Ceny Anděl odhalily širší nominace. Dominuje pražská rapová trojice

Jan Hrabě

Jan Hrabě

28. ledna 2026 20:56

Ceny Anděl, ilustrační fotografie.
Ceny Anděl, ilustrační fotografie. Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Členové České hudební akademie svými hlasy rozhodli o předvýběru pro letošní nominace Cen Anděl Coca-Cola 2025. Shortlisty 35. ročníku ovládli pražská rapová trojice GUFRAU a Victor Kal. díky hitu Navždycky blázen. Hned třikrát se v přednominacích objevují Ben Cristovao, James Cole a Idea nebo Anna Vaverková.

Nejskloňovanějšími interprety letošního předvýběru pro andělské nominace jsou pražská rapová trojice GUFRAU a Victor Kal. Talentovaní představitelé generace Z se v shortlistech objevují se singlem Navždycky blázen, na kterém se podílel i Rohony, v kategoriích Skladba, Objev a Společný projekt. V poslední zmíněné kategorii mají GUFRAU a Victor Kal. šanci na nominaci i za desku Boyband.

Po třech shortlistových zmínkách má na kontě Ben Cristovao, a to jako adept na Sólového interpreta (za album Septum), spolu se Sofianem Medjmedjem pak díky skladbě Dlouhá noc a albu Khaosan také v kategoriích Skladba a Společný projekt. Českou hudební akademii významně zaujali i hiphopoví matadoři James Cole a Idea, kteří mají šanci na nominace v kategoriích Rap a Společný projekt. Přednominační hattrick může slavit také Anna Vaverková se svou deskou Krása.

Interpretů, kteří se v shortlistech objevují dvakrát, je hned celá řada. Za vše mluví kategorie Album, jejíž shortlist zahrnuje Romana Holého s deskou Strážce klidu Vol. 2, který je aspirantem také na Sólového interpreta, dále kapelu Mňága a Žďorp s albem Hoříš? Hořím!, ta může získat nominaci také v kategorii Skupina. Barbora Poláková se Štěpánem Urbanem zaujali v kategoriích Album a Společný projekt, Michal Prokop a Framus Five v Albu a Sólovém interpretovi a The Prostitutes mohou slavit svůj návrat na hudební scénu možnými nominacemi v kategoriích Album a Skupina.

Po dvou shortlistových zmínkách mají také zpěvačka a rapperka Annet X (Sólová interpretka, Videoklip), písničkářka Amelie Siba (Sólová interpretka, Alternativa a elektronika), rappeři 58G (Skupina, Rap), Ida The Young (Objev, Alternativa a elektronika), Dorota Barová (Jazz, Folk), Terezie Kovalová (Sólová interpretka, Alternativa a elektronika), Calin s Ewou Farnou (Videoklip, Společný projekt) nebo nový projekt Viktora Sheena – BUKA (Sólový interpret, Rap).

Z prvního kola hlasování, kterého se zúčastnilo celkem 427 akademiků – hudebních profesionálů, kritiků, novinářů i dříve oceněných umělců – vzešlo vždy sedm interpretů v každé z patnácti kategorií. O jejich andělském osudu budou nyní rozhodovat členové České hudební akademie ve druhém kole hlasování, které vyústí v letošní nominace. Výjimkou je jako vždy Síň slávy, o které je již po prvním kole rozhodnuto, její vítěz bude vyhlášen tradičně v rámci slavnostního večera 11. dubna.

„Shortlisty Cen Anděl dobře ukazují, že česká hudba v roce 2025 nestagnovala. Jsem rád, že akademici svým hlasováním upozornili na řadu povedených nahrávek. A že mezi nimi mají zástupce jména tradiční i ta úplně nová. Kéž by jim teď hlasy odborné veřejnosti přinesly i větší pozornost veřejnosti široké,“  popisuje předseda rady České hudební akademie Honza Vedral. Radu akademie tvoří společně s ním hudební publicista Josef Vlček, ředitelka ČNS IFPI Petra Žikovská a producentka Cen Anděl Lucka Hájková. Garanty žánrových kategorií jsou pro letošní ročník Vojtěch Tkáč (Alternativa a elektronika, Společný projekt), Milan Tesař (Folk, Jazz), Michaela Vostřelová (Klasika), Matěj Kretík (Rap), Petr Adámek (Rock), Juraj Čurný (Slovenské album) a Šimon Šafránek (Videoklip). Novinkou je specializovaná akademie pro kategorii Objev, jejímž garantem je Jan Vávra.

Vyhlášení Cen Anděl Coca-Cola 2025 se odehraje 11. dubna v Křižíkových pavilonech na pražském Výstavišti. Přímý přenos ze slavnostního večera budou moci diváci sledovat v hlavním vysílacím čase na ČT1 nebo prostřednictvím YouTube streamu.

Ceny Anděl uděluje každoročně od roku 1991 Česká hudební akademie. Od roku 1995 jsou vyhlašovány ČNS IFPI a od roku 1997 je symbolizuje soška Anděla se šalmají od sochaře Jaroslava Róny. Titulárním partnerem je společnost Coca‐Cola, dalšími partnery jsou kolektivní správci Intergram a OSA a Výstaviště Praha. Hlavními mediálními partnery jsou Česká televize a Evropa 2. Pořadatelem je od roku 2017 společnost LUFF PRODUCTION.

10. srpna 2025 15:21

Arakain smutní. Zemřel někdejší kytarista kapely Miloň Šterner

Ceny Anděl

Ceny Anděl, ilustrační fotografie.

Zdroj: Libor Novák

