Ceny Anděl mají za sebou další kolo hlasování. Známe nominované

Jan Hrabě

Jan Hrabě

12. února 2026 22:05

Ceny Anděl, ilustrační fotografie.
Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Česká hudební akademie rozhodla ve druhém hlasovacím kole o nominacích na Ceny Anděl Coca-Cola 2025. Tři šance na výhru mají pražské rapové trio GUFRAU a Victor Kal., se dvěma nominacemi jim sekundují Michal Prokop a Framus Five, Ben Cristovao, Mňága a Žďorp, Calin s Ewou Farnou, James Cole s Ideou nebo Dorota Barová. Slavnostním předáváním 11. dubna provedou Libor Bouček a Martin „Mikýř” Mikyska.

Ceny Anděl Coca-Cola 2025 oficiálně představují letošní nominované hudebníky a projekty vzešlé z druhého kola hlasování České hudební akademie. Nejčastěji skloňovaným interpretem je pražská rapová trojice GUFRAU a jejich skladba Navždycky blázen, na které se podíleli Victor Kal. a Rohony a díky které proměnili hned tři ze čtyř shortlistových přednominací. Sošku Anděla si tak mohou odnést za vítězství v kategoriích Skladba, Objev a Společný projekt.

Po dvou nominacích si vysloužili Michal Prokop a Framus Five za album Ostraka (Album, Sólový interpret), Mňága a Žďorp za album Hoříš? Hořím! (Album, Skupina), Ben Cristovao za skladbu Dlouhá noc a album Septum (Skladba, Sólový interpret), Calin & Ewa Farna za singl Ať je klid (Společný projekt, Videoklip), James Cole a Idea za album Done (Společný projekt, Rap) a Dorota Barová za album Píseň pro Mi (Folk, Jazz). Trojici nominovaných v královské kategorii Album doplňuje David Stypka a Bandjeez s albem Opatruj. 

O vítězích celkem patnácti kategorií rozhodne ve třetím kole hlasování Česká hudební akademie a výsledky budou jako vždy vyhlášeny v rámci slavnostního večera. Jedinou výjimkou je tradičně Síň slávy, jejíž letošní laureát je již zvolený a bude rovněž oznámen 11. dubna. Přímý přenos slavnostního předávání Andělů z pražského Výstaviště budou moci diváci sledovat v hlavním vysílacím čase na ČT1 nebo prostřednictvím YouTube streamu.

Stejně jako loni si i letos někteří ocenění neodnesou pouze sošku. Vítěz kategorie Videoklip tradičně získá také roční zásobu nápojů do zkušebny z portfolia společnosti Coca-Cola a vítěze kategorie Objev, stejně jako v uplynulých ročnících, podpoří rádio Evropa 2 mediální kampaní v hodnotě půl milionu korun.

Vedle nominovaných interpretů jsou dnešním dnem odtajněna také jména moderátorů. Po loňském střídání hned několika tváří z oblasti šoubyznysu se letos moderátorského žezla ujímá dvojice Libor Bouček a Martin „Mikýř“ Mikyska. Oba už v minulosti Ceny Anděl moderovali a jejich spojení slibuje výjimečný večer plný zábavných i nečekaných momentů. 

Neměnná zůstává skladba partnerů ocenění. „Jsme vděční všem našim partnerům za dlouholetou podporu a důvěru v Ceny Anděl a jsme rádi, že můžeme v naší spolupráci pokračovat i nadále,“  uvádí producentka Lucka Hájková. „Ať už jde o našeho titulárního partnera, společnost Coca-Cola, hlavní mediální partnery Českou televizi a rádio Evropa 2, kolektivní správce Intergram a OSA nebo Výstaviště Praha, kam se po loňském roce opět rádi vracíme.“ 

Ceny Anděl uděluje každoročně od roku 1991 Česká hudební akademie. Od roku 1995 jsou vyhlašovány ČNS IFPI a od roku 1997 je symbolizuje soška Anděla se šalmají od sochaře Jaroslava Róny. Pořadatelem je od roku 2017 společnost LUFF PRODUCTION.

Další zprávy