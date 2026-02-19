Českou hudební scénu zasáhla smutná zpráva. Ve věku 69 let zemřel svérázný zpěvák a akordeonista Jim Čert, vlastním jménem František Horáček.
O hudebníkově úmrtí informoval například kněz Ladislav Heryán. "Měli jsme se rádi, a tak se na sebe znovu můžeme těšit," napsal na facebooku. Smutnou zprávu potvrdil i historik Petr Blažek.
Čert se narodil 25. února 1956 v Praze jako František Horáček. Od dětství se věnoval zpěvu a hře na harmoniku. Vyučil se soustružníkem pro chrudimskou Transportu. Hudební tvorbě se věnoval od konce 70. let, od roku 1989 vyjížděl koncertovat i do zahraničí. Pravidelně vystupoval v pražských barech a klubech.
Jim Čert zpíval vlastní balady vycházející z východoslovanského folkloru či textů významných spisovatelů, zlidovělé hospodské odrhovačky a také parodické písně, které pracovaly s melodiemi ze známých písní.
Kritiku si muzikant vysloužil, když vyšla najevo jeho spolupráce s komunistickou Státní bezpečností, kterou původně popíral. Nakonec se k ní přiznal a omluvil v dopise, který v roce 2007 zaslal českým médiím.
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Zemřel Jim Čert, hudebník s komplikovanou minulostí
před 2 hodinami
Všichni jsou si rovni před zákonem, řekl Starmer ke kauze bývalého prince Andrewa
před 2 hodinami
ZOH: Slalom rozhodl nedokončenou jízdou McGrath, týmový závod skokanů chumelenice
před 3 hodinami
Zimní počasí potrápí jih republiky. Hrozí komplikace v dopravě
před 3 hodinami
Pavel jmenuje Červeného ministrem v pondělí, potvrdil budoucí šéf resortu po schůzce na Hradě
před 4 hodinami
Raději pavouky než Trumpa. Průzkum zjistil, který hmyz je populárnější než prezident USA
před 4 hodinami
Policie prohledává Andrewovo sídlo. Král Karel, princ William a vévodkyně Kate jsou hluboce znepokojeni
před 5 hodinami
Za zatčením Andrewa zřejmě stojí britská skupina Republic. Přiznejte, proč jste ho chránil, tlačí na krále
před 6 hodinami
Policie zatkla Andrewa v den jeho narozenin. Teď může prohledat jeho sídlo
před 7 hodinami
Počet obětí válku v Pásmu Gazy byl výrazně vyšší, než se uvádělo, odhalila studie
před 7 hodinami
Trump stojí na prahu životního rozhodnutí. Američanům dodnes nevysvětlil, proč by chtěl zaútočit na Írán
před 8 hodinami
Bratr britského krále, bývalý princ Andrew, byl zatčen policií
před 9 hodinami
Větrné elektrárny jsou pro hlupáky, prohlásil Trump. Shodou v době, kdy polovina Evropy postaví obří centrum
před 10 hodinami
CNN: Americká armáda může zaútočit na Írán už o víkendu
před 11 hodinami
Jihokorejský exprezident Jun Sok-jol byl odsouzen na doživotí
před 11 hodinami
Trump pochválil Macinku za ostudný střet s Clintonovou
před 12 hodinami
Počasí o víkendu: Silné mrazy vystřídá výrazné oteplení
včera
OBRAZEM: Olympijská atmosféra v Miláně
včera
Vyvolávají sociální sítě závislost u dětí záměrně? Zuckerberg poprvé v historii skončil před soudem
včera
Česká ženská biatlonová štafeta bojovala o nečekanou medaili. Přišla o ni v posledním úseku
Až do první střelby finišmanky české štafety Terezy Vinklárkové to vypadalo na nečekanou českou biatlonovou medaili v olympijské Anterselvě. Právě české kvarteto Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Tereza Voborníková a Tereza Vinklárková více než tři čtvrtiny středečního závodu bojovalo o bronz, až první střelba vleže v podání Vinklárkové tuto naději Češkám bohužel odstřelila. I tak z toho ale nakonec bylo nejlepší české biatlonové umístění na těchto olympijských hrách, konkrétně páté místo. Zlato nepřekvapivě po suverénním výkonu braly Francouzky i přes trestné kolo Benadové, druhé skončily Švédky a třetí Norky.
Zdroj: David Holub