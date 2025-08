Čína hlásí tisíce případů nákazy virem chikungunya. Může způsobovat bolesti trvající roky

Nejvíce postiženým městem je Foshan, kde musí pacienti s virem chikungunya zůstat v nemocnici, kde jsou jejich postele chráněny moskytiérami. Pacienti mohou být propuštěni až po negativním testu nebo po týdnu pobytu v nemocnici. Virus, přenášený bodnutím infikovaného komára, způsobuje horečku a silné bolesti kloubů, které mohou trvat i několik let.

Ačkoli je virus v Číně vzácný, epidemie chikungunya jsou běžné v Jižní a Jihovýchodní Asii a částech Afriky.

Kromě Foshanu hlásí další města v provincii Guangdong více než 12 případů. Za poslední týden bylo hlášeno téměř 3 000 nových případů. V pondělí Hongkong oznámil první případ - 12letého chlapce, který vykázal po návštěvě Foshanu příznaky horečky, vyrážky a bolesti kloubů.

Virus není nakažlivý mezi lidmi a šíří se pouze tehdy, když je infikovaný člověk bodnut komárem, který poté přenese virus na další lidi.

Úřady uvedly, že všechny hlášené případy byly mírné a 95 % pacientů bylo propuštěno do sedmi dnů. Přesto vyvolaly případy paniku, protože virus není v zemi široce známý. „Je to děsivé. Dlouhodobé následky vypadají velmi bolestivě,“ napsal jeden uživatel na čínské sociální síti Weibo.

Úřady v provincii Guangdong přislíbily „rozhodné a silné kroky“ k zastavení šíření choroby. Lidé vykazující příznaky, jako je horečka, bolesti kloubů nebo vyrážky, jsou vyzýváni, aby navštívili nejbližší nemocnici a nechali se otestovat.

Obyvatelé byli také vyzváni k odstranění stojaté vody v domácnostech, například v květináčích, kávovarech nebo prázdných lahvích. V případě nedodržení tohoto nařízení mohou čelit pokutám až 10 000 jüanů (přes 1 400 USD).

Vláda také vypustila do oblasti obrovské „sloní komáry“, kteří se živí menšími komáry přenášejícími chikungunya, a nasadila armádu ryb, které se živí komářími larvami. V minulém týdnu bylo do jezer ve Foshanu vypuštěno 5 000 těchto ryb. V některých částech města používají drony k detekci zdrojů stojaté vody.

Některá sousední města zavedla povinnost 14denní domácí karantény pro cestovatele z Foshanu, ale toto nařízení bylo později zrušeno.

Někteří lidé přirovnali tato opatření k těm, která byla zavedena během pandemie, a začali zpochybňovat jejich nezbytnost. „To je tak povědomé... Ale je to skutečně nutné?“ napsal jeden uživatel na Weibo. Jiný uvedl: „Jaký je smysl karantény? Není to tak, že by infikovaný pacient chodil a kousal jiné lidi.“

Většina lidí, kteří jsou bodnuti infikovaným komárem, vykazuje příznaky chikungunya v průběhu tří až sedmi dnů. Kromě horečky a bolesti kloubů mohou být přítomny také vyrážka, bolest hlavy, svalové bolesti a oteklé klouby.

Většina pacientů se během týdne zotaví. V těžkých případech však může bolest kloubů trvat měsíce nebo dokonce roky. Riziko závažného průběhu onemocnění mají novorozenci, senioři a lidé s chronickými zdravotními problémy, jako jsou srdeční choroby nebo cukrovka.

Na chikungunya neexistuje žádná specifická léčba, avšak úmrtí na tento virus jsou vzácná. Virus byl poprvé identifikován v Tanzanii v roce 1952 a následně se rozšířil do dalších zemí subsaharské Afriky a Jižní Asie. Do dnešního dne byl hlášen ve více než 110 zemích.

Světová zdravotnická organizace doporučuje jako nejlepší způsob prevence šíření viru eliminaci stojaté vody, která umožňuje komárům šíření a rozmnožování.