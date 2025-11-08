Papež kondoloval české církvi. Duku ocenil za věrnost v časech nesvobody

Česko v týdnu zasáhla mimořádně smutná zpráva. Ve věku 82 let zemřel kardinál Dominik Duka, v závěru života se potýkal se zdravotními problémy. Informace doputovala i do Vatikánu, odkud přišel kondolenční dopis od papeže Lva XIV. Potvrdilo to pražské arcibiskupství.
Papež v dopise uvedl, že chce vyjádřit blízkost českému církevnímu společenství a všem věřícím, kteří v Dukovi "nalezli pastýře pevného ve víře a neohroženého hlasatele evangelia"-
"Dáváme díky Bohu za jeho intenzivní pastorační dílo a s obdivem vzpomínáme na jeho odvahu v období pronásledování, kdy navzdory nesvobodě zachoval věrnost Kristu a církvi. S otcovským srdcem vedl Boží lid, podporoval smíření, náboženskou svobodu a dialog mezi vírou a společností. Jeho biskupská služba, čerpající z dominikánského charismatu pravdy a lásky, jak připomíná rovněž jeho biskupské heslo In spiritu veritatis, zůstává příkladem věrné oddanosti svému poslání," napsal Lex XIV.
"Svěřuji duši tohoto dobrého a velkorysého služebníka Božímu milosrdenství, modlím se, aby ho Pán přijal do radosti svého království a ze srdce uděluji apoštolské požehnání těm, kdo jsou zarmouceni jeho odchodem a účastní se jeho pohřbu," dodal svatý otec.
Dukův pohřeb se uskuteční v sobotu 15. listopadu od 11 hodin ve svatovítské katedrále pod vedením arcibiskupa Graubnera. Důležitou roli bude mít také apoštolský nuncius v ČR Jude Thaddeus Okolo. V rámci zádušní mše zazní Requiem b-moll, Op. 89 od Antonína Dvořáka. Zatím neurčenou skladbu zahraje houslista Jaroslav Svěcený. Úryvek z Bible přednese režisér Jiří Strach. Do liturgie mají být zapojeni další přátelé a blízcí zesnulého.
Arcibiskupství zároveň vyzvalo ústavní činitele, další autority či blízké a spolupracovníky kardinála Duky, aby v případě zájmu o účast kontaktovali Arcibiskupský sekretariát. Věnce a květiny je třeba dopravit do Zikmundovy kaple s předstihem v pátek od 13 do 16 hodin.
Poutníkům bude vyhrazena nová část katedrály, kde budou umístěny obrazovky. Lidé mají přijít jedním z veřejných přístupů na Pražský hrad, vstup do katedrály bude možný vchodem vlevo při pohledu na průčelí mezi 9:45 a 10:45. V případě, že se katedrála zaplní, bude možné sledovat obřad na velkoplošné obrazovce také v kapitulním kostele Všech svatých, kde bude podáváno i svaté přijímání.
O kardinálově úmrtí informovalo pražské arcibiskupství. Duka podle spolupracovníků zemřel tři hodiny po půlnoci z úterý na středu. "Kéž mu nekonečně milosrdný Bůh otevře svou náruč a naplní ho svou láskou a blažeností," uvedloarcibiskupství. Kardinál bude po smutečním obřadu uložen v hrobce arcibiskupů v kapli svatého Víta ve svatovítské katedrále.
Duka byl v letech 2010 až 2022 arcibiskupem pražským a primasem českým, vyvrcholila tak jeho kariéra duchovního. Dříve byl provinciálem České provincie dominikánů, královéhradeckým biskupem či apoštolským administrátorem litoměřické diecéze. Za minulého režimu byl vězněm, v Plzni na Borech seděl ve stejnou dobu i Václav Havel.
Související
Netradiční pohřeb zástupce britské monarchie. Zazněl i vzkaz od papeže
Papež se obořil na Izrael: Přestaňte kolektivně trestat Palestince
papež Lev XIV. , Dominik Duka , Církev
Aktuálně se děje
Aktualizováno před 4 minutami
TOP 09 má nového předsedu. Havel neměl ve volbě soupeře
před 13 minutami
Papež kondoloval české církvi. Duku ocenil za věrnost v časech nesvobody
před 1 hodinou
Nedvěd přinesl na Strahov dvě jména možných trenérů reprezentace. Spokojenost s nimi nebyla
před 2 hodinami
Rusům se zkomplikují cesty do zemí Evropské unie. Vízová pravidla se zpřísňují
před 3 hodinami
Obchody obsadili dobrovolníci. V Česku se koná podzimní kolo sbírky potravin
před 3 hodinami
Babiš naznačil, že může dělat problémy. Střet zájmů není překážka, prohlásil
před 4 hodinami
Orbán dosáhl svého. U Trumpa vyjednal výjimku ze sankcí pro Maďarsko
před 5 hodinami
Další výluka v metru. Na Florenci finišuje výměna stropních nosníků
před 6 hodinami
Počasí o víkendu: Ochlazení je tady, teploty citelně klesnou
včera
Guterres: Neschopnost omezit globální oteplování na 1,5 °C je morální selhání a smrtící nedbalost
včera
Kauza Dozimetr bobtná. Policie obvinila dalších sedmnáct subjektů
včera
Orbán s Trumpem si v Bílém domě notují. S Putinem se ale americký prezident setkat nechce
včera
Orbán míří do Bílého Domu přesvědčit Trumpa, aby se setkal s Putinem
včera
Proč se nedaří zastavit extrémní počasí? Klimatické summity selhávají, místo politiků na ně jezdí tisíce lobbistů
včera
Světoví lídři se sešli v Amazonii na summitu před COP30. Trump setkání bojkotuje
včera
Hluboko v horách se Británie připravuje na ruský útok
včera
Záchrana Amazonie, nebo těžba ropy? COP30 odhalí skutečné touhy Brazílie
včera
Německý generál varuje NATO: Musíme se připravit na možný ruský útok
včera
Konec opakovaných víz. EU zpřísnila Rusům podmínky pro vstup do Evropy
včera
Chodorkovskij: Putinova studená válka s Evropou potrvá nejméně 10 let
Přední kritik Kremlu a bývalý ropný magnát Michail Chodorkovskij varoval Evropu, že by se měla připravit na dlouhodobou konfrontaci s Ruskem, bez ohledu na výsledek války na Ukrajině. Během soukromé akce v Bruselu předpověděl, že "určitý druh studené války potrvá nejméně deset let". Podle Chodorkovského bude jediným odstrašujícím prostředkem proti další ruské agresi přesvědčení prezidenta Vladimira Putina o tom, že Západ představuje věrohodnou vojenskou hrozbu.
Zdroj: Libor Novák