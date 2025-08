Netanjahu se chystá navrhnout plnou okupaci Pásma Gazy

„Kostka je vržena. Půjdeme do plné okupace Pásma Gazy – a porazíme Hamás,“ cituje izraelský tisk jednoho z vysokých úředníků. Tento plán se však setkal s odporem od některých vojenských velitelů, kteří proti němu vyjádřili nesouhlas. V reakci na tyto námitky úředník řekl: „Pokud to není v souladu s názorem náčelníka generálního štábu, měl by rezignovat.“

Plány izraelské vlády přicházejí v době, kdy se rodiny izraelských rukojmí obávají, že by taková akce mohla ohrozit životy jejich blízkých. Kvůli více než padesáti rukojmím, kteří jsou údajně stále naživu v Gaze, by tři čtvrtiny Izraelců spíše upřednostnily uzavření příměří k dosažení jejich návratu.

Mezinárodní reakce na návrh pravděpodobně nebude pozitivní. Izraelští spojenci budou tento krok zřejmě odsuzovat, neboť vyvíjejí tlak na ukončení války a řešení humanitární krize.

Stovky bývalých bezpečnostních činitelů, včetně exšéfů zpravodajských agentur, podepsali tento týden otevřený dopis americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, ve kterém jej vyzývají, aby vyvinul tlak na Netanjahua, aby ukončil konflikt. Mezi signatáři je i bývalý šéf izraelské vnitřní zpravodajské služby Ami Ayalon, který v rozhovoru pro BBC uvedl, že další vojenská akce je z vojenského hlediska zbytečná.

„Z vojenského hlediska je Hamás zcela zničený. Na druhé straně však ideologie Hamásu získává stále větší podporu mezi palestinským lidem, v arabském světě a i v širší islámské komunitě,“ řekl Ayalon. „Jediný způsob, jak porazit ideologii Hamásu, je představit lepší budoucnost.“

Poslední vývoj událostí přichází po ztroskotání nepřímých jednání mezi Izraelem a Hamásem o příměří a výměně rukojmích. Palestinské ozbrojené skupiny zveřejnily tři videa dvou izraelských rukojmích, kteří na nich vypadají slabí a vyhublí. Záběry Rom Blaslavského a Evyatara Davida, kteří byli uneseni 7. října 2023 na hudebním festivalu Nova, šokovaly a znechutily Izraelce.

Izraelské vojenské síly tvrdí, že už mají operační kontrolu nad 75 % Gazy. Pokud by však Netanjahu skutečně implementoval svůj plán, znamenalo by to, že by Izrael obsadil celé území Gazy, kde dnes žijí více než dva miliony Palestinců. Není jasné, co by to znamenalo pro civilisty nebo pro operace humanitárních organizací, jako je OSN, které již nyní čelí obtížím při poskytování pomoci.

Podle údajů OSN bylo přibližně 90 % obyvatel Gazy vysídleno a žije v přeplněných a zoufalých podmínkách. Humanitární organizace a pracovníci OSN obviňují Izrael z bránění distribuce nezbytné pomoci.

Izraelské vojenské úřady zároveň uvedly, že umožní podnikatelům v Gaze znovu začít dovážet některé zboží, jako je dětská výživa, ovoce a zelenina či hygienické produkty. Dříve byly soukromé dovozy zastaveny kvůli obviněním, že zboží může skončit v rukou Hamásu.

Tento návrh k plné okupaci Gazy přichází v době, kdy se na mezinárodní scéně znovu objevují snahy o oživení dvoustátního řešení, které by mělo vést k vytvoření nezávislého palestinského státu vedle Izraele s Východním Jeruzalémem jako hlavním městem.

V Izraeli se nyní očekává, že se Netanjahu sejde se svými klíčovými ministry a vojenskými vůdci, aby rozhodl o dalších krocích v Gaze. Izraelský vojenský rozhlas oznámil, že budou diskutovat o počátečních plánech armády na obklíčení centrálních uprchlických táborů a provedení leteckých útoků a pozemních operací.

Netanjahu se podle izraelských médií chystá tento týden svolat zasedání celé bezpečnostní vlády.