Trump tlačí na Indii, aby přestala kupovat ruskou ropu. Proč to Módí nemůže udělat?

Situace se vyostřuje, protože Trump a Modi, kteří se v minulosti často chválili za přátelskou spolupráci, se nyní dostávají do konfliktu. V nedávném rozhovoru pro CNBC Trump prohlásil, že v příštích 24 hodinách výrazně zvýší cla na indické zboží, pokud Indie neustoupí od nákupů ruské ropy. Tento krok přichází po předchozím oznámení, že Trump minulý týden uvalil na indické produkty minimálně 25% cla.

Trumpova kritika není zaměřena pouze na ropu, ale i na dlouhodobé vojenské vazby Indie s Ruskem. Opakovaně zdůrazňuje, že Indie je nejen jedním z největších odběratelů ruské ropy, ale i hlavním zákazníkem ruských zbraní, což podle něj napomáhá „podpoře ruského válečného režimu“ v době, kdy západní státy tlačí na Moskvu, aby ukončila invazi na Ukrajinu.

V tomto kontextu se vztahy mezi Indií a USA, které v minulosti byly spíše přátelské, začínají značně komplikovat. Indická vláda se totiž brání tvrzením, že je nespravedlivě cílem obchodního tlaku a že její ekonomická rozhodnutí jsou motivována primárně zájmy na domácím trhu.

Indie je na ruské ropě závislá především kvůli svému rychle rostoucímu hospodářství a demografickému růstu, kdy její populace přesahuje 1,4 miliardy lidí. Jako třetí největší spotřebitel ropy na světě čelí Indie neustálému zvyšování energetických nároků. Spotřeba ropy v zemi stále roste a Indie se očekává, že v roce 2030 předstihne Čínu v celkové spotřebě, jak ukazují údaje Reuters.

Tento růst spotřeby je přímo spojen s rozvojem střední třídy, která má stále větší přístup k automobilům a motocyklům, což vedlo k výraznému nárůstu poptávky po benzínu a naftě. Ruská ropa se tak stala pro Indii klíčovým dodavatelem, a to především kvůli její výhodné ceně.

Podle analytiků je ruská ropa v současnosti o mnoho levnější než ta z tradičních dodavatelských zemí, což je pro Indii ekonomicky výhodné. „Indie koupí ruskou ropu za velmi výhodné ceny, které by tradiční dodavatelé nebyli ochotni nabídnout,“ říká Amitabh Singh, odborník na ruská a středněasijská studia na Univerzitě Jawaharlal Nehru.

Po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022 přestaly evropské země masivně nakupovat ruskou ropu, což vedlo k tomu, že ruský export se obrátil především na Asii. Čína, Indie a Turecko se staly klíčovými odběrateli ruské ropy, což se pro Rusko stalo životně důležitým zdrojem příjmů. Indie nakupuje ruskou ropu za výhodnou cenu, což je zásadní pro její ekonomiku, zejména když jiné možnosti nejsou dostatečně dostupné.

Ačkoliv Indie během posledních let diversifikovala své dodavatele, úplné zastavení nákupů ruské ropy by představovalo obrovský problém. Odhaduje se, že ruská ropa tvoří přibližně 36 % celkových dovozů Indie, což činí z Ruska největšího dodavatele ropy do této země.

„Indie by se dostala do obtížné situace, kdyby přestala nakupovat ruskou ropu. Je to čistě ekonomické rozhodnutí, které nelze zrealizovat přes noc,“ dodává Singh. Zároveň se ukazuje, že Indie nemá mnoho alternativ, protože byla nucena přestat nakupovat ropu z jiných zdrojů, například z Venezuely nebo Íránu, kvůli americkým sankcím, které Trump uvalil na státy, jež obchodují s těmito zeměmi.

Indie totiž nejen že ropu od Ruska nakupuje, ale také ji zpracovává a následně vyváží. V roce 2023 Indie exportovala ropné produkty v hodnotě 86,28 miliardy dolarů, čímž se stala druhým největším exportérem rafinovaných ropných produktů na světě. Mezi hlavní odběratele patří země jako USA, Evropa a Velká Británie, které pak využívají ruskou ropu ve formě rafinovaných produktů, čím se v podstatě obejdou sankce, které se vztahují pouze na surovou ruskou ropu.

Pokud by Indie přestala nakupovat ruskou ropu, mohlo by to vyvolat nárůst globálních cen ropy, což by mělo dopad i na spotřebitele v USA. „Pokud by Indie přestala kupovat ruskou ropu, znamenalo by to vyšší ceny na světovém trhu, což by se nakonec projevilo i v USA,“ říká Singh.

Indie a Rusko mají historické vztahy, které sahají až do dob studené války, kdy Indie zaujímala specifický postoj mezi USA a Sovětským svazem. V roce 1970 Indie začala blíže spolupracovat se Sovětským svazem, přičemž Rusko začalo dodávat Indii vojenskou techniku. Tento vztah přetrval i po rozpadu Sovětského svazu, a Indie zůstává největším odběratelem ruských zbraní.

V posledních letech se Indie více přiblížila k USA a zvýšila nákupy vojenské techniky z Ameriky, Francie a Izraele. I přesto však Indie nadále zůstává silným partnerem Ruska, což je důvod, proč je její rozhodnutí ohledně nákupu ruské ropy tak citlivé.

Modi a Trump se vzájemně podporovali, ale jejich vztahy se zkomplikovaly, zejména v souvislosti s Trumpovými obviněními, že nákupy ropy pomáhají „posilovat ruský válečný stroj“. Napětí mezi oběma lídry roste, o to více když Trump vyjadřuje frustraci z neúspěchu ukončit válku na Ukrajině, přičemž napsal na sociálních sítích: „Je mi jedno, co Indie dělá s Ruskem. Můžou si to zničit společně, je mi to jedno.“