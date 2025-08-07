Nebyl to jen Parkinson. Lékaři odhalili příčinu smrti Ozzyho Osbournea

Svět už ví, proč přišel o jednu z největších rockových legend. Média odhalila příčinu smrti Ozzyho Osbournea, který zemřel v úterý 22. července ve věku 76 let. Parkinsonova choroba, kterou trpěl v posledních letech svého života, nebyla uvedena na prvním místě.
Podle informací britského deníku Guardian jsou v oficiálním dokumentu uvedeny tři příčiny smrti v následujícím pořadí: a) zástava srdce mimo nemocnici; b) akutní infarkt myokardu; c) onemocnění koronárních tepen a Parkinsonova nemoc.
Osbourne zemřel v úterý 22. července, oznámila to jeho rodina. "S obrovským smutkem, který slovy ani nejde vyjádřit, vám musíme oznámit, že náš milovaný Ozzy Osbourne dnes ráno odešel. Byl se svou rodinou a obklopen láskou," sdělili pozůstalí.
Osbourne se narodil v anglickém Birminghamu, kde také v druhé polovině 60. let vznikla legendární kapela Black Sabbath. První deska jí vyšla v roce 1970, vzniklo celkem 10 nahrávek, jichž se prodalo přes sto milionů kusů. Frontman se na konci 70. let rozhodl formaci opustit a vydal se na ještě úspěšnější sólovou kariéru.
Ozzy opakovaně vystoupil také v České republice, ale až po sametové revoluci. Poprvé zazpíval v holešovické hale pražské Sparty v roce 1995. Naposledy se u nás představil v roce 2018 na letišti v pražských Letňanech.
Osbourne na začátku roku 2020 přiznal, že již od předchozího roku ví, že trpí Parkinsonovou chorobou, nevyléčitelným neurodegenerativním onemocněním centrální nervové soustavy. Lidé s touto diagnózou postupně přicházejí o schopnost ovládat nebo kontrolovat svůj pohyb.
Na pódiu se naposledy objevil na začátku července, kdy Black Sabbath na fotbalovém stadionu Villa Park v "rodném" Birminghamu odehráli poprvé za 20 let koncert v původní čtyrčlenné sestavě (Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler a Bill Ward).
