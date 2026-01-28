Ceny Anděl odhalily širší nominace. Dominuje pražská rapová trojice

Členové České hudební akademie svými hlasy rozhodli o předvýběru pro letošní nominace Cen Anděl Coca-Cola 2025. Shortlisty 35. ročníku ovládli pražská rapová trojice GUFRAU a Victor Kal. díky hitu Navždycky blázen. Hned třikrát se v přednominacích objevují Ben Cristovao, James Cole a Idea nebo Anna Vaverková.
Nejskloňovanějšími interprety letošního předvýběru pro andělské nominace jsou pražská rapová trojice GUFRAU a Victor Kal. Talentovaní představitelé generace Z se v shortlistech objevují se singlem Navždycky blázen, na kterém se podílel i Rohony, v kategoriích Skladba, Objev a Společný projekt. V poslední zmíněné kategorii mají GUFRAU a Victor Kal. šanci na nominaci i za desku Boyband.
Po třech shortlistových zmínkách má na kontě Ben Cristovao, a to jako adept na Sólového interpreta (za album Septum), spolu se Sofianem Medjmedjem pak díky skladbě Dlouhá noc a albu Khaosan také v kategoriích Skladba a Společný projekt. Českou hudební akademii významně zaujali i hiphopoví matadoři James Cole a Idea, kteří mají šanci na nominace v kategoriích Rap a Společný projekt. Přednominační hattrick může slavit také Anna Vaverková se svou deskou Krása.
Interpretů, kteří se v shortlistech objevují dvakrát, je hned celá řada. Za vše mluví kategorie Album, jejíž shortlist zahrnuje Romana Holého s deskou Strážce klidu Vol. 2, který je aspirantem také na Sólového interpreta, dále kapelu Mňága a Žďorp s albem Hoříš? Hořím!, ta může získat nominaci také v kategorii Skupina. Barbora Poláková se Štěpánem Urbanem zaujali v kategoriích Album a Společný projekt, Michal Prokop a Framus Five v Albu a Sólovém interpretovi a The Prostitutes mohou slavit svůj návrat na hudební scénu možnými nominacemi v kategoriích Album a Skupina.
Po dvou shortlistových zmínkách mají také zpěvačka a rapperka Annet X (Sólová interpretka, Videoklip), písničkářka Amelie Siba (Sólová interpretka, Alternativa a elektronika), rappeři 58G (Skupina, Rap), Ida The Young (Objev, Alternativa a elektronika), Dorota Barová (Jazz, Folk), Terezie Kovalová (Sólová interpretka, Alternativa a elektronika), Calin s Ewou Farnou (Videoklip, Společný projekt) nebo nový projekt Viktora Sheena – BUKA (Sólový interpret, Rap).
Z prvního kola hlasování, kterého se zúčastnilo celkem 427 akademiků – hudebních profesionálů, kritiků, novinářů i dříve oceněných umělců – vzešlo vždy sedm interpretů v každé z patnácti kategorií. O jejich andělském osudu budou nyní rozhodovat členové České hudební akademie ve druhém kole hlasování, které vyústí v letošní nominace. Výjimkou je jako vždy Síň slávy, o které je již po prvním kole rozhodnuto, její vítěz bude vyhlášen tradičně v rámci slavnostního večera 11. dubna.
„Shortlisty Cen Anděl dobře ukazují, že česká hudba v roce 2025 nestagnovala. Jsem rád, že akademici svým hlasováním upozornili na řadu povedených nahrávek. A že mezi nimi mají zástupce jména tradiční i ta úplně nová. Kéž by jim teď hlasy odborné veřejnosti přinesly i větší pozornost veřejnosti široké,“ popisuje předseda rady České hudební akademie Honza Vedral. Radu akademie tvoří společně s ním hudební publicista Josef Vlček, ředitelka ČNS IFPI Petra Žikovská a producentka Cen Anděl Lucka Hájková. Garanty žánrových kategorií jsou pro letošní ročník Vojtěch Tkáč (Alternativa a elektronika, Společný projekt), Milan Tesař (Folk, Jazz), Michaela Vostřelová (Klasika), Matěj Kretík (Rap), Petr Adámek (Rock), Juraj Čurný (Slovenské album) a Šimon Šafránek (Videoklip). Novinkou je specializovaná akademie pro kategorii Objev, jejímž garantem je Jan Vávra.
