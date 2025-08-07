Policisté podnikli složitý zásah v Ústí nad Labem. Po obchodech chodil muž se zbraní

Jan Hrabě

Jan Hrabě

7. srpna 2025 19:03

Policie ČR, ilustrační fotografie.
Policie ČR, ilustrační fotografie. Foto: Adam Mráček / INCORP images

Náročný zásah mají za sebou policisté prvosledové hlídky z Ústí nad Labem. V obchodním centru se na konci července pohyboval muž se zbraní. Naštěstí se nakonec ukázalo, že šlo o airsoftovou pistoli. Případ se řeší jako přestupek. 

Policie ve čtvrtek informovala o zásahu z úterý 29. července, kdy kolem 17. hodiny přijala oznámení o muži, který se v obchodním centru v městské části Krásné Březno pohybuje se zbraní v ruce. 

"Policisté na nic nečekali, oblékli si taktické vesty a vyrazili na místo. Na místě je kontaktovali zaměstnanci jedné z prodejen, kteří uvedli, že muž odešel do jiné části centra. Hlídka se okamžitě přesunula ke zmíněné prodejně, kde u vchodu spatřila podezřelého muže se zbraní v ruce," uvedla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Policisté použili zákonných výzev a hrozby střelnou zbraní, ale muž zprvu nereagoval. Zůstal stát, držel zbraň v ruce a jen mlčky hleděl na hlídku. Nakonec zbraň odhodil, lehl si na zem a nechal si nasadit pouta. Hlídka ho následně eskortovala na služebnu.

"Po zajištění zbraně se ukázalo, že se jedná o airsoftovou pistoli. Tato skutečnost však nic nemění na závažnosti situace – v krizovém okamžiku je téměř nemožné rozeznat reálnou střelnou zbraň od repliky, a to nejen pro policisty, ale i pro vyděšené svědky události. V podobných případech rozhodují skutečně vteřiny," podotkla mluvčí.

Muž je podezřelý z přestupku, o případném trestu bude rozhodovat příslušný správní orgán.

1. srpna 2025 20:24

Další zásah proti agresivnímu muži na jižní Moravě. Policie ho zpacifikovala

Související

Více souvisejících

krimi Policie ČR Ústecký kraj

Aktuálně se děje

před 22 minutami

před 59 minutami

Fotbal, ilustrační fotografie

Potvrzeno. Pavel Šulc už patří Lyonu

To, o čem se v předchozích dnech a hodinách spekulovalo, se nakonec v pondělí večer potvrdilo. Největší opora Viktorie Plzeň, ofenzivní záložník Pavel Šulc, odchází do francouzského velkoklubu Olympique Lyon. S držitelem sedmi ligových titulů podepsal čtyřiadvacetiletý český reprezentant smlouvu až do roku 2029 s tím, že do plzeňské kasy za něj přiteče minimálně - alespoň podle médií - 7,5 milionu eur (v přepočtu 184 milionů korun). S bonusy by to mohlo být až 10 milionů eur (přes 245 milionů korun).

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 2 hodinami

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Zelenskyj a Putin tváří v tvář? Jednou a bez výsledku, Moskva mezitím připravila invazi

Po více než třech letech krvavého konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou se rýsuje možnost, že se prezidenti obou zemí – Vladimir Putin a Volodymyr Zelenskyj – znovu osobně setkají. První a dosud poslední jednání proběhlo ještě v prosinci 2019, krátce po Zelenského nástupu do úřadu, v rámci tzv. normandského formátu za přítomnosti Francie a Německa. Tehdejší pokus o oživení mírového procesu však ztroskotal na sporných otázkách jako je kontrola hranic, časový harmonogram voleb nebo přímá role separatistů v Donbasu.

před 3 hodinami

Módí, Naréndra (indický premiér)

Zaplatíme vysokou cenu, přiznal Módí po rozhodnutí dál nakupovat ruskou ropu

Indický premiér Naréndra Módí přiznal, že by mohl „zaplatit vysokou cenu“ za to, že se nepodvolil obchodním hrozbám amerického prezidenta Donalda Trumpa. Tímto Módí obhajoval svůj postoj, kdy odmítá otevírat indickou ekonomiku mezinárodní konkurenci a nepřestává nakupovat ruskou ropu. Módí zdůraznil, že na prvním místě jsou pro něj zájmy indických farmářů, rybářů a chovatelů dobytka. Dodal, že si je vědom vysoké ceny, ale je připraven ji zaplatit.

před 4 hodinami

Prezident Trump

Dobyté území, stažení sankcí, odložení války. Trump toho Putinovi nabídnul hodně, tvrdí polský server

Ukončení války na Ukrajině. To bylo téma schůzky, ke které došlo mezi ruským prezidentem a americkým vyslancem Stevem Witkoffem ve středu. Podle informací polského serveru Onet jednal Witkoff s Putinem o návrhu na příměří, který pro Rusko vypracovaly Spojené státy ve spolupráci s evropskými mocnostmi. Moskva dostala velmi výhodnou nabídku, ale v případě jejího odmítnutí by museli i ti největší zastánci Ruska ztratit jakékoliv iluze o možnosti uzavření kompromisní dohody.

