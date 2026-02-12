Ceny Anděl mají za sebou další kolo hlasování. Známe nominované

Česká hudební akademie rozhodla ve druhém hlasovacím kole o nominacích na Ceny Anděl Coca-Cola 2025. Tři šance na výhru mají pražské rapové trio GUFRAU a Victor Kal., se dvěma nominacemi jim sekundují Michal Prokop a Framus Five, Ben Cristovao, Mňága a Žďorp, Calin s Ewou Farnou, James Cole s Ideou nebo Dorota Barová. Slavnostním předáváním 11. dubna provedou Libor Bouček a Martin „Mikýř” Mikyska.
Ceny Anděl Coca-Cola 2025 oficiálně představují letošní nominované hudebníky a projekty vzešlé z druhého kola hlasování České hudební akademie. Nejčastěji skloňovaným interpretem je pražská rapová trojice GUFRAU a jejich skladba Navždycky blázen, na které se podíleli Victor Kal. a Rohony a díky které proměnili hned tři ze čtyř shortlistových přednominací. Sošku Anděla si tak mohou odnést za vítězství v kategoriích Skladba, Objev a Společný projekt.
Po dvou nominacích si vysloužili Michal Prokop a Framus Five za album Ostraka (Album, Sólový interpret), Mňága a Žďorp za album Hoříš? Hořím! (Album, Skupina), Ben Cristovao za skladbu Dlouhá noc a album Septum (Skladba, Sólový interpret), Calin & Ewa Farna za singl Ať je klid (Společný projekt, Videoklip), James Cole a Idea za album Done (Společný projekt, Rap) a Dorota Barová za album Píseň pro Mi (Folk, Jazz). Trojici nominovaných v královské kategorii Album doplňuje David Stypka a Bandjeez s albem Opatruj.
O vítězích celkem patnácti kategorií rozhodne ve třetím kole hlasování Česká hudební akademie a výsledky budou jako vždy vyhlášeny v rámci slavnostního večera. Jedinou výjimkou je tradičně Síň slávy, jejíž letošní laureát je již zvolený a bude rovněž oznámen 11. dubna. Přímý přenos slavnostního předávání Andělů z pražského Výstaviště budou moci diváci sledovat v hlavním vysílacím čase na ČT1 nebo prostřednictvím YouTube streamu.
Stejně jako loni si i letos někteří ocenění neodnesou pouze sošku. Vítěz kategorie Videoklip tradičně získá také roční zásobu nápojů do zkušebny z portfolia společnosti Coca-Cola a vítěze kategorie Objev, stejně jako v uplynulých ročnících, podpoří rádio Evropa 2 mediální kampaní v hodnotě půl milionu korun.
Vedle nominovaných interpretů jsou dnešním dnem odtajněna také jména moderátorů. Po loňském střídání hned několika tváří z oblasti šoubyznysu se letos moderátorského žezla ujímá dvojice Libor Bouček a Martin „Mikýř“ Mikyska. Oba už v minulosti Ceny Anděl moderovali a jejich spojení slibuje výjimečný večer plný zábavných i nečekaných momentů.
Neměnná zůstává skladba partnerů ocenění. „Jsme vděční všem našim partnerům za dlouholetou podporu a důvěru v Ceny Anděl a jsme rádi, že můžeme v naší spolupráci pokračovat i nadále,“ uvádí producentka Lucka Hájková. „Ať už jde o našeho titulárního partnera, společnost Coca-Cola, hlavní mediální partnery Českou televizi a rádio Evropa 2, kolektivní správce Intergram a OSA nebo Výstaviště Praha, kam se po loňském roce opět rádi vracíme.“
Ceny Anděl uděluje každoročně od roku 1991 Česká hudební akademie. Od roku 1995 jsou vyhlašovány ČNS IFPI a od roku 1997 je symbolizuje soška Anděla se šalmají od sochaře Jaroslava Róny. Pořadatelem je od roku 2017 společnost LUFF PRODUCTION.
Hlavní hygienička České republiky Barbory Macková varovala před konzumací vybraných šarží několika značek kojenecké výživy, které byly staženy z trhu kvůli riziku kontaminace toxinem cereulid. Podle dostupných informací byly do Česka od poloviny prosince dovážena balení těchto produktů z Francie, Německa, Nizozemska, Švýcarska a Irska. Problém se týká výrobků značek Nutrilon, Babybio, Bebelo, Beba, Aptamil či Alfamino.
Zdroj: Libor Novák