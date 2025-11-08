Papež kondoloval české církvi. Duku ocenil za věrnost v časech nesvobody

Jan Hrabě

Jan Hrabě

8. listopadu 2025 13:19

Papež Lev XIV.
Papež Lev XIV. Foto: Reprofoto AP

Česko v týdnu zasáhla mimořádně smutná zpráva. Ve věku 82 let zemřel kardinál Dominik Duka, v závěru života se potýkal se zdravotními problémy. Informace doputovala i do Vatikánu, odkud přišel kondolenční dopis od papeže Lva XIV. Potvrdilo to pražské arcibiskupství. 

Papež v dopise uvedl, že chce vyjádřit blízkost českému církevnímu společenství a všem věřícím, kteří v Dukovi "nalezli pastýře pevného ve víře a neohroženého hlasatele evangelia"-

"Dáváme díky Bohu za jeho intenzivní pastorační dílo a s obdivem vzpomínáme na jeho odvahu v období pronásledování, kdy navzdory nesvobodě zachoval věrnost Kristu a církvi. S otcovským srdcem vedl Boží lid, podporoval smíření, náboženskou svobodu a dialog mezi vírou a společností. Jeho biskupská služba, čerpající z dominikánského charismatu pravdy a lásky, jak připomíná rovněž jeho biskupské heslo In spiritu veritatis, zůstává příkladem věrné oddanosti svému poslání," napsal Lex XIV. 

"Svěřuji duši tohoto dobrého a velkorysého služebníka Božímu milosrdenství, modlím se, aby ho Pán přijal do radosti svého království a ze srdce uděluji apoštolské požehnání těm, kdo jsou zarmouceni jeho odchodem a účastní se jeho pohřbu," dodal svatý otec. 

Dukův pohřeb se uskuteční v sobotu 15. listopadu od 11 hodin ve svatovítské katedrále pod vedením arcibiskupa Graubnera. Důležitou roli bude mít také apoštolský nuncius v ČR Jude Thaddeus Okolo. V rámci zádušní mše zazní Requiem b-moll, Op. 89 od Antonína Dvořáka. Zatím neurčenou skladbu zahraje houslista Jaroslav Svěcený. Úryvek z Bible přednese režisér Jiří Strach. Do liturgie mají být zapojeni další přátelé a blízcí zesnulého. 

Arcibiskupství zároveň vyzvalo ústavní činitele, další autority či blízké a spolupracovníky kardinála Duky, aby v případě zájmu o účast kontaktovali Arcibiskupský sekretariát. Věnce a květiny je třeba dopravit do Zikmundovy kaple s předstihem v pátek od 13 do 16 hodin. 

Poutníkům bude vyhrazena nová část katedrály, kde budou umístěny obrazovky. Lidé mají přijít jedním z veřejných přístupů na Pražský hrad, vstup do katedrály bude možný vchodem vlevo při pohledu na průčelí mezi 9:45 a 10:45. V případě, že se katedrála zaplní, bude možné sledovat obřad na velkoplošné obrazovce také v kapitulním kostele Všech svatých, kde bude podáváno i svaté přijímání.

O kardinálově úmrtí informovalo pražské arcibiskupství. Duka podle spolupracovníků zemřel tři hodiny po půlnoci z úterý na středu. "Kéž mu nekonečně milosrdný Bůh otevře svou náruč a naplní ho svou láskou a blažeností," uvedloarcibiskupství. Kardinál bude po smutečním obřadu uložen v hrobce arcibiskupů v kapli svatého Víta ve svatovítské katedrále. 

Duka byl v letech 2010 až 2022 arcibiskupem pražským a primasem českým, vyvrcholila tak jeho kariéra duchovního. Dříve byl provinciálem České provincie dominikánů, královéhradeckým biskupem či apoštolským administrátorem litoměřické diecéze. Za minulého režimu byl vězněm, v Plzni na Borech seděl ve stejnou dobu i Václav Havel. 

