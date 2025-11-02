Byl druhý v Pardubické. S náhle zesnulým žokejem Složilem se lidé rozloučí v pátek

Jan Hrabě

Jan Hrabě

2. listopadu 2025 20:28

Dostihy
Dostihy Foto: CzechTourism.com

Dostihový svět zasáhla na konci října smutná zpráva. Ve věku 56 let náhle zemřel bývalý žokej a trenér Pavel Složil. Poslední rozloučení se známým sportovcem proběhne v příštím týdnu. 

O úmrtí žokeje a trenéra informovalo Dostihové závodiště Pardubice na facebooku. "Smutné zprávy nikdo nechce slyšet... Nečekaně odešel trenér Pavel Složil," uvedli zástupci závodiště ve čtvrtek.

"Několikanásobný účastník Velké pardubické, v níž byl druhý s Marketplacem, se kterým vycestoval i do Cheltenhamu, před pár dny oslavil své teprve 56. narozeniny," připomněli lidé z dějiště Velké Pardubické, kteří rodině vyjádřili upřímnou soustrast. 

Složil se nejslavnějšího českého dostihu zúčastnil celkem jedenáctkrát. Největší úspěch, druhé místo s koněm Marketplace, přišel v roce 1997, kdy zvítězil legendární žokej Josef Váňa v sedle Vronského. Zesnulý žokej závodil nejen v Česku, ale i v zahraničí. Po ukončení aktivní kariéry se věnoval trénování.

Na rodinnou tradici navázal syn Pavel Složil mladší, vítěz Velké pardubické s Talentem z roku 2021. V médiích se v uplynulých dnech řešilo, že vztahy otce a syna nebyly nejlepší. Na parte ale potomek nechybí. "Zůstává navždy v srdcích své maminky Marie, dcery Ivanky s rodinou, syna Pavla s rodinou, syna Lukáška i všech blízkých," píše se na smutečním oznámení.

Poslední rozloučení se Složilem se uskuteční v pátek 7. listopadu od 12 hodin v areálu závodiště Radslavice, informovalBlesk. Zváni jsou všichni lidé, kteří si zesnulého vážili a chtějí se rozloučit. Rodina zároveň poděkovala za dosavadní projevy soustrasti. 

31. října 2025 19:57

Náhlá smrt zasáhla české dostihy. Zemřel Pavel Složil, byl druhý na Pardubické

