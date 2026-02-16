Starmer zahájil boj proti technologickým gigantům. Chce zastavit nekonečné rolování na sociálních sítích

Britský premiér Keir Starmer v pondělí dopoledne v Londýně oznámil rozsáhlý zásah proti sociálním sítím a technologickým gigantům. Ve svém projevu zdůraznil, že současný stav je neudržitelný a legislativa zaostává za překotným vývojem technologií příliš dlouho. Starmer představil plány na nová omezení a posílení pravomocí státu, které mají zajistit vyšší bezpečnost v online prostoru, zejména u dětí a mladistvých.
Vláda hodlá získat nástroje, které jí umožní jednat v řádu měsíců, nikoliv let, jak tomu bylo doposud. Premiér uvedl, že se nechtějí zaměřovat pouze na věkovou hranici pro používání sociálních sítí, ale také na samotné fungování aplikací a zařízení. Podle něj je nutné reagovat na technologie, které v lidech pěstují závislost a neustále je připoutávají k obrazovkám.
Jedním z hlavních cílů nové regulace je boj proti takzvanému nekonečnému rolování obsahu, známému také jako „doomscrolling“. Ačkoliv premiér tento konkrétní termín nepoužil, jasně popsal mechanismy aplikací, které uživatele nutí k neustálému posouvání příspěvků. Starmer zdůraznil, že je potřeba přerušit tento návyk a zastavit návykovou povahu sociálních sítí, kde jeden příspěvek automaticky následuje za druhým.
K oznámení zásadních změn se k premiérovi připojil také londýnský starosta Sadiq Khan. Společně deklarovali, že stát musí mít silnější pravomoci vůči velkým technologickým společnostem, aby dokázal ochránit své občany před negativními dopady digitálního prostředí. Vláda tak reaguje na rostoucí obavy veřejnosti ohledně bezpečnosti dětí na internetu.
Kromě samotné bezpečnosti se diskuse na politické scéně točí i kolem způsobu, jakým budou tyto změny zaváděny. Premiérův projev doprovází oznámení dalších konzultací o online bezpečnosti. Starmer se tímto krokem snaží upevnit svou pozici a ukázat rozhodnost v tématu, které britská veřejnost vnímá velmi citlivě.
Oznámení přichází v době, kdy premiérova autorita čelí různým otázkám, a vládní kroky jsou pod drobnohledem. Starmer se však snaží prosadit vizi, ve které stát aktivně vstupuje do regulace digitálního trhu. Cílem je vytvořit prostředí, kde technologie slouží lidem, a nikoliv naopak, přičemž důraz je kladen na rychlost a efektivitu nových opatření.
Změny se mají dotknout jak samotných platforem, tak i výrobců zařízení, která tyto aplikace umožňují. Vláda chce mít možnost zasáhnout proti funkcím, které jsou záměrně navrženy tak, aby maximalizovaly čas strávený na síti. Podle premiéra je právě tato návykovost jedním z klíčových problémů, kterému čelí současná mladá generace.
Britský kabinet tak dává jasně najevo, že éra neregulovaného vlivu velkých technologických firem končí. Nové zákony a posílené pravomoci mají zajistit, že internet bude bezpečnějším místem pro život. Starmerova administrativa věří, že díky těmto krokům se podaří eliminovat nejškodlivější aspekty sociálních sítí a vrátit kontrolu nad digitálním časem do rukou uživatelů a rodičů.
Zdroj: Libor Novák