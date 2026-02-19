Zemřel Jim Čert, hudebník s komplikovanou minulostí

Jan Hrabě

19. února 2026 18:37

Ilustrační fotografie.
Ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

Českou hudební scénu zasáhla smutná zpráva. Ve věku 69 let zemřel svérázný zpěvák a akordeonista Jim Čert, vlastním jménem František Horáček. 

O hudebníkově úmrtí informoval například kněz Ladislav Heryán. "Měli jsme se rádi, a tak se na sebe znovu můžeme těšit," napsal na facebooku. Smutnou zprávu potvrdil i historik Petr Blažek.

Čert se narodil 25. února 1956 v Praze jako František Horáček. Od dětství se věnoval zpěvu a hře na harmoniku. Vyučil se soustružníkem pro chrudimskou Transportu. Hudební tvorbě se věnoval od konce 70. let, od roku 1989 vyjížděl koncertovat i do zahraničí. Pravidelně vystupoval v pražských barech a klubech. 

Jim Čert zpíval vlastní balady vycházející z východoslovanského folkloru či textů významných spisovatelů, zlidovělé hospodské odrhovačky a také parodické písně, které pracovaly s melodiemi ze známých písní. 

Kritiku si muzikant vysloužil, když vyšla najevo jeho spolupráce s komunistickou Státní bezpečností, kterou původně popíral. Nakonec se k ní přiznal a omluvil v dopise, který v roce 2007 zaslal českým médiím. 

