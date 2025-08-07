V USA začala platit Trumpova cla uvalená na desítky zemí

Nově zavedená cla amerického prezidenta Donalda Trumpa právě vstoupila v platnost. Jde o další vlnu cel, která se dotýká desítek obchodních partnerů Spojených států. Vzhledem k rozsahu a výši cel by se tato událost mohla stát nejvýraznější změnou v globální ekonomice za téměř celé století. Tyto kroky navazují na několik měsíců bilaterálních jednání, z nichž některá zabránila ještě vyšším poplatkům.

Vedení Spojených států tyto vysoké poplatky považuje za úspěch, jelikož se díky nim podařilo vybrat více než 100 miliard dolarů, píše CNN. Tyto kroky nepřinesly katastrofální recesi ani inflaci, jak někteří ekonomové původně předpovídali.

Prezident však nyní přistupuje k zavedení ještě razantnějších cel. Odborníci se obávají, že tato opatření mohou zhoršit současné ekonomické problémy, jako je rostoucí inflace a zpomalení růstu pracovních míst.

Původně byla na většinu dováženého zboží uvalena desetiprocentní cla. Nyní se ale poplatky uvalené na zboží z různých zemí výrazně liší. Například nejvyšší cla se týkají zboží z Brazílie, Laosu, Myanmaru, Švýcarska, Iráku a Srbska. Dalších 21 zemí, které jsou pro USA důležité, čelí poplatkům vyšším než patnáct procent. Jedná se například o Vietnam, Indii, Tchaj-wan nebo Thajsko.

Zboží z Indie může být navíc zatíženo dalším clem ve výši 25 %, které je uvaleno kvůli prezidentskému nařízení. To má potrestat Indii za nákup ropy z Ruska a mělo by začít platit od konce srpna. Dále pak 39 zemí a členové Evropské unie čelí 15% clům. S několika výjimkami jsou všechny ostatní země stále zatíženy minimálně 10% clem. Zboží z Mexika a Kanady je osvobozeno, pokud je v souladu s dohodou o volném obchodu.

Většina oznámených obchodních ujednání nejsou skutečné obchodní dohody. Spíše jde o hrubé nástiny, jejichž dokončení by mohlo trvat měsíce nebo i roky. Z osmi obchodních dohod, které byly v posledních měsících oznámeny, byly formalizovány pouze dvě – s Velkou Británií a Čínou. Smlouva s Čínou, která snížila cla, však končí za několik dní. Pokud neobě strany nepodniknou další kroky, cla se mohou opět zvýšit.

Většina smluv, které prezident Trump oznámil, se týká závazku obchodních partnerů nakupovat více amerických výrobků. Dále také obsahují dohody o investicích v hodnotě stovek miliard dolarů do amerických podniků. Nejasné však je, zda se USA a ostatní partneři shodují na hlavních podmínkách. Například japonský premiér Shigeru Ishiba se k dohodě vyjádřil zcela odlišně než Trump.

Předposlední odstavec, který byl v původním textu, hovoří o výjimkách. Mezi výrobky, na které se nová cla nevztahují, patří chytré telefony. Výjimku mají také produkty, na které již Trump uvalil cla v jiných oblastech. Mezi ně patří třeba léky. Prezident ale varuje, že se to může brzy změnit. Částečná výjimka se týká také zboží, u kterého alespoň 20 % hodnoty tvoří americké materiály a práce.

Technicky platí, že cla jsou ode dneška účinná, ale s jednou výjimkou. Většina zboží, které bylo naloženo na lodě směřující do USA před 1. hodinou ranní, bude do 5. října podléhat původním clům.

Kromě cel na farmaceutické výrobky prezident pohrozil zavedením cel na polovodiče a řezivo. Trump prohlásil, že brzy zavede 100% clo na čipy a polovodiče, ale neposkytl konkrétní časový plán. A i když cla, která Trump právě uvalil, mohou být u soudu shledána nezákonnými, má prezident v rukávu spoustu dalších trumfů, aby mohl prosadit svůj program vyšších cel.

