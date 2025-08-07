Fotbalistům Plzně se vidina Ligy mistrů vzdálila. Ve Skotsku s Rangers padli jasně 0:3

Poté, co si Viktoria Plzeň poradila ve 2. předkole Ligy mistrů se Servette Ženeva, když v ženevské odvetě dokázala vyhrát 3:1, možná čeští fotbaloví fanoušci doufali v podobný výkon i v dalším venkovním zápase v boji o Ligu mistrů. Jenže Rangers i navzdory tomu, že prochází po příchodu nového kouče jejich kádr změnami, na svém hřišti vládli a i díky dvěma brankám Gassamy a trefě Desserse z přísné penalty nedali Západočechům žádnou šanci.
Pro Západočechy se jednalo o první zápas, ve kterém se museli obejít bez své dosavadní opory a zásadního tvořitele hry Pavla Šulce, který už patří francouzskému Lyonu. Proto tak pro tento duel ve Skotsku sáhl kouč Miroslav Koubek na Panoše, kterého tak umístil do středu zálohy. V brance pak byl opět k vidění Rakušan Wiegele zaskakující momentálně zraněného Jedličku.
To skotský celek prochází přestavbou nejen v kádru, ale i v čele realizačního týmu. Oproti poslednímu zápasu mohli fanoušci v jeho základní jedenáctce spatřit hned čtyři změny, přičemž těmi nejzajímavějšími bylo nasazení nováčka Antmana a posazením tradičního kapitána Taverniera pouze na lavičku.
Vzhledem k přestavbě týmu Rangers se mohlo zdát, že by to mohla být pro ně nevýhoda pro toto utkání, ovšem co rozhodně pro ně nevýhoda nebyla zaplněný padesátitisícový stadion Inbrox. Přesto úvod zápasu vyšel lépe hostům, jelikož to byli právě oni, kteří jako první zahrozili. Stalo se tak v 7. minutě, kdy nepřesně hlavičkoval Durosinmi. Na rozdíl od plzeňských, ale domácí byli daleko efektivní, jelikož hned ze své první příležitosti otevřeli skóre. Gassama ve spolupráci s Dessersem se podařilo překonat plzeňskou defenzivu, přičemž prvně jmenovaný se díky tomu dostal až před gólmana Wiegeleho a zakončil střelou k zadní tyči, 1:0 pro Glasgow Rangers po čtvrthodině hry.
Nejlépe by bylo pro Viktoriány, kdyby se jim pochopitelně podařilo brzy vyrovnat. O to se pokoušel kapitán Vydra, ale i když stále pozičně velmi dobře, z nabídnuté šance z toho byla pouze střela do Diomandého. Ve 22. minutě se do dalšího útoku vrhali domácí, když mohl druhou trefu přidat Antman, těsně před brankovou čárou ale dokázal balon do bezpečí odkopnout bránící Jemelka.
Než však týmy odešly do kabin, plzeňští přeci jenom inkasovali. Tehdy se rozhodl ostřílený francouzský rozhodčí Turpin k překvapení hostů penaltu po nijak výrazném zákroku Vydry vůči Antmanovi a právě z následného pokutového kopu na 2:0 nakonec zvýšil Dessers.
Po návratu na trávník se pokoušel své mužstvo probudit k lepším výkonům kouč Koubek tím, že stáhl Panoše a nahradil ho Valentou. Obraz hry se však ani tak nezměnil. Jako první po obrátce zahrozil Diomandé, jehož utěšená střela z dálky trefila břevno. V 51. minutě tu byla však další rychlá protiakce, v níž se opět hlavními protagonisty stali Antman s Gassamou, jenž posledně jmenovaný využil centr zprava prvního jmenovaného a hlavičkou tak tedy zvýšil na už pro Plzeň téměř beznadějných 3:0.
Jakkoli se pokoušel plzeňský stratég opět změnami v sestavě změnit obraz dosavadní hry (na hrací plochu přišli Slončík, Višinský a Adu), ke změně výsledku už nedošlo. V 83. minutě se o korekci stavu pokoušel Memič z dálky, brankář Butland ale toto zakončení vyrazil. I když poté ještě hosté žádali penaltu po hraní rukou, ale neuspěli.
Plzni nyní nezbývá nic jiného než to, co po zápase řekl jeden z jejích fotbalistů Lukáš Červ. V domácí odvetě budou muset dát do toho všechno.
