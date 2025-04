Ukrajina si připomněla Černobyl. Zelenskyj ocenil hrdinství svých krajanů

Rusko a Ukrajina jsou velmi blízko dohodě, napsal americký prezident Donald Trump na sociální síti Truth Social. Stalo se tak poté, co média přinesla detaily amerického mírového návrhu. Washington je připraven uznat ruskou anexi Krymu. Ukrajina by zároveň nemohla vstoupit do NATO.

Zdroj: Lucie Podzimková