Smutnou událost v příštím týdnu čeká členy britské královské rodiny. V úterý 16. září se ve Westminsterské katedrále uskuteční pohřeb vévodkyně z Kentu. Zúčastní se ho i král Karel III. a královna Camilla, oznámil Buckinghamský palác. Vévodkyně Katharine zemřela ve čtvrtek ve věku 92 let.
Vévodkyně byla katolička, součástí smutečního obřadu bude zádušní mše. Podle BBC půjde o první katolický pohřeb člena britské královské rodiny v moderní historii. Obřad bude neveřejný, rakev s ostatky má být následně převezeni na královský hřbitov ve Windsoru.
Katharine byla nejstarší žijící členkou královské rodiny a zemřela v Kensingtonském paláci, kde se momentálně nachází rakev s jejími ostatky. Do katedrály bude převezena v předvečer pohřbu. Nejistá je možná účast prince Harryho, který v pondělí dorazil do Velké Británii kvůli charitativním povinnostem.
Katharine se narodila do šlechtické rodiny Worsleyů, vystudovala hudbu a pracovala jako učitelka mateřské školky. V roce 1961 se provdala za prince Edwarda. V 90. letech zaujala tím, že jako první člen královské rodiny konvertovala ke katolické církvi. V roce 2002 se oficiálně stáhla z veřejného života. Poslední tři roky života byla nejstarší žijící členkou královské rodiny.
Vévodkyně z Kentu bude navždy spojena s legendárním londýnským grandslamovým turnajem Wimbledon, kde předávala trofeje a utěšovala poražené finalisty. Tenisoví fanoušci si zejména vzpomenou na utěšování české tenistky Jany Novotné po porážce ve finále v roce 1993.
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Karel III. navštíví katolický pohřeb. Britové se rozloučí s vévodkyní Katharine
před 2 hodinami
Revoluce v pražském zdravotnictví. Motol a Homolka se spojí, rozhodl Válek
před 3 hodinami
Tragickou nehodu na Mostecku nepřežila jedna osoba
před 4 hodinami
Podezření na obecné ohrožení. Policie vyšetřuje nehodu autobusu se studenty
před 5 hodinami
Policie uzavřela vyšetřování případu vraždy dvou novorozenců na Rychnovsku
před 5 hodinami
Italové se rozloučili s Armanim. Panovala přísná opatření
před 6 hodinami
BIS odhalila běloruské špiony. Ministerstvo už jednoho vyhostilo
před 7 hodinami
Katarem otřásla exploze. Izrael zaútočil v Dauhá na vedení Hamásu
před 8 hodinami
Merz zahájil autosalon v Mnichově kritikou zákazu prodeje aut se spalovacími motory
před 9 hodinami
Důchodci na Ukrajině čekali, až jim pošta vyplatí důchod. Mezitím je zabila ruská raketa
před 10 hodinami
Maduro ve Venezuele opět změnil datum Vánoc
před 11 hodinami
Macron hledá už čtvrtého premiéra. Proč se zhroutila Bayrouova vláda?
před 12 hodinami
Na flotilu Thunbergové vezoucí humanitární pomoc do Gazy zaútočil dron
před 13 hodinami
Kde jsou slibované tvrdé sankce? Evropa doufá, že Trump konečně začne s Ruskem něco dělat
před 13 hodinami
Demokraté zveřejnili podepsaný dopis Epsteinovi. Trump o něm tvrdil, že neexistuje
před 14 hodinami
Gaza v troskách. Ihned odejděte, vzkazuje Izrael obyvatelům města. Nemají ale kam
před 16 hodinami
Předpověď počasí opět slibuje trvalejší déšť. Očekává se na jiných místech
včera
Princ Harry dorazil do vlasti. Na dnešní smutné výročí nezapomněl
včera
Škoda jde do milionů korun. Hasiči likvidovali požár domu na Bruntálsku
včera
Svět odpočítává poslední hodiny. Apple představí nový iPhone
Jablíčkáři už netrpělivě vyhlížejí oficiální představení nového modelu mobilního telefonu iPhone s pořadovým číslem 17. Září je v tomhle ohledu nabité událostmi. Odstartuje to celé již zítra, kdy se má veřejnost dozvědět novinky o připravovaných produktech společnosti Apple.
Zdroj: Lucie Podzimková