Konečný výsledek úvodního zápasu 3. předkola fotbalové Ligy mistrů UEFA (5.8.2025):
Nemistrovská část:
Glasgow Rangers – Viktoria Plzeň 3:0 (2:0)
Branky: 15. a 51. Gassama, 45. Dessers z pen. Rozhodčí: Turpin – Finjean, Berthomieu – Delajod (video, všichni Fr.). ŽK: Jefté, Raskin (mimo hřiště) – Markovič, Valenta. Diváci: 45 730
Rgers: Butland – Aarons (74. Tavernier), Djiga, Souttar, Jefté – Diomandé, Rotwell (64. Raskin) – Antman (85. Curtis), Cameron (74. Barron), Gassama – Dessers (74. Danilo Pereira). Trenér: Martin
Plzeň: Wiegele – Dweh, Markovič, Jemelka – Červ – Memič, Panoš (46. Valenta), Ladra (56. Višinský), Spáčil (87. Doski) – Vydra (57. Slončík), Durosinmi (65. Adu). Trenér: Koubek
Související
Potvrzeno. Pavel Šulc už patří Lyonu
Počasí dělá sportovcům ze života peklo. Fotbal je pro mnohé nehratelný
Fotbal , FC Viktoria Plzeň , Liga mistrů
Aktuálně se děje
před 14 minutami
Fotbalistům Plzně se vidina Ligy mistrů vzdálila. Ve Skotsku s Rangers padli jasně 0:3
Aktualizováno před 50 minutami
Nebyl to jen Parkinson. Lékaři odhalili příčinu smrti Ozzyho Osbournea
před 1 hodinou
Policisté podnikli složitý zásah v Ústí nad Labem. Po obchodech chodil muž se zbraní
před 2 hodinami
Potvrzeno. Pavel Šulc už patří Lyonu
před 2 hodinami
Zemřel Miroslav Merhaut, zakladatel úspěšné sítě pekáren
před 3 hodinami
Srpen ve znamení povodní. Česko zasáhly v letech 2002 a 2010
před 3 hodinami
Zelenskyj a Putin tváří v tvář? Jednou a bez výsledku, Moskva mezitím připravila invazi
před 4 hodinami
Zaplatíme vysokou cenu, přiznal Módí po rozhodnutí dál nakupovat ruskou ropu
před 5 hodinami
Dobyté území, stažení sankcí, odložení války. Trump toho Putinovi nabídnul hodně, tvrdí polský server
před 5 hodinami
Utrpení, které svět nevidí. Lékař popsal, co se odehrává v nemocnicích v Pásmu Gazy
před 7 hodinami
Počasí dělá sportovcům ze života peklo. Fotbal je pro mnohé nehratelný
před 8 hodinami
EU přitvrzuje rétoriku: Dění v Pásmu Gazy připomíná genocidu
před 8 hodinami
Trumpova celní strategie brzy narazí, varují experti
před 9 hodinami
Kreml se opět vykrucuje. Najednou se se Zelenským setkat nechce, před týdnem tvrdil opak
před 10 hodinami
Šance, kterou nesmí promarnit. Zelenskyj před schůzkou Trumpa s Putinem řeší s Evropou další kroky
před 11 hodinami
V USA začala platit Trumpova cla uvalená na desítky zemí
před 12 hodinami
Trump se příští týden možná setká s Putinem
před 13 hodinami
První předpověď počasí na příští týden. Léto s námi setrvá
včera
Zemřel známý americký rockový zpěvák David Roach
včera
Plzeň čeká v play-off Ligy mistrů Salcburk či Bruggy, Olomouc by jela na sever. Co Sparta?
V pondělí se ve švýcarském Nyonu losovala další fáze evropských fotbalových pohárů a kromě dosavadních českých účastníků Plzně, Ostravy a Sparty tento los zajímal poprvé v této sezóně i Olomouc. Zatímco Viktorii Plzeň může čekat v případě postupu přes Glasgow Rangers ve 4. předkole Ligy mistrů Salcburk nebo Bruggy, což z nabízených možností byla ta papírově nejsnazší, Olomouc naopak bude muset v boji o Evropskou ligu překonat nepříjemného severského soupeře, ať už se bude jednat o švédské Malmö nebo o dánský FC Kodaň. V bojích o Konferenční ligu se pak nově kromě Sparty nachází po neúspěchu s Legií Varšava i Baník Ostrava. Pokud ten přejde přes Austrii Vídeň, bude ho čekat Lugano nebo Cejle. Pražané se pak v případě postupu přes Ararat-Armenia budou moct připravovat na někoho z dvojice FC Riga-Beitar Jeruzalém.
Zdroj: David Holub