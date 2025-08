PŮVODNÍ ZPRÁVA | ANKETA: Zákaz srpu a kladiva? Vládní politici ho vítají jako obranu demokracie, opozice varuje před cenzurou

Redakce EuroZprávy.cz oslovila české politické strany s otázkou, jak nahlížejí na zákaz propagace komunistických symbolů, který má vstoupit v platnost začátkem příštího roku jako součást novelizace trestního zákoníku. V rámci ankety odpovědělo pět zástupců napříč politickým spektrem. Strany jako ODS, ANO, Motoristé sobě či Stačilo! se k tématu do uzávěrky nevyjádřily.

Matěj Ondřej Havel, místopředseda TOP09, má na zákaz jasný názor. „Hranice svobody projevu končí tam, kde začíná šíření nenávistné a zhoubné propagandy. Nacismus i komunismus jsou ničivé ideologie, které na světě zavraždily přinejmenším desítky milionů lidí,“ zdůraznil pro EuroZprávy.cz.

„S vědomím, že komunisté v naší zemi přímo zavraždili asi 250 lidí, tisíce jich perzekuovali, pozavírali, zničili svobodu dvou generací a národní hospodářství tak, že jsme dodnes nedohnali vyspělé země, pokládám zákaz propagace komunistických symbolů za navýsost správný, podpořil jsem ho,“ dodal Havel.

Podobně zákaz zhodnotila poslankyně za Starosty a nezávislé Barbora Urbanová. „Zákaz podporujeme, protože každá svoboda i právo má své meze – a těmi jsou zejména situace, kdy narážejí nebo ohrožují jiná práva a svobody,“ nastínila pro EuroZprávy.cz.

„S ohledem na to, že komunistický režim má na svědomí desítky milionů životů po celém světě a je spojován i s potlačováním dalších lidských práv (paradoxně včetně svobody projevu), je třeba se k tomu tímto způsobem postavit. Stejně jako v případě jiných nedemokratických myšlenkových proudů. Zákaz zároveň dlouhodobě působí i jako varování před tím, aby se podobné režimy nevracely,“ poznamenala Urbanová.

Podle lídra ústecké kandidátky strany Volt Michala Ketnera jsou zákazy komunistických symbolů jen povrchní gesta, která zakrývají skutečné problémy. „Místo aby se řešilo, jak fungovala moc za minulého režimu, zakazují se srpy a kladiva,“ podotkl pro EuroZprávy.cz.

„Absurdní je situace, kdy to prosazuji strany, které mají členy, kteří sami těžili z minulého režimu a dnes se tváří jako velcí antikomunisté. Tak si jen myjí ruce a upevňují si vlastní moc. Problém ale nejsou symboly – ten je v zločinných idejích a institucích, co je tlačí. Zakazování symbolů je spíš nebezpečná hra se svobodou než opravdové poučení z minulosti,“ shrnul Ketner.

Václav Pláteník, místopředseda KDÚ-ČSL a náměstek ministra zdravotnictví, se zákazem rovněž souhlasí. „Z našeho pohledu se jedná o správné rozhodnutí, které ostatně podpořili i naši poslanci. Oba totalitní režimy (nacismus i komunismus) napáchaly mnoho zla včetně milionů obětí,“ upozornil pro EuroZprávy.cz.

„Považujeme za správné, aby bylo vychvalování jednoho z těchto režimů postaveno na stejnou roveň, jako vychvalování toho druhého. Toto opatření chrání demokracii a brání relativizaci totalitních ideologií. Nejde o útok na svobodu projevu, ale zásah proti propagaci režimů, které usilují o potlačení svobod,“ doplnil Pláteník.

Jako zásah do svobody projevu ale tento zákaz označil poslanec za SPD Jaroslav Foldyna. „Každý by měl mít právo, užívat symboly, jaké uzná za vhodné – ostatně; je to hlavně jeho vizitka. Podstatnější než odznáčky a vlajky je ale skutečné konání,“ míní

„Zde je, ohledně komunistických symbolů, potřeba jasně říci, že nejagresivnější a nejdestruktivnější teze marxismu, tedy marxismu dle výkladu L. D. Trockého a jeho ideových pokračovatelů, dnes do společnosti zavádějí strany, které se ke komunismu, či marxismu, nejenže formálně nehlásí, ale dokonce proti němu, ovšem jen ve verbální rovině, bojují. Dobrým příkladem může být třeba hnutí STAN, Piráti, nebo TOP 09,“ upřesnil Foldyna.