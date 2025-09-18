Netradiční pohřeb zástupce britské monarchie. Zazněl i vzkaz od papeže

Britská královská rodina se rozloučila se zesnulou vévodkyní z Kentu Katharine. Prvního katolického pohřbu v moderní historii monarchie se zúčastnil král Karel III. a další členové rodiny, informovala BBC. Chyběla zdravotně indisponovaná královna Camilla.
Na úterní zádušní mši nechyběli ovdovělý vévoda z Kentu či princ William a jeho manželka Kate. Smuteční obřad vynechala královna Camilla, podle paláce trpí akutní sinusitidou, což je zánětlivé onemocnění vedlejších dutin dýchacích cest, většinou infekčního původu. Dnes už se chce královna zúčastnit programu během návštěvy amerického prezidenta Donalda Trumpa ve Velké Británii.
Během pohřbu byl přečten vzkaz od papeže Lva XIV., který zesnulou vévodkyni ocenil za její oddanost oficiálním povinnostem, charitativní činnost a zájem o zranitelné lidi. Králi a ostatním členům královské rodiny vyjádřil upřímnou soustrast.
Pohřeb se konal ve westminsterské katedrále. Katharine byla nejstarší žijící členkou královské rodiny a zemřela v Kensingtonském paláci, kde se po její smrti nacházela rakev s jejími ostatky. Do katedrály měla být převezena v předvečer pohřbu.
Katharine se narodila do šlechtické rodiny Worsleyů, vystudovala hudbu a pracovala jako učitelka mateřské školky. V roce 1961 se provdala za prince Edwarda. V 90. letech zaujala tím, že jako první člen královské rodiny konvertovala ke katolické církvi. V roce 2002 se oficiálně stáhla z veřejného života. Poslední tři roky života byla nejstarší žijící členkou královské rodiny.
Vévodkyně z Kentu bude navždy spojena s legendárním londýnským grandslamovým turnajem Wimbledon, kde předávala trofeje a utěšovala poražené finalisty. Tenisoví fanoušci si zejména vzpomenou na utěšování české tenistky Jany Novotné po porážce ve finále v roce 1993.
vévodkyně Katharine , úmrtí , Velká Británie , královská rodina (gbr) , papež Lev XIV.
