Fotbalistům Plzně se vidina Ligy mistrů vzdálila. Ve Skotsku s Rangers padli jasně 0:3

David Holub

7. srpna 2025 20:22

Fotbal, ilustrační fotografie
Fotbal, ilustrační fotografie

Poté, co si Viktoria Plzeň poradila ve 2. předkole Ligy mistrů se Servette Ženeva, když v ženevské odvetě dokázala vyhrát 3:1, možná čeští fotbaloví fanoušci doufali v podobný výkon i v dalším venkovním zápase v boji o Ligu mistrů. Jenže Rangers i navzdory tomu, že prochází po příchodu nového kouče jejich kádr změnami, na svém hřišti vládli a i díky dvěma brankám Gassamy a trefě Desserse z přísné penalty nedali Západočechům žádnou šanci.

Pro Západočechy se jednalo o první zápas, ve kterém se museli obejít bez své dosavadní opory a zásadního tvořitele hry Pavla Šulce, který už patří francouzskému Lyonu. Proto tak pro tento duel ve Skotsku sáhl kouč Miroslav Koubek na Panoše, kterého tak umístil do středu zálohy. V brance pak byl opět k vidění Rakušan Wiegele zaskakující momentálně zraněného Jedličku.

To skotský celek prochází přestavbou nejen v kádru, ale i v čele realizačního týmu. Oproti poslednímu zápasu mohli fanoušci v jeho základní jedenáctce spatřit hned čtyři změny, přičemž těmi nejzajímavějšími bylo nasazení nováčka Antmana a posazením tradičního kapitána Taverniera pouze na lavičku.

Vzhledem k přestavbě týmu Rangers se mohlo zdát, že by to mohla být pro ně nevýhoda pro toto utkání, ovšem co rozhodně pro ně nevýhoda nebyla zaplněný padesátitisícový stadion Inbrox. Přesto úvod zápasu vyšel lépe hostům, jelikož to byli právě oni, kteří jako první zahrozili. Stalo se tak v 7. minutě, kdy nepřesně hlavičkoval Durosinmi. Na rozdíl od plzeňských, ale domácí byli daleko efektivní, jelikož hned ze své první příležitosti otevřeli skóre. Gassama ve spolupráci s Dessersem se podařilo překonat plzeňskou defenzivu, přičemž prvně jmenovaný se díky tomu dostal až před gólmana Wiegeleho a zakončil střelou k zadní tyči, 1:0 pro Glasgow Rangers po čtvrthodině hry.

Nejlépe by bylo pro Viktoriány, kdyby se jim pochopitelně podařilo brzy vyrovnat. O to se pokoušel kapitán Vydra, ale i když stále pozičně velmi dobře, z nabídnuté šance z toho byla pouze střela do Diomandého. Ve 22. minutě se do dalšího útoku vrhali domácí, když mohl druhou trefu přidat Antman, těsně před brankovou čárou ale dokázal balon do bezpečí odkopnout bránící Jemelka.

Než však týmy odešly do kabin, plzeňští přeci jenom inkasovali. Tehdy se rozhodl ostřílený francouzský rozhodčí Turpin k překvapení hostů penaltu po nijak výrazném zákroku Vydry vůči Antmanovi a právě z následného pokutového kopu na 2:0 nakonec zvýšil Dessers.

Po návratu na trávník se pokoušel své mužstvo probudit k lepším výkonům kouč Koubek tím, že stáhl Panoše a nahradil ho Valentou. Obraz hry se však ani tak nezměnil. Jako první po obrátce zahrozil Diomandé, jehož utěšená střela z dálky trefila břevno. V 51. minutě tu byla však další rychlá protiakce, v níž se opět hlavními protagonisty stali Antman s Gassamou, jenž posledně jmenovaný využil centr zprava prvního jmenovaného a hlavičkou tak tedy zvýšil na už pro Plzeň téměř beznadějných 3:0.

Jakkoli se pokoušel plzeňský stratég opět změnami v sestavě změnit obraz dosavadní hry (na hrací plochu přišli Slončík, Višinský a Adu), ke změně výsledku už nedošlo. V 83. minutě se o korekci stavu pokoušel Memič z dálky, brankář Butland ale toto zakončení vyrazil. I když poté ještě hosté žádali penaltu po hraní rukou, ale neuspěli.

Plzni nyní nezbývá nic jiného než to, co po zápase řekl jeden z jejích fotbalistů Lukáš Červ. V domácí odvetě budou muset dát do toho všechno.