před 4 hodinami

Nemocnice v Pásmu Gazy

Utrpení, které svět nevidí. Lékař popsal, co se odehrává v nemocnicích v Pásmu Gazy

Americký pediatr Tom Adamkiewicz, který působí v nemocnici Nasser v Gaze, vyzval zvláštního vyslance Donalda Trumpa, aby se přijel na místo osobně přesvědčit o katastrofální situaci. V rozhovoru pro Sky News uvedl, že většina pacientů v nemocnici vykazuje známky podvýživy. Podle něj "mnoho dětí během dne doslova omdlévá". Adamkiewicz, který v těžkých podmínkách pracuje s místními kolegy, dodal, že situace je obzvlášť složitá, protože podvýživou trpí i chronicky nemocné děti.

před 5 hodinami

sport

Počasí dělá sportovcům ze života peklo. Fotbal je pro mnohé nehratelný

Nadcházející Mistrovství světa ve fotbale v roce 2026, které se bude konat v USA, Kanadě a Mexiku, čelí vážným obavám kvůli extrémním vedrům. Letošní Club World Cup, který byl v USA jakousi generálkou na blížící se šampionát, ukázal, jakou hrozbu může horko pro zdraví fotbalistů představovat. Během červencového finále mezi Chelsea a PSG, které se odehrálo na stadionu MetLife v New Jersey, se hráči museli vyrovnat nejen se soupeřem, ale i s teplotami, které dosahovaly téměř 30 °C.

před 6 hodinami

Palestina

EU přitvrzuje rétoriku: Dění v Pásmu Gazy připomíná genocidu

Nejvyšší představitelka Evropské komise, Teresa Ribera, označila současné dění v Pásmu Gazy za něco, co „velmi připomíná“ genocidu. Jde o jedno z dosud nejostřejších vyjádření z Bruselu k válce, která začala teroristickým útokem Hamásu 7. října 2023.

před 7 hodinami

Donald Trump

Trumpova celní strategie brzy narazí, varují experti

Neúnavné používání cel americkým prezidentem Donaldem Trumpem, jehož cílem je přinutit zahraniční partnery k výhodným dohodám, se brzy setká s realitou mezinárodní geopolitiky. Podle poradců je Trumpovo odhodlání výrazně stupňovat ekonomickou válku proti Rusku v reakci na válku na Ukrajině skutečné a hrozba uvalení rozsáhlých cel na Indii se brzy stane realitou. Současně se ale blíží termín prodloužení obchodního příměří s Čínou, druhou největší ekonomikou světa, což vyžaduje opatrnější postup Bílého domu.

před 8 hodinami

před 9 hodinami

před 10 hodinami

Dovoz a vývoz zboží

V USA začala platit Trumpova cla uvalená na desítky zemí

Nově zavedená cla amerického prezidenta Donalda Trumpa právě vstoupila v platnost. Jde o další vlnu cel, která se dotýká desítek obchodních partnerů Spojených států. Vzhledem k rozsahu a výši cel by se tato událost mohla stát nejvýraznější změnou v globální ekonomice za téměř celé století. Tyto kroky navazují na několik měsíců bilaterálních jednání, z nichž některá zabránila ještě vyšším poplatkům.

před 10 hodinami

před 12 hodinami

včera

včera

Ilustrační fotografie.

Plzeň čeká v play-off Ligy mistrů Salcburk či Bruggy, Olomouc by jela na sever. Co Sparta?

V pondělí se ve švýcarském Nyonu losovala další fáze evropských fotbalových pohárů a kromě dosavadních českých účastníků Plzně, Ostravy a Sparty tento los zajímal poprvé v této sezóně i Olomouc. Zatímco Viktorii Plzeň může čekat v případě postupu přes Glasgow Rangers ve 4. předkole Ligy mistrů Salcburk nebo Bruggy, což z nabízených možností byla ta papírově nejsnazší, Olomouc naopak bude muset v boji o Evropskou ligu překonat nepříjemného severského soupeře, ať už se bude jednat o švédské Malmö nebo o dánský FC Kodaň. V bojích o Konferenční ligu se pak nově kromě Sparty nachází po neúspěchu s Legií Varšava i Baník Ostrava. Pokud ten přejde přes Austrii Vídeň, bude ho čekat Lugano nebo Cejle. Pražané se pak v případě postupu přes Ararat-Armenia budou moct připravovat na někoho z dvojice FC Riga-Beitar Jeruzalém.

včera

včera

K tragédii v metru nechybělo mnoho. Žena měla obrovské štěstí

Kromě výluky na lince C se provoz pražského metra v úterý odpoledne omezil i jinak. Vlaky nejezdily ani na značné části trasy linky B, kde došlo k pádu osoby do kolejiště. Žena měla obrovské štěstí, protože vyvázla bez vážnějších zranění. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy