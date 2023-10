GLOSA | Události Petra Nutila: Slovenské volby, mírotvůrce Putin a Ornella v plavkách

Slovensko má po volbách. Vyhrál populista, mistr chameleonských převleků a nezničitelná mocenská améba Robert Fico. Našim drahým východním bratrům gratulujeme, nakonec je to jejich země a není na nás, abychom jim do toho zasahovali. A já si ponechám situaci na Slovensku jen jako odrazový můstek k několika poznámkám, mířícím i do české kotliny.

1) Jak volby na Slovensku, tak aktuální volební preference u nás ukazují, že okřídlené rčení „jen blbec se spálí dvakrát o stejná kamna“ v politice neplatí.

2) Přestože nemusíte o Ficovi vědět vůbec nic, pro základní představu docela postačí vědět, že ho mohutně podpořil jak Andrej Babiš, tak Miloš Zeman, stejně jako nad jeho vítězstvím jásá česká dezinfoscéna.

3) To, co vyhrálo volby na Slovensku a co stále častěji slýcháme i u našich dezolátů, ať už sedí v parlamentu, či doposud jen tajtrlíkují po náměstích, je dost podobné. Odpor k liberální demokracii, Bruselu, podpoře Ukrajiny, LGBT, Sorosovi, menšinám a na druhé straně provolávání slávy k vlastnímu národu, což se sice nijak nekryje se skutečnými zájmy malých středoevropských zemí, ale na vybudování celkem dobře prosperující fabriky na dojení státních peněz to lokálním Vůdcům stačí. A o to tady jde.

4) Z výše řečeného vyplývá, že české parlamentní volby v roce 2025 budou zcela nepochybně mimořádně nechutné, už jen proto, že těch, kdo si brousí zuby buď na vládu, nebo aspoň na tučný státní příspěvek, je tu nebývalé množství. Dalo by se i říct, že volby minulé by taky mohly být i jen velmi slabým odvarem věcí budoucích a že tentokrát se budeme hnojem brodit nikoli po kolena, ale až po krk.

Tak pojďme k dalším věcem.

Sněmovna schválila konsolidační balíček, který se pokouší změnit trajektorii sebevražedného směřování českých veřejných financí k totálnímu krachu, tedy o změnu směru, do kterého je vyslala super-rozhazovačná vláda Babišova. Samozřejmě kolem toho byla spousta povyku, obzvlášť od lidí, kteří se na minulých vládách a rozhazování osobně podíleli. Pomyslnou první cenu za úplné orgie blábolení a nesmyslného populismu by v minulém týdnu nepochybně získalo sdružení surikat z ANO, čili faktických zaměstnanců capo di tutti i capi Babiše, toho času stále ještě Padrina všech všehoschopných oportunistů a lidí, kteří si myslí, že když osud vlastní země svěří sebevědomému deprivantovi, stane se nějaký zázrak a všechny problémy tak nějak zmizí. Jenže nezmizí. Stejně jako se neztratí exekuce, když obálky s pruhem budete vyhazovat neotevřené do koše, žejo. Jedni, tak i druzí se prostě jen budou nuceni opět na vlastní kůži přesvědčit, že nechají-li se vést krkavcem, dovede je jen ke zdechlině. Jako by jim jedno panování tohohle pána za Covidu nestačilo. Ale kdo chce kam…

Pojďme si to říct otevřeně.

Jestliže totiž národ a stát nebude kontrolovat úspěšně psychopaty, pak budou úspěšní psychopati kontrolovat národ a stát.

Jestliže se národ, stát a jeho občané nedokážou ubránit bezuzdným lžím mocichtivých psychopatů, pak jejich další osud není ničím než naplněním osudu, který si zjevně potřebují prožívat zas a znova. Já teda nevím, měl jsem za to, že si Češi za posledních sto let už užili dost, ale asi je takovéhle spoléhání se na historickou paměť fakt idealistické…

Tak pojďme dál.

Palestinští teroristé zabili v poslední vlně teroru 1300 Izraelců a dalších 200 jich unesli bůhvíkam. Izrael spouští pozemní, námořní a leteckou odvetu. A Putin se nechal slyšet, aniž se ho na to někdo ptal, že civilní ztráty v Gaze jsou nepřijatelné, a že tím hlavním v Pásmu Gazy je teď zastavit krveprolití. A že on, coby známý mírotvůrce, může pomoci dohodnout mír v oblasti. To prosím prohlásil ten samý Putin, který už 600 dní vede nevyprovokovanou válku proti Ukrajině, bombarduje civilní čtvrti, nemocnice, zabíjí, mrzačí a unáší ukrajinské muže, ženy a děti. Během tohohle svého tažení stihl zabít přes deset tisíc civilistů a celkový počet obětí tohoto konfliktu přesáhl půl milionu.

Tak prosím každého z vás, kdo si myslí, že tenhle pán má vůbec co mluvit do tématu lidských práv a humanity, seberte se okamžitě a emigrujte do Ruska, jistě tam na vás čeká nějaký pěkný teplý kout v nějakém kriminále na Sibiři.

No, asi je čas zakončit to nějak pozitivně, žejo.

Česká televize vysílá další ročník Stardance, pořadu, který vás nezajímá a stejně na něj musíte přispívat koncesionářskými poplatky.

Ornella Koktová se ukázala v plavkách a vylezla na velblouda a noviny o tom napsaly. To ukazuje, že tahle země fakt žádné skutečné problémy nemá.

Předseda vlády Petr Fiala se rozhodl jít ve šlépějích Petra Pavla a na sociálních sítích ukázal svého kocoura. Kocoura. Jako skutečnou kočku, ne to, co vás teď napadlo. Je to kocour a jmenuje se James. Jako ten agent. 007. Chápete.

James je fajn, trochu nuda, ale tak je to Petr Fiala, žejo, žádný Soukup, který by tu svou pojmenoval Kočka Jaromíra Soukupa a točil s ní reality show. Tak by mě tak zajímalo, jak by svojí kočku pojmenoval třeba Okamura, Rajchl nebo Andrej. Napište nám svoje tipy do komentářů!