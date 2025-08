Může Trump Putina stále přimět k dohodě o konci války, i když jsou jejich vztahy na bodu mrazu?

"Trumpova lokomotiva a Putinova lokomotiva jedou proti sobě. A žádná z nich nemá v plánu zastavit nebo otočit," píše list.

Pro ruského prezidenta je to konzistentní akce: pokračování války na Ukrajině. Putin nejeví žádnou ochotu přerušit boje a vyhlásit dlouhodobé příměří. Na druhé straně Trump v roli amerického prezidenta zvýšil tlak na Moskvu: vydal ultimáta, vyhrožoval novými sankcemi a chce zavést tarify na obchodní partnery Ruska, jako jsou Indie a Čína.

V poslední době dokonce prezident Trump uvedl, že rozmístil americké jaderné ponorky blíže k Rusku. Ale znamená to skutečně, že Bílý dům zacílil na "kolizní kurz" s Kremlem kvůli Ukrajině? Nebo je návštěva Trumpova zvláštního vyslance Steva Witkoffa v Moskvě tento týden znamením, že přestože se obě strany vyhrotily, stále existuje možnost dohody, která by ukončila konflikt?

V počátcích druhého Trumpova prezidentství se vztahy mezi Moskvou a Washingtonem zdály být na dobré cestě k obnovení vzájemných vztahů. Nezdálo se, že by mezi Putinem a Trumpem hrozila nějaká kolize. Oba prezidenti dokonce diskutovali o vzájemných návštěvách, a v únoru Spojené státy podpořily Rusko na půdě OSN, když hlasovaly proti evropskému návrhu rezoluce, která odsuzovala ruskou "agresi" na Ukrajině.

V tomto období byla Amerika kritická vůči NATO a evropským lídrům, což bylo pro Kreml vítané. Politolog Konstantin Blokhin v březnu prohlásil, že "Amerika má nyní více společného s Ruskem než s Bruselem nebo Kyjevem." Trumpův zvláštní vyslanec Steve Witkoff začal častěji navštěvovat Rusko a trávil hodiny na soukromých jednáních s Putinem. Po jednom setkání mu Putin daroval portrét Donalda Trumpa, což prezidenta USA prý "dojalo".

I přes tuto diplomatickou rozmělněnost byl Trump čím dál více frustrovaný z Kremlu. V posledních týdnech označil ruské útoky na ukrajinská města za "hnusné" a "hanebné" a obvinil Putina, že říká "spoustu blábolů" o Ukrajině.

Trump nedávno vyhlásil ultimátum pro Putina: 50 dní na ukončení války, jinak přijdou nové sankce a tarify. Tento termín později zkrátil a vyprší koncem tohoto týdne, ale zatím není žádný náznak, že by Putin tlak Washingtonu podlehl. Nicméně otázkou zůstává, jak velký tlak Putin skutečně cítí.

Nina Khrushcheva, profesorka mezinárodních vztahů na New School v New Yorku, si myslí, že "Putin si asi nebere Trumpova ultimáta příliš vážně, protože Trump měnil termíny a ohýbal je podle potřeby." A dodává: "Putin bude bojovat tak dlouho, jak bude moct, nebo dokud Ukrajina neřekne 'jsme unavení, jsme ochotni přijmout vaše podmínky'."

I když se může zdát, že mezi Putinovou a Trumpovou "lokomotivou" se srážka blíží, není to nutně pravda. Trump se stále považuje za skvělého vyjednavače a, jak to vypadá, nezdá se, že by vzdal snahu o dosažení dohody s Putinem.

Steve Witkoff je tento týden opět v Moskvě a má jednat s ruským prezidentem. Není jasné, co konkrétního bude nabízet, ale někteří komentátoři v Moskvě předpovídají, že nabídky budou spíše pozitivní než negativní. Může to být začátek rozhovorů, které přinesou výhodné nabídky pro Rusko po uzavření dohody o Ukrajině? Zatím to není jisté.

Putin zůstává neústupný ve svých maximálních požadavcích na území, neutralitu Ukrajiny a velikost ukrajinské armády. Trump chce dohodu. Putin chce vítězství.