Zemřela Dana Drábová

Česko zasáhla na začátku probíhajícího týdne smutná zpráva. Ve věku 64 let zemřela dlouholetá šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Podle zástupců úřadu podlehla vážné nemoci.
"S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dnes, 6. 10. 2025, zemřela po vážné nemoci ve věku 64 let předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, paní Dana Drábová," uvedl úřad na webových stránkách a připomněl, že Drábová stále v jeho čele od 1. listopadu 1999 až do dnešního dne.
Smuteční oznámení se objevilo i na jejím profilu na sociální síti. "Hlášení o radiační situaci budou již navždy jiná. Odešla doma po krátké těžké nemoci v kruhu nejbližších," sdělili pozůstalí.
Podle prezidenta Petra Pavla odešla osobnost, která vykonala výjimečnou práci pro bezpečí Česka. "Měl jsem ji rád za její odvahu, lidskost, smysl pro humor. Vážil jsem si její odbornosti a obdivoval její bezprostřednost a charisma. V mých očích vždy byla skutečnou a neokázalou vlastenkou, vzorem skromnosti, vlídnosti a především dobrým člověkem. Nejen mně bude moc chybět," napsal Pavel na sociální síti X.
Smutná zpráva zasáhla například i ministra vnitra Víta Rakušana (STAN). "Tohle bolí. Dana Drábová je člověk, který v téhle těžké době bude hodně, hodně chybět," konstatoval končící vicepremiér.
Drábová byla absolventkou Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost byla nepřetržitě od 1. listopadu 1999. Od předchozího prezidenta Miloše Zemana obdržela medaili Za zásluhy I. stupně. Od roku 1998 byla také zastupitelkou středočeských Pyšel.
Aktualizováno 3. října 2025 20:00