Konečný výsledek úvodního zápasu 3. předkola fotbalové Ligy mistrů UEFA (5.8.2025):

Nemistrovská část:

Glasgow Rangers – Viktoria Plzeň 3:0 (2:0)
Branky: 15. a 51. Gassama, 45. Dessers z pen. Rozhodčí: Turpin – Finjean, Berthomieu – Delajod (video, všichni Fr.). ŽK: Jefté, Raskin (mimo hřiště) – Markovič, Valenta. Diváci: 45 730

Rgers: Butland – Aarons (74. Tavernier), Djiga, Souttar, Jefté – Diomandé, Rotwell (64. Raskin) – Antman (85. Curtis), Cameron (74. Barron), Gassama – Dessers (74. Danilo Pereira). Trenér: Martin

Plzeň: Wiegele – Dweh, Markovič, Jemelka – Červ – Memič, Panoš (46. Valenta), Ladra (56. Višinský), Spáčil (87. Doski) – Vydra (57. Slončík), Durosinmi (65. Adu). Trenér: Koubek

před 2 hodinami

Potvrzeno. Pavel Šulc už patří Lyonu

Fotbal, ilustrační fotografie

Potvrzeno. Pavel Šulc už patří Lyonu

To, o čem se v předchozích dnech a hodinách spekulovalo, se nakonec v pondělí večer potvrdilo. Největší opora Viktorie Plzeň, ofenzivní záložník Pavel Šulc, odchází do francouzského velkoklubu Olympique Lyon. S držitelem sedmi ligových titulů podepsal čtyřiadvacetiletý český reprezentant smlouvu až do roku 2029 s tím, že do plzeňské kasy za něj přiteče minimálně - alespoň podle médií - 7,5 milionu eur (v přepočtu 184 milionů korun). S bonusy by to mohlo být až 10 milionů eur (přes 245 milionů korun).
Počasí dělá sportovcům ze života peklo. Fotbal je pro mnohé nehratelný

Nadcházející Mistrovství světa ve fotbale v roce 2026, které se bude konat v USA, Kanadě a Mexiku, čelí vážným obavám kvůli extrémním vedrům. Letošní Club World Cup, který byl v USA jakousi generálkou na blížící se šampionát, ukázal, jakou hrozbu může horko pro zdraví fotbalistů představovat. Během červencového finále mezi Chelsea a PSG, které se odehrálo na stadionu MetLife v New Jersey, se hráči museli vyrovnat nejen se soupeřem, ale i s teplotami, které dosahovaly téměř 30 °C.

Fotbal, ilustrační fotografie

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Zelenskyj a Putin tváří v tvář? Jednou a bez výsledku, Moskva mezitím připravila invazi

Po více než třech letech krvavého konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou se rýsuje možnost, že se prezidenti obou zemí – Vladimir Putin a Volodymyr Zelenskyj – znovu osobně setkají. První a dosud poslední jednání proběhlo ještě v prosinci 2019, krátce po Zelenského nástupu do úřadu, v rámci tzv. normandského formátu za přítomnosti Francie a Německa. Tehdejší pokus o oživení mírového procesu však ztroskotal na sporných otázkách jako je kontrola hranic, časový harmonogram voleb nebo přímá role separatistů v Donbasu.

Módí, Naréndra (indický premiér)

Zaplatíme vysokou cenu, přiznal Módí po rozhodnutí dál nakupovat ruskou ropu

Indický premiér Naréndra Módí přiznal, že by mohl „zaplatit vysokou cenu“ za to, že se nepodvolil obchodním hrozbám amerického prezidenta Donalda Trumpa. Tímto Módí obhajoval svůj postoj, kdy odmítá otevírat indickou ekonomiku mezinárodní konkurenci a nepřestává nakupovat ruskou ropu. Módí zdůraznil, že na prvním místě jsou pro něj zájmy indických farmářů, rybářů a chovatelů dobytka. Dodal, že si je vědom vysoké ceny, ale je připraven ji zaplatit.

Prezident Trump

Dobyté území, stažení sankcí, odložení války. Trump toho Putinovi nabídnul hodně, tvrdí polský server

Ukončení války na Ukrajině. To bylo téma schůzky, ke které došlo mezi ruským prezidentem a americkým vyslancem Stevem Witkoffem ve středu. Podle informací polského serveru Onet jednal Witkoff s Putinem o návrhu na příměří, který pro Rusko vypracovaly Spojené státy ve spolupráci s evropskými mocnostmi. Moskva dostala velmi výhodnou nabídku, ale v případě jejího odmítnutí by museli i ti největší zastánci Ruska ztratit jakékoliv iluze o možnosti uzavření kompromisní dohody.

