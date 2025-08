Důkaz, že je v Pásmu Gazy hladomor, máme před očima. Tvrdě ovlivní i budoucí generace

Zane Li měl devět let, když se mu narodila sestra. Její příchod ponořil rodinu ve východní Číně do obrovských dluhů. V rámci přísné politiky jednoho dítěte tehdy rodiče Liho pokutovali částkou 100 000 jüanů (přibližně 13 900 dolarů) za to, že měli druhé dítě – což bylo téměř třikrát více než jejich roční příjem z prodeje ryb na místním trhu.