Vyhlášení Cen Anděl Coca-Cola 2025 se odehraje 11. dubna v Křižíkových pavilonech na pražském Výstavišti. Přímý přenos ze slavnostního večera budou moci diváci sledovat v hlavním vysílacím čase na ČT1 nebo prostřednictvím YouTube streamu.
Ceny Anděl uděluje každoročně od roku 1991 Česká hudební akademie. Od roku 1995 jsou vyhlašovány ČNS IFPI a od roku 1997 je symbolizuje soška Anděla se šalmají od sochaře Jaroslava Róny. Titulárním partnerem je společnost Coca‐Cola, dalšími partnery jsou kolektivní správci Intergram a OSA a Výstaviště Praha. Hlavními mediálními partnery jsou Česká televize a Evropa 2. Pořadatelem je od roku 2017 společnost LUFF PRODUCTION.
Související
OBRAZEM: Ceny Anděl ovládly legendy. Mišík má dvě sošky, Mládek zamířil do síně slávy
Ceny Anděl 2024: Akademici vybrali nominované na prestižní ocenění
Aktuálně se děje
před 40 minutami
Rychlobruslař Jílek opět nezahálel. Senzačně vyhrál závod s hromadným startem
před 1 hodinou
Ceny Anděl odhalily širší nominace. Dominuje pražská rapová trojice
před 1 hodinou
První dáma Pavlová se zmínila o lžích či výhrůžkách. Prezidenta podpořila
před 2 hodinami
Cimický v úterý chyběl u soudu, nový rozsudek se odkládá
před 3 hodinami
Pavel torpéduje Turka, prohlásil Macinka. Prezidentovi dává čas
před 3 hodinami
Český tenis již nemá na Australian Open žádného zástupce. Menšík odstoupil pro zranění
před 3 hodinami
Policie řeší týrání zvířat na Olomoucku. Některé ovce byly už mrtvé
před 4 hodinami
Rakušan se ani dnes nestal místopředsedou Sněmovny. Jsem nepohodlný, řekl
před 5 hodinami
Trump poslal armádu na dostřel Íránu. Čas se neúprosně krátí, vzkazuje Teheránu
před 6 hodinami
Výborný skončí v čele lidovců. Na šéfa strany bude kandidovat Grolich
před 6 hodinami
Amazon propustí 16 tisíc lidí. Zaměstnancům to oznámil omylem
před 7 hodinami
Opozice kvůli Macinkovým zprávám vyvolá hlasování o nedůvěře vládě
před 8 hodinami
Nechceme vést s prezidentem zákopovou válku, prohlásil Babiš, zatímco jeho vláda snížila Hradu rozpočet
před 9 hodinami
Konec akce neschopné EU. Na stole je revoluční návrh na zásadní proměnu
před 10 hodinami
Trump se distancoval od kontroverzních výroků spolupracovníků: Muž zastřelený agenty ICE nebyl vrahem
před 10 hodinami
Zimní počasí přispěchá s novou sněhovou nadílkou. Platí varování
před 10 hodinami
Macinka jde Moskvě na ruku. V tichosti dal zelenou ruským diplomatům
před 11 hodinami
Světový řád, jak jsme ho znali, skončil. A nikdy se zřejmě nevrátí, varuje Frederiksenová
před 12 hodinami
Politico: Fico byl po schůzce s Trumpem zděšený. Americký prezident působí jako smyslů zbavený
před 13 hodinami
Oděsa se změnilo v peklo na zemi. Pod ruskými útoky trpí každý den
Černomořské město Oděsa se ocitlo v přímém hledáčku ruské armády. Vzhledem k tomu, že se Moskva nedokáže k hlavnímu ukrajinskému přístavu přiblížit po moři ani po souši, zintenzivnila v posledních měsících dálkové údery pomocí raket a bezpilotních letounů. Tato eskalace mění Oděsu v jedno z nejnebezpečnějších míst války, přičemž útoky jsou nyní hlášeny téměř na denní bázi.
Zdroj: Libor Novák