Jsme připraveni jednat s Ukrajinou bez předběžných podmínek, vzkazuje Putin

"Vladimir Putin během včerejší konverzace s Trumpovým vyslancem Witkoffem zopakoval, že ruská strana je připravena obnovit vyjednávací proces s Ukrajinou bez jakýkoliv předběžných podmínek," řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov podle ruské státní agentury TASS.

Páteční jednání mezi ruským prezidentem a americkým diplomatem bylo čtvrté od začátku letošního roku. Trvalo přibližně tři hodiny. Putinův poradce Jurij Ušakov poté sdělil, že bylo "konstruktivní" a "užitečné".

Americký prezident Donald Trump se v sobotu pustil do Putina v příspěvku, v němž kritizoval oba své předchůdce v prezidentském úřadu, konkrétně Baracka Obamu a Joea Bidena, a především prestižní deník New York Times. List nařkl z toho, že bez ohledu na to, jak dobrou mírovou dohodu mezi Ruskem a Ukrajinou vyjedná, budou jeho reportéři tvrdit, že je špatná.

"Není žádný důvod, aby Putin v posledních několika dnech střílel rakety do civilních oblastí, měst a obcí. Nutí mě to si myslet, že možná nechce zastavit válku, proto se s ním musí jednat jinak, přes bankovnictví a sekundární sankce. Příliš mnoho lidí umírá," napsal šéf Bílého domu na konci příspěvku na síti Truth Social.

Trump ještě v pátek na stejné síti psal, že Rusko a Ukrajina jsou velmi blízko dohodě. "Obě strany by se nyní měly setkat a dokončit to. Na většině zásadních bodů je shoda. Zastavte krveprolití, teď. Budeme tam, kde to bude potřeba, abychom pomohli s ukončením této kruté a nesmyslné války," vzkázal po přistání v Římě.

Šéf Bílého domu v sobotu jednal před pohřbem papeže Františka s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Rozhovor trval jen několik málo minut, protože oba politici se následně museli odebrat na prostranství před bazilikou svatého Petra. Bílý dům sdělil, že se jednalo o velmi produktivní diskuzi.

Zelenskyj označil setkání s Trumpem za dobré a poděkoval mu. "Diskutovali jsme o mnohém jeden na jednoho. Doufám ve výsledky ke všemu, co jsme řešili. V záchranu životů našich lidí. V úplné a bezpodmínečné příměří. V důvěryhodný a dlouhotrvající mír, který zabrání vypuknutí další války," napsal ukrajinský prezident na sociální síti X.

Tam zveřejnil i společnou fotografii z útrob vatikánské baziliky. "Velmi symbolické setkání, které má potenciál stát se historickým, pokud dosáhneme společných výsledků," dodal Zelenskyj.