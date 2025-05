Černý dým nad Vatikánem. První den konkláve nového papeže nepřinesl

Právě se přehrává: Volba papeže ŽIVĚ Volba papeže ŽIVĚ Video:

Volba papeže začala odpoledne po slavnostním průvodu kardinálů do Sixtinské kaple, kde každý z nich složil přísahu mlčenlivosti. Hlasování odstartovalo kolem 17:45, přičemž tisíce věřících napjatě sledovaly komín nad kaplí.

Kolem 21:05 se z něj konečně zvedl černý dým – očekávaný signál, že zatím žádný z kandidátů nezískal potřebné dvoutřetinové většiny. Přihlížející dav čítající přes 45 tisíc lidí na tuto scénu reagoval potleskem.

Volba nástupce papeže Františka, který zemřel minulý měsíc ve věku 88 let, bude pokračovat ve čtvrtek a potrvá až do chvíle, kdy bude nový papež zvolen. Papež František byl pohřben v bazilice Santa Maria Maggiore v římské čtvrti Esquilino a mnozí poutníci, jako manželé Caporalovi z Toskánska, dorazili do Říma právě proto, aby uctili jeho památku.

Cinzia Caporali si při té příležitosti vzpomněla i na konkláve z roku 2005, kdy byl papežem zvolen Benedikt XVI. „Byla jsem v kavárně, lidé křičeli: ‚Je to hotové!‘ A pak jsem uviděla bílý dým,“ vyprávěla. Tentokrát doufá, že nový papež bude pokračovat v odkazu Františka, jehož označila za zastánce marginalizovaných.

Podobné poselství zaznělo i v dopolední homilii kardinála Giovanniho Battisty Re, který vyzval své kolegy, aby odložili osobní preference a volili s maximální odpovědností. „Jsme zde, abychom prosili Ducha svatého o světlo a sílu, aby nový papež byl tím, kterého církev a lidstvo právě v této složité době potřebují,“ uvedl Re.

Volba nového papeže je obtížná i kvůli rozdělenosti kardinálského sboru. Františkův pontifikát trval 12 let a během něj se církev otevřela progresivním reformám. Někteří kardinálové tyto změny podporují, jiní by se rádi vrátili ke konzervativnějším kořenům.

Kromě výzev, které zazněly v samotném Vatikánu, probíhají v Římě i protesty. Aktivistky za rovnost žen v katolické církvi vyslaly růžový dým z vyvýšeného římského pahorku Gianicolo. Jednalo se o symbolickou akci britské skupiny Catholic Women’s Ordination (CWO), která dlouhodobě usiluje o svěcení žen.

„Kardinálové budou světu sdělovat výsledek své volby kouřem. Protože však odmítají naslouchat ženám a umlčují polovinu věřících této církve, rozhodly jsme se jim odpovědět stejným způsobem,“ uvedla mluvčí CWO Miriam Duignanová.