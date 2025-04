Proti Trumpovi je nutné zahájit odhodlaný celosvětový protiútok, vyzývá expert

Základní myšlenkou liberalismu je, že aby lidé mohli společně žít ve svobodě, moc musí být rozptýlena, podrobována kontrole a omezována. Dnes, tváří v tvář hrubé demonstraci síly ze strany Washingtonu, Moskvy či Pekingu, je podle Ashe nezbytné vytvořit nové protiváhy moci. V dějinách liberalismu sloužily k tomuto účelu svobodný tisk, právní stát, odbory, nezávislé podnikatelské sféry, neziskové organizace, univerzity, občanský odpor i mezinárodní organizace.

Přesto má liberální hnutí vlastní problém: za posledních 40 let některé politiky spojené s liberalismem samy přispěly k nespokojenosti, z níž čerpají nacionalističtí populisté. Neoliberalismus a globalizovaný finanční kapitalismus vedly k nerovnostem nevídaným po celé století. Identitární politika zase mnohé členy většinových skupin – zejména bílé muže ze střední a dělnické třídy – přiměla cítit se opomíjeni.

Tyto chyby zradily základní slib liberalismu, který filozof Ronald Dworkin shrnul jako „rovnou úctu a zájem o všechny“. Neoliberalismus navíc přeměnil nejmocnější demokracii světa v oligarchii, kdy se soukromé bohatství a veřejná moc znovu spojily.

Dnes oligarchové jako Elon Musk, Jeff Bezos či Mark Zuckerberg podporují Trumpa, zatímco on jim pomáhá chránit jejich ekonomické zájmy. Prostřednictvím médií a platforem, které ovládají, Trump přesvědčuje běžné Američany, že jejich problémy způsobují cizinci – přestože viníky jsou právě tito miliardáři.

Liberálové tak musí bojovat na dvou frontách: nejen proti protivníkům liberalismu, ale i proti vlastním minulým chybám. Jedině jednotným postupem lze odolat tlaku Washingtonu, Moskvy a Pekingu, protože jednotlivé země by byly snadno poraženy.

Tuto protisílu musejí tvořit nejen státy, ale i občanská společnost a angažovaní občané. Polovina americké populace je podle Ashe stále na straně liberalismu. Podobně i v Turecku či Maďarsku žije mnoho lidí toužících po svobodě. Evropská unie, coby největší projekt liberálního internacionalismu, bude v tomto boji klíčová.

Prvním krokem je podporovat volný obchod jako protiváhu Trumpovu protekcionismu. I když to nebude snadné, existují příležitosti k rychlému pokroku – například ratifikace obchodní dohody mezi EU a státy Mercosur v Latinské Americe.

Evropa by měla být ambicióznější i na nadcházejícím summitu s Británií. Unie by zároveň mohla bez vnější pomoci vytvořit jednotný digitální prostor, sjednotit kapitálové trhy a rozvíjet obranný průmysl, což by zároveň podpořilo hospodářský růst.

Američtí oligarchové a jejich digitální monopoly představují hrozbu i pro ostatní země. EU by mohla využít svou regulační moc a ve spolupráci s dalšími liberálními demokraciemi omezit jejich vliv. Samotná regulace a zdanění však nestačí.

Digitální infrastruktura většiny západních zemí je závislá na amerických firmách. Pokud by se služby jako Google, Amazon, Facebook nebo Apple náhle odpojily, nezůstalo by téměř nic kromě TikToku. Tento stav ohrožuje samotnou existenci svobodného digitálního veřejného prostoru.

Významnou roli může sehrát i občanská společnost. Univerzity z celého světa by měly veřejně vyjádřit podporu americkým univerzitám, které čelí politickému tlaku. Stejně tak spotřebitelské kampaně, například bojkot vozů Tesla, již ukazují svou sílu.

Klíčové je také zachovat si odlišný styl boje. Zatímco nacionalisté používají hrubou sílu, liberálové by měli sázet na důvtip, fakta a chladnou hlavu. Když oni lžou, my říkáme pravdu. Když oni útočí, my jednáme s důstojností.

Nejurgentnější zahraničněpolitickou prioritou je podle Ashe obrana Ukrajiny, kterou Trump obětovává. Podpora Ukrajiny není jen otázkou solidarity, ale také obranou samotných základů mezinárodního liberálního pořádku.

Po této bouři nebude svět vypadat jako dřív. Změní nás poučení z vlastních chyb i revoluční dopad Trumpovy éry. Liberální demokratický svět už nebude stát na dominanci USA, ale vznikne nové, rozmanitější uspořádání.

Mění se i geopolitická mapa. Kanada, dříve považovaná za nenápadného souseda Spojených států, se dnes stává klíčovým státem na frontové linii. Její liberální tradice a blízkost k USA ji činí jednou z nejohroženějších zemí současnosti.

Při pohledu na nové globální výzvy tak Timothy Garton Ash uzavírá svůj text odkazem na slavný titulek francouzského Le Monde po 11. září: „Jsme všichni Američané.“ Dnes by podle něj měli přátelé svobody na celém světě říci: „Jsme všichni Kanaďané.“