Nemocnice v Pásmu Gazy

Utrpení, které svět nevidí. Lékař popsal, co se odehrává v nemocnicích v Pásmu Gazy

Americký pediatr Tom Adamkiewicz, který působí v nemocnici Nasser v Gaze, vyzval zvláštního vyslance Donalda Trumpa, aby se přijel na místo osobně přesvědčit o katastrofální situaci. V rozhovoru pro Sky News uvedl, že většina pacientů v nemocnici vykazuje známky podvýživy. Podle něj "mnoho dětí během dne doslova omdlévá". Adamkiewicz, který v těžkých podmínkách pracuje s místními kolegy, dodal, že situace je obzvlášť složitá, protože podvýživou trpí i chronicky nemocné děti.

Počasí dělá sportovcům ze života peklo. Fotbal je pro mnohé nehratelný

Nadcházející Mistrovství světa ve fotbale v roce 2026, které se bude konat v USA, Kanadě a Mexiku, čelí vážným obavám kvůli extrémním vedrům. Letošní Club World Cup, který byl v USA jakousi generálkou na blížící se šampionát, ukázal, jakou hrozbu může horko pro zdraví fotbalistů představovat. Během červencového finále mezi Chelsea a PSG, které se odehrálo na stadionu MetLife v New Jersey, se hráči museli vyrovnat nejen se soupeřem, ale i s teplotami, které dosahovaly téměř 30 °C.

Palestina

EU přitvrzuje rétoriku: Dění v Pásmu Gazy připomíná genocidu

Nejvyšší představitelka Evropské komise, Teresa Ribera, označila současné dění v Pásmu Gazy za něco, co „velmi připomíná“ genocidu. Jde o jedno z dosud nejostřejších vyjádření z Bruselu k válce, která začala teroristickým útokem Hamásu 7. října 2023.

Donald Trump

Trumpova celní strategie brzy narazí, varují experti

Neúnavné používání cel americkým prezidentem Donaldem Trumpem, jehož cílem je přinutit zahraniční partnery k výhodným dohodám, se brzy setká s realitou mezinárodní geopolitiky. Podle poradců je Trumpovo odhodlání výrazně stupňovat ekonomickou válku proti Rusku v reakci na válku na Ukrajině skutečné a hrozba uvalení rozsáhlých cel na Indii se brzy stane realitou. Současně se ale blíží termín prodloužení obchodního příměří s Čínou, druhou největší ekonomikou světa, což vyžaduje opatrnější postup Bílého domu.

Dovoz a vývoz zboží

V USA začala platit Trumpova cla uvalená na desítky zemí

Nově zavedená cla amerického prezidenta Donalda Trumpa právě vstoupila v platnost. Jde o další vlnu cel, která se dotýká desítek obchodních partnerů Spojených států. Vzhledem k rozsahu a výši cel by se tato událost mohla stát nejvýraznější změnou v globální ekonomice za téměř celé století. Tyto kroky navazují na několik měsíců bilaterálních jednání, z nichž některá zabránila ještě vyšším poplatkům.

Plzeň čeká v play-off Ligy mistrů Salcburk či Bruggy, Olomouc by jela na sever. Co Sparta?

V pondělí se ve švýcarském Nyonu losovala další fáze evropských fotbalových pohárů a kromě dosavadních českých účastníků Plzně, Ostravy a Sparty tento los zajímal poprvé v této sezóně i Olomouc. Zatímco Viktorii Plzeň může čekat v případě postupu přes Glasgow Rangers ve 4. předkole Ligy mistrů Salcburk nebo Bruggy, což z nabízených možností byla ta papírově nejsnazší, Olomouc naopak bude muset v boji o Evropskou ligu překonat nepříjemného severského soupeře, ať už se bude jednat o švédské Malmö nebo o dánský FC Kodaň. V bojích o Konferenční ligu se pak nově kromě Sparty nachází po neúspěchu s Legií Varšava i Baník Ostrava. Pokud ten přejde přes Austrii Vídeň, bude ho čekat Lugano nebo Cejle. Pražané se pak v případě postupu přes Ararat-Armenia budou moct připravovat na někoho z dvojice FC Riga-Beitar Jeruzalém.

