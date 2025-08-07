Policisté podnikli složitý zásah v Ústí nad Labem. Po obchodech chodil muž se zbraní

Náročný zásah mají za sebou policisté prvosledové hlídky z Ústí nad Labem. V obchodním centru se na konci července pohyboval muž se zbraní. Naštěstí se nakonec ukázalo, že šlo o airsoftovou pistoli. Případ se řeší jako přestupek.
Policie ve čtvrtek informovala o zásahu z úterý 29. července, kdy kolem 17. hodiny přijala oznámení o muži, který se v obchodním centru v městské části Krásné Březno pohybuje se zbraní v ruce.
"Policisté na nic nečekali, oblékli si taktické vesty a vyrazili na místo. Na místě je kontaktovali zaměstnanci jedné z prodejen, kteří uvedli, že muž odešel do jiné části centra. Hlídka se okamžitě přesunula ke zmíněné prodejně, kde u vchodu spatřila podezřelého muže se zbraní v ruce," uvedla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.
Policisté použili zákonných výzev a hrozby střelnou zbraní, ale muž zprvu nereagoval. Zůstal stát, držel zbraň v ruce a jen mlčky hleděl na hlídku. Nakonec zbraň odhodil, lehl si na zem a nechal si nasadit pouta. Hlídka ho následně eskortovala na služebnu.
"Po zajištění zbraně se ukázalo, že se jedná o airsoftovou pistoli. Tato skutečnost však nic nemění na závažnosti situace – v krizovém okamžiku je téměř nemožné rozeznat reálnou střelnou zbraň od repliky, a to nejen pro policisty, ale i pro vyděšené svědky události. V podobných případech rozhodují skutečně vteřiny," podotkla mluvčí.
Muž je podezřelý z přestupku, o případném trestu bude rozhodovat příslušný správní orgán.
krimi , Policie ČR , Ústecký kraj
