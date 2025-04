Semifinálová série je srovnaná. HC Sparta Praha porazila Kometu Brno 1:0

Zápas měl od úvodu vysoké tempo. Sparťané do utkání vstoupili aktivně a hned v první minutě zahrozili Horák s Kousalem. Domácí gólman Postava jejich šance ještě zastavil, ale v 7. minutě už kapituloval. Po střele Hyky dorazil puk do brány kapitán Řepík, který zaznamenal svůj pátý gól v play off.

Kometa mohla odpovědět prakticky vzápětí, když po chybě sparťanské obrany ujel Flek. Jeho pokus ale Kovář vykryl, a tím potvrdil, že jeho nasazení místo Kořenáře bylo trefou do černého.

Ve druhé třetině pokračovala taktická bitva s minimem vyložených šancí. V brankovištích zářili oba gólmani – Kovář chytil velkou šanci Cingela, Postava zneškodnil pokus Chlapíka zblízka. V přesilovkách se žádný tým neprosadil, ačkoliv Kometa měla několik slibných příležitostí. Nejblíže ke gólu byl Pospíšil, jehož rána orazítkovala horní tyč.

K menší kontroverzi došlo tři minuty před druhou sirénou, kdy rozhodčí dlouze zkoumali kontakt Němečka s Pospíšilem. Sparťanský obránce byl nakonec vyloučen na dvě minuty za nedovolené bránění.

Ve třetí třetině pokračovala urputná bitva o každý centimetr ledu. Hra byla rozkouskovaná, ale disciplinovanější, ubylo vyloučení i čistých gólových šancí. Největší šanci měl na straně Komety Mueller, který v 56. minutě nezakončil tlak domácích. V samotném závěru Brňané zkusili hru bez gólmana, ale ani při power play se jim vyrovnat nepodařilo. Kovář si poradil se všemi pokusy a po zásluze si připsal nulu.

Série se tak za vyrovnaného stavu stěhuje zpět do Prahy, kde je na programu pátý zápas. Hrát se bude ve středu od 18:30 v O2 areně. Fanoušci se mohou těšit na další pokračování extraligového dramatu, které zatím nabízí vyrovnané výkony, těsné výsledky a výborné individuální výkony na obou stranách.