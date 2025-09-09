Karel III. navštíví katolický pohřeb. Britové se rozloučí s vévodkyní Katharine

9. září 2025 21:58

Smutnou událost v příštím týdnu čeká členy britské královské rodiny. V úterý 16. září se ve Westminsterské katedrále uskuteční pohřeb vévodkyně z Kentu. Zúčastní se ho i král Karel III. a královna Camilla, oznámil Buckinghamský palác. Vévodkyně Katharine zemřela ve čtvrtek ve věku 92 let. 

Vévodkyně byla katolička, součástí smutečního obřadu bude zádušní mše. Podle BBC půjde o první katolický pohřeb člena britské královské rodiny v moderní historii. Obřad bude neveřejný, rakev s ostatky má být následně převezeni na královský hřbitov ve Windsoru. 

Katharine byla nejstarší žijící členkou královské rodiny a zemřela v Kensingtonském paláci, kde se momentálně nachází rakev s jejími ostatky. Do katedrály bude převezena v předvečer pohřbu. Nejistá je možná účast prince Harryho, který v pondělí dorazil do Velké Británii kvůli charitativním povinnostem. 

Katharine se narodila do šlechtické rodiny Worsleyů, vystudovala hudbu a pracovala jako učitelka mateřské školky. V roce 1961 se provdala za prince Edwarda. V 90. letech zaujala tím, že jako první člen královské rodiny konvertovala ke katolické církvi. V roce 2002 se oficiálně stáhla z veřejného života. Poslední tři roky života byla nejstarší žijící členkou královské rodiny.

Vévodkyně z Kentu bude navždy spojena s legendárním londýnským grandslamovým turnajem Wimbledon, kde předávala trofeje a utěšovala poražené finalisty. Tenisoví fanoušci si zejména vzpomenou na utěšování české tenistky Jany Novotné po porážce ve finále v roce 1993. 

