Obchodní válka na spadnutí. EU rozděluje taktika v klíčových rozhovorech s Trumpem

Americký ministr financí Scott Bessent v pátek uvedl, že jednání pokračují s 15 až 18 klíčovými partnery, ale Trump zároveň varoval, že u některých zemí může sazba dosáhnout až 70 %. To vyvolalo otřesy na trzích – firmy omezují investice a americký dolar zažil v první polovině roku nejhorší výkon za posledních 50 let.

Evropská komise zatím netuší, zda EU čeká výjimka nebo tvrdý zásah, což ohrožuje obchod v hodnotě 1,6 bilionu eur. „Klíčová otázka mezi členskými státy zní: Máme dohodu uzavřít za každou cenu, nebo ukázat sílu, pokud nebude dostatečně výhodná?“ uvedl jeden unijní diplomat.

Zatímco německý kancléř se přiklání ke „rychlé dohodě po britském vzoru“, aby se předešlo obchodní válce, francouzský prezident Emmanuel Macron varuje před spěchem a trvá na tom, že Unie by neměla přijmout „nevyváženou“ dohodu.

Minulý týden dostal eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič během jednání s americkou stranou výhrůžku 17% cel na potravinářský dovoz. V atmosféře plné napětí připomíná Brusel, že Trump označil EU za „horší než Čínu“.

Trump na začátku dubna oznámil tzv. „tarifní den osvobození“, kdy avizoval nová cla na téměř všechny země světa, včetně EU. O týden později zavedl 90denní odklad. Tento termín vyprší již ve středu a zatím byly uzavřeny jen dvě dohody – s Velkou Británií a Vietnamem.

Unie si tak musí přiznat, že komplexní dohoda je v tomto čase nedosažitelná. Cílem se nyní stává alespoň rámcová dohoda „v principu“, podobná britské smlouvě z května, která vstoupila v platnost minulý měsíc.

Zatímco EU původně britskou dohodu označila za „slabou“ a právně pochybnou podle pravidel WTO, nyní mnozí diplomaté připouštějí, že podobná minimalistická varianta může být nejlepším možným výsledkem i pro celý blok.

Pro evropské podniky to znamená přípravu na novou realitu – ať už k dohodě dojde nebo ne, vývoz do USA bude pravděpodobně zatížen minimálně 10% cly. To je pětinásobek průměrných cel před Trumpovým návratem do Bílého domu. Výrobci oceli, automobilky či potravinářské firmy tak očekávají turbulentní období bez ohledu na výsledek rozhovorů.