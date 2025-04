Trump měl pravdu. Nikdo nezapomene na den, kdy vyhlásil obchodní válku. Za rukojmí si vzal Američany

Trumpova administrativa ve středu oznámila zavedení 54% tarifů na čínské zboží, čímž navázala na předchozí opatření, která již dříve zvýšila cla na 20 %. Nové kroky vyvolaly okamžitou reakci čínského ministerstva obchodu, které je označilo za „jednostrannou šikanu“ a vyzvalo Spojené státy k dialogu. „Čína se bude rozhodně bránit, aby ochránila svá práva a zájmy,“ uvedlo ministerstvo v oficiálním prohlášení.

Trumpův ekonomický gambit, který odmítají téměř všichni ekonomičtí experti, má podle CNN za cíl posílit domácí výrobu tím, že učiní zahraniční zboží méně konkurenceschopným. Prezident ve svém projevu v Růžové zahradě Bílého domu tvrdil, že Spojené státy „desítky let trpěly pod nespravedlivými obchodními praktikami“. Jeho odpůrci však varují, že tak rozsáhlá tarifní politika může mít ničivé dopady na globální ekonomiku i na běžné americké spotřebitele.

Trumpova opatření zasahují nejen Čínu, ale i další asijské státy, které se staly hlavními destinacemi pro přemístěnou výrobu čínských firem. Vietnam bude čelit 46% clům, zatímco Kambodža 49%. To by mohlo narušit dodavatelské řetězce, na nichž závisí mnoho amerických firem.

Čína v minulosti na Trumpovy tarify reagovala uvalením vlastních cel na americké zemědělské produkty a paliva. Tentokrát by však mohla využít i další nástroje, například omezení vývozu strategických surovin nebo postih amerických firem působících v Číně.

Nová obchodní opatření přicházejí v době, kdy čínská ekonomika zpomaluje a Peking se snaží podpořit domácí spotřebu. Prohlubující se obchodní válka by však mohla situaci ještě zhoršit. „Trumpovo rozhodnutí může přispět k ekonomickému oddělení Číny a Spojených států,“ uvedl analytik Nick Marro z The Economist Intelligence Unit.

Zatímco Trumpova administrativa očekává, že zvýšená cla přimějí americké firmy k přesunu výroby zpět do USA, odborníci varují, že tento proces bude složitý a může trvat roky. „Čína je hluboce zakořeněná v globálních výrobních řetězcích, takže přesměrování obchodu nebude jednoduché,“ dodal Marro.

Ekonomové rovněž upozorňují, že nové tarify zvýší ceny pro americké spotřebitele a mohou přispět k obnovení inflace. Demokraté okamžitě využili situace k politickému útoku na Trumpovu administrativu. Senátor Chuck Schumer prohlásil, že „tarify jsou skrytou daní na americké rodiny, která pouze pomůže bohatým získat další daňové úlevy.“

Trumpova „ekonomická deklarace nezávislosti“, jak opatření nazval, může být jedním z největších testů jeho prezidentství. Pokud se mu podaří splnit sliby o obnově amerického průmyslu, jeho kroky budou vnímány jako odvážná strategie. Pokud však ekonomika sklouzne do recese, mohlo by to poškodit nejen jeho politickou budoucnost, ale i ekonomickou stabilitu Spojených států.