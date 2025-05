Trump se raduje z amerického papeže. Nástupci Františka popřál i Fiala

"Gratuluji kardinálovi Robertu Francisi Prevostovi, který byl právě jmenován papežem. Je to velká čest si uvědomit, že je prvním americkým papežem. Jak vzrušující a jaká čest je to pro naši zemi. Těším se, až potkám papeže Lva XIV. Bude to velice smysluplný okamžik," napsal Trump na sociální síti Truth Social.

Český premiér Petr Fiala (ODS) uvedl, že má radost ze zvolení nového papeže. "Přeji mu hodně sil, moudrosti a odvahy na jeho cestě ve službě Bohu, církvi i všem lidem dobré vůle. Ať jeho působení přinese světu naději, pokoj a porozumění," podotkl na sociální síti X.

Bílý kouř vyšel z komína na střeše Sixtinské kaple ve čtvrtek po 18. hodině. Identita nového papeže, který přijal jméno Lev XIV., byla odhalena asi o hodinu později. Úspěšné bylo čtvrté hlasování. První neúspěšná volba proběhla ve středu, kdy 133 kardinálů zahájilo konkláve, další tři volby se uskutečnily dnes.

Nově zvolený papež byl po zvolení odveden do malé místnosti v sousedství Sixtinské kaple, kde se převlékl do papežského oděvu. Jeden z kardinálů následně oznámil rozhodnutí latinským souslovím "Habemus Papam" neboli "máme papeže". Krátce poté vystoupil Lev XIV. na balkon a poprvé se představil světu.

Prevost je rodákem z amerického Chicaga. Před začátkem pontifikátu byl prefektem Dikasteria pro biskupy se silným mezinárodním profilem díky misím v Peru i angažmá v Latinské Americe. Řadí se mezi reformátory, měl blízko k zesnulému papeži Františkovi, který mu svěřil klíčovou roli při výběru biskupů. Ve volbě uspěl navzdory obviněním z utajování sexuálního zneužívání v Peru, která jeho diecéze odmítla.