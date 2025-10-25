Ruští a běloruští lyžaři a snowboardisté se nebudou moct kvalifikovat na OH, rozhodla FIS

I nadcházejících zimních olympijských her, které se budou příští rok v únoru konat v Miláně a Cortině d'Ampezzo, se nebudou účastnit ruští ani běloruští lyžaři a snowboardisté. Rozhodla o tom ve svém hlasování Rada Mezinárodní lyžařské federace (FIS). Pokračuje tím tak bojkot sportovců z těchto zemí, které jsou vylučováni z mezinárodních soutěží od února 2022, kdy Rusko začalo svou agresi proti Ukrajině.
Rada FIS také ve svém hlasování rozhodla o tom, že Rusko ani Bělorusko nebude nikdo z lyžařů a snowboardistů reprezentovat ani mezi neutrálními sportovci (AIN). "Režim AIN Mezinárodního olympijského výboru byl stanoven jako možná cesta pro sportovce z Ruska a Běloruska k soutěžení na olympijských hrách, přičemž každá mezinárodní federace zůstává zodpovědná za rozhodnutí o tom, zda těmto sportovcům umožní účast ve svém stávajícím kvalifikačním systému," uvedla ve svém prohlášení FIS.
Už od loňského září na základě potvrzení ze strany Mezinárodního olympijského výboru (MOV) je jasné, že se Rusové a Bělorusové mohou účastnit zimní olympiády jako individuální neutrální sportovci za určitých podmínek. Naopak v případě týmových soutěžích se žádní Rusové, ani Bělorusové v soutěžích pod olympijskou hlavičkou neobjeví. V případě nacházejících Her tak příliš mnoho neutrálních sportovců nebude – dost možná jich nebude ani desítka.
Doplňme, že vedle alpského lyžování a snowboardu se zástupci těchto zemí neobjeví ani v závodech v běžeckém lyžování, severské kombinaci či skocích na lyžích. Mimochodem, hned polovinu disciplín, v nichž půjde v Miláně a Cortině d´Ampezzu o medaile má pod svou patronací právě FIS. Ta je pak jedna z devíti organizací mající na starost organizování zimních sportů pod pěti kruhy.
Už dříve se také rozhodlo o olympijské neúčasti Rusů a Bělorusů v biatlonu, sáňkářských soutěží, bobech a skeletonu. Mezinárodní federace starající se o tyto příslušné sporty IBU, FIL a IBSF prodloužili zákaz startu těchto sportovců ve svých soutěžích včetně kvalifikací. Naopak v krasobruslení se dokázali kvalifikovat na Hry dva Rusové a jeden Bělorus. Další zástupci z těchto zemí pak mohou ještě přibýt v rychlobruslení a skialpinismu.
Závěrem dodejme, že FIS pak stejné rozhodnutí o zákazu ruských a běloruských sportovců uvalila i na paraolympioniky a to navzdory tomu, že dříve Mezinárodní paralympijský výbor zrušil suspendaci Ruska a Běloruska. Konečné slovo i v tomto případě ale budou mít jednotlivé mezinárodní federace šesti paralampijských sportů.
