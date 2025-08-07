Potvrzeno. Pavel Šulc už patří Lyonu

To, o čem se v předchozích dnech a hodinách spekulovalo, se nakonec v pondělí večer potvrdilo. Největší opora Viktorie Plzeň, ofenzivní záložník Pavel Šulc, odchází do francouzského velkoklubu Olympique Lyon. S držitelem sedmi ligových titulů podepsal čtyřiadvacetiletý český reprezentant smlouvu až do roku 2029 s tím, že do plzeňské kasy za něj přiteče minimálně - alespoň podle médií - 7,5 milionu eur (v přepočtu 184 milionů korun). S bonusy by to mohlo být až 10 milionů eur (přes 245 milionů korun).
Není divu, že právě o Pavla Šulce během tohoto letního přestupového období vzrostl zájem v zahraničí. V předešlém ligovém ročníku 2024/25 totiž dopomohl Plzni k druhému místu v tabulce tím, že nastřílel 15 branek a přidal devět asistencí. A nikoho tak nemůže překvapit ta skutečnost, že byl za to oceněn Zlatým míčem České republiky. Naposledy tak tedy v dresu Plzně pomohl k postupu přes Servette Ženeva do 3. předkola Ligy mistrů. Naopak v něm proti Glasgow Rangers se už nepředstaví.
"V první řadě si hrozně vážím toho, co jsem s Viktorkou prožil. Mám s klubem titul, zahrál jsem si úžasné zápasy v Evropě a nikdy nezapomenu na vztah s fanoušky, kteří byli skvělí. Chtěl bych všem moc poděkovat za podporu," uvedl při loučení s plzeňskými fanoušky na klubovém webu, přičemž ho doplnil klubový generální ředitel Adolf Šádek: "Pavel odehrál fantastickou sezonu, ve které byl nejen nejlepším hráčem celé ligy, ale získal po zásluze i Zlatý míč. Měli jsme férovou dohodu, že v případě atraktivní nabídky pro něj i pro klub dostane zelenou k odchodu."
Následně vyjmenoval, za co všechno může být klub, v němž figuroval Pavel Šulc od svých deseti let, právě Šulcovi vděčný. "Pavel nám výrazně pomohl postoupit přes 2. předkolo Ligy mistrů a přišla na něj adekvátní nabídka z týmu hrajícího jednu z top 5 soutěží v Evropě, což je v naší přestupové strategii dlouhodobý cíl. Pro náš klub odvedl fantastickou práci, vypracoval se do klíčové role a nyní nastal správný čas, aby ochutnal špičkové zahraniční angažmá," uvedl dále na adresu fotbalisty, jenž v české lize dále nastupoval za Jablonec, České Budějovice a Opavu, přičemž během těchto angažmá společně s tím plzeňským zaznamenal celkem 44 branek za 177 zápasů.
"Jasně jsme si s panem Šádkem řekli, že nabídka musí být pro obě strany zajímavá a z velkého klubu hrajícího prestižní soutěž. To vše Lyon splňuje, hodně o mě stál jeho trenér, takže se nyní vše dotáhlo," řekl Šulc.
Co se týče jeho nového působiště, Lyon momentálně na svou někdejší slávu může vzpomínat. Poslední léta se totiž potýká s finančními problémy a právě kvůli nim hrozilo, že by nemusel hrát v příští sezóně nejvyšší francouzskou soutěž. Po odvolání se ale do ni zase vrátil, stejně tak ido Evropské ligy, kam se kvalifikoval díky šestému místu, na němž v poslední sezóně 2024/25 skončil. Klub pak v současnosti trénuje Portugalec Paulo Fonseca, který příchod Pavla Šulce potvrdil už v neděli a který si v současnosti odpykává devítiměsíční trest za napadení rozhodčího a k dispozici tak bude na lavičce až od prosince.
Jakkoli po nevydařeném úvodním zápase v Kazachstánu ani první půle domácí odvety nevypadala nejlépe a sparťanští fotbaloví fanoušci už pomalu propadali skepsi a depresím, nakonec dobývání zaparkovaného kazašského autobusu skončilo v 57. minutě, kdy odstartovala sedmiminutovka, během níž se sparťanům podařilo vstřelit hned tři branky. V závěru na konečných 4:0 upravil Rrahmani a Pražané se tak mohou nyní připravovat na dalšího nevyzpytatelného soupeře Ararat-Armenie. Ve třetím předkole Konferenční ligy se představí i Baník Ostrava, protože nezvládl 2. předkolo Evropské ligy, v němž nezvládl dvojzápas s Legií Varšava. Po domácí remíze 2:2 totiž venku prohrál 1:2 poté, co v závěru David Buchta neproměnil penaltu.
Zdroj: David Holub