Český dostihový sport postihla ještě během měsíce října, kdy tradičně probíhá Velká pardubická, smutná zpráva. Ve věku 56 let náhle zemřel bývalý žokej a současný trenér Pavel Složil.
O úmrtí žokeje a trenéra informovalo Dostihové závodiště Pardubice na facebooku. "Smutné zprávy nikdo nechce slyšet... Nečekaně odešel trenér Pavel Složil," uvedli zástupci závodiště ve čtvrtek.
"Několikanásobný účastník Velké pardubické, v níž byl druhý s Marketplacem, se kterým vycestoval i do Cheltenhamu, před pár dny oslavil své teprve 56. narozeniny," připomněli lidé z dějiště Velké Pardubické, kteří rodině vyjádřili upřímnou soustrast.
Složil se nejslavnějšího českého dostihu zúčastnil celkem jedenáctkrát. Největší úspěch, druhé místo s koněm Marketplace, přišel v roce 1997, kdy zvítězil legendární žokej Josef Váňa v sedle Vronského. Zesnulý žokej závodil nejen v Česku, ale i v zahraničí. Po ukončení aktivní kariéry se věnoval trénování.
Na rodinnou tradici navázal syn Pavel Složil mladší, který se ale v uplynulých letech kvůli složitým vztahům s otcem oficiálně přejmenoval na Pavla Potěšila. Povedlo se mu také otce překonat, protože v roce 2021 zvítězil ve Velké pardubické s Talentem.
Pavel Složil , Dostihy , úmrtí
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Náhlá smrt zasáhla české dostihy. Zemřel Pavel Složil, byl druhý na Pardubické
před 2 hodinami
Hradba 2025. Armáda na největším cvičení prověří obranyschopnost
před 3 hodinami
Zemřel ruský herec Gennadij Nazarov, představitel vojáka Čonkina v Menzelově filmu
před 4 hodinami
Svět už nebude stejný jako dřív. Čína dožene USA a Rusko v oblasti, která vždy budí obavy
před 5 hodinami
Cíle Babišovy vlády odhaleny. Vrátí se EET či slevy v dopravě, změny i u důchodů
před 6 hodinami
Superdávka se po měsíci dočkala kalkulačky. Lidem pomůže zjistit, zda mají nárok
před 7 hodinami
Maďarské povstání 1956. Diktatura nebyla vůlí lidu, importovali ji Sověti, říká Bílý
před 7 hodinami
Babiš už se sešel se šéfem NATO. Známe se roky, připomněl lídr ANO
před 8 hodinami
Policie odhalila převaděče migrantů do Německa. Hrozí jim až osm let
před 9 hodinami
Nová bilance hurikánu Melissa. Počet obětí se značně zvýšil
před 10 hodinami
Kriminálka v Plzni řeší neobvyklý případ. Vraždilo se ve vězení
před 10 hodinami
Kde je "zničená ekonomika"? Před nástupem rozhazovačů roste, dokonce i „sekera“ v rozpočtu má logiku
před 11 hodinami
Pokrovsk? Jsme ve složité situaci, ale ne v obklíčení, tvrdí Syrskyj
před 12 hodinami
Hamás zůstane Hamásem – posílí a znovu udeří. Příměří v Gaze trvá, je ale nesmírně křehké
před 12 hodinami
Dost bylo skandálů. Andrew už není princ, rozhodl jeho bratr a král v jedné osobě
před 14 hodinami
Počasí na přelomu měsíce. Oblačnosti bude střídavě přibývat a ubývat
včera
Další prázdniny začnou školákům ještě letos. Volno bude i v listopadu
včera
Hudebníci se rozloučili s bubeníkem Pavlem Skalou
včera
Do Česka dorazí 125 tisíc vakcín proti žloutence, oznámilo ministerstvo
včera
Vražda mladé dívky na Halloween. Stín podezření padl na rodinu Kennedyových
Byl předvečer Halloweenu v roce 1975, když v jednom malém městě v americkém státě Connecticut došlo k vraždě mladé dívky, která otřásla nejenom místními obyvateli, ale celou Amerikou. Podezřelým z brutálního násilného činu byl totiž příbuzný vlivné rodiny Kennedyových.
Zdroj: Lucie Žáková