součástí návrhu ale nejsou záruky nerozšiřování NATO, které Rusové neustále požadují. Moskva nedostala ani slib, že by USA přerušily vojenskou podporu Ukrajině, ale zdá se, že tento bod by přijala.

O tom, že je dohoda možná, svědčí i vyjádření několika předních evropských politiků. Například polský premiér Donald Tusk řekl 30. července, že je „velká šance a mnoho náznaků, které naznačují, že by ruská invaze na Ukrajinu mohla být alespoň pozastavena v blízké budoucnosti“.

Prezident České republiky Petr Pavel zase v rozhovoru pro BBC uvedl, že pokud je cenou za přežití Ukrajiny to, že Rusko bude okupovat část země, tak je to přijatelná cena. Sám polský ministr zahraničních věcí Radosław Sikorski na dotaz, zda je možné obnovit energetickou spolupráci s Ruskem, odpověděl, že „jednou tato válka skončí a Rusko bylo pro Evropskou unii zdrojem surovin po stovky let“. 

Jedinou nejasnou věcí je, zda Rusko návrh přijme. Ještě před několika dny se zdály šance na dohodu vyšší než dnes. Paradoxně to dokazuje i rostoucí napětí mezi Washingtonem a Moskvou, včetně jaderných hrozeb. Dává to totiž Trumpovi možnost říct, že k dohodě přistoupil kvůli hrozbě jaderného konfliktu. Problémem ale je, že Moskva v posledních dnech zaujala opět tvrdší postoj.

Trump dal Putinovi lhůtu do 8. srpna na ukončení války a pohrozil zavedením sekundárních sankcí. Tyto sankce by se týkaly třetích zemí, například Indie, které nakupují ruské ropu a plyn. Zavedení sankcí by vedlo k zastavení exportu ruských surovin, což by zničilo ruskou ekonomiku.

Moskva však podle všeho předpokládá, že Trump blafuje a sankce nezavede. Washington si naopak myslí, že Rusko sankcí panicky bojí. Důkazem tohoto strachu má být ruský návrh, že v případě, že USA sankce nezavedou, Rusko sice bude pokračovat ve válce, ale přestane útočit na ukrajinská města.

Donald Trump

Trumpova celní strategie brzy narazí, varují experti

Neúnavné používání cel americkým prezidentem Donaldem Trumpem, jehož cílem je přinutit zahraniční partnery k výhodným dohodám, se brzy setká s realitou mezinárodní geopolitiky. Podle poradců je Trumpovo odhodlání výrazně stupňovat ekonomickou válku proti Rusku v reakci na válku na Ukrajině skutečné a hrozba uvalení rozsáhlých cel na Indii se brzy stane realitou. Současně se ale blíží termín prodloužení obchodního příměří s Čínou, druhou největší ekonomikou světa, což vyžaduje opatrnější postup Bílého domu.
Dovoz a vývoz zboží

V USA začala platit Trumpova cla uvalená na desítky zemí

Nově zavedená cla amerického prezidenta Donalda Trumpa právě vstoupila v platnost. Jde o další vlnu cel, která se dotýká desítek obchodních partnerů Spojených států. Vzhledem k rozsahu a výši cel by se tato událost mohla stát nejvýraznější změnou v globální ekonomice za téměř celé století. Tyto kroky navazují na několik měsíců bilaterálních jednání, z nichž některá zabránila ještě vyšším poplatkům.

Donald Trump válka na Ukrajině Vladimír Putin

