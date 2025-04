Ceny Anděl ovládly legendy. Mišík má dvě sošky, Mládek zamířil do síně slávy

Na slavnostním večeru Cen Anděl Coca-Cola v pražských Křižíkových pavilonech bylo při vyhlašování cen České hudební akademie živo. Svůj podíl na tom mělo hned osm moderátorů, vystoupení nominovaných umělců na třech různých pódiích i vítězové napříč hudebním spektrem. Letošní ročník ovládla deska Vladimíra Mišíka, se kterou uspěl v kategoriích Album a Sólový interpret.

„Stejně jako byly žánrově i generačně barevné nominace letošních Andělů, jsou pestré i výsledky. Česká hudební akademie dvěma soškami potvrdila to, na čem se ohledně alba Vteřiny, měsíce a roky od Vladimíra Mišíka shodli posluchači i kritici. Je to výjimečná muzikantská nahrávka plná silných písní, která v současné éře přesycení hudbou triumfuje svou nadčasovostí. Není náhodou, že krom úspěchu u akademiků je to zároveň i jedno z komerčně nejúspěšnějších alb loňského roku. Gratulaci i pozorný poslech si samozřejmě zaslouží všichni ocenění,“ komentuje výsledky předseda České hudební akademie Honza Vedral.

Skupinou roku se stala kapela Monkey Business se svojí první česky zpívanou deskou Když múzy mlčí. Titul Sólové interpretky získala Kateřina Marie Tichá a sošku za Skladbu si odnesla Pam Rabbit a její kosmická óda Space. Objevem roku se stala písničkářka Magdalena Fendrychová vystupující pod pseudonymem Kvietah, která získala od hlavního mediálního partnera, Evropy 2, mediální kampaň v hodnotě půl milionu korun. Do Síně slávy letos vstoupil hudebník a humorista Ivan Mládek.

Sošku Anděla a nápoje do zkušebny na rok zdarma od titulárního partnera, společnosti Coca-Cola, si za videoklip ICU BBY odnesli Lazer Viking s režisérkou Jay Walker. Společný projekt ovládly Ewa Farna a Annet X se singlem To je moje holka, který zazněl naživo i během večera. Akademie ocenila také Viktora Sheena za album Impostor Syndrom (Rap), desku Pre všetko okolo nás slovenské kapely Para (Slovenské album), pražskou stoner rockovou formaci Acid Row (Rock), album Four Hands Ireny a Vojtěcha Havlových (Alternativa a elektronika) nebo písničkáře Mirka Kemela (Folk). Uspěli také Alf Carlsson a Jiří Kotača Quartet (Jazz) a soubory Cappella Mariana a Constantinople (Klasika).

„O vítězích letos pod dohledem notáře rozhodovalo 500 akademiků,“ uvedla Petra Žikovská, ředitelka ČNS IFPI, která Ceny Anděl vyhlašuje. Večerem provázelo hned osm moderátorů – Libor Bouček, Ondřej Brzobohatý, Ewa Farna, Tonya Graves, Vojta Kotek, Mikýř, Petra Nesvačilová a Jakub Štáfek. Letošní line-up sestavili pořadatelé jako již tradičně z nominovaných hudebníků, tentokrát však nachystali rovnou tři pódia – industriální, akustické a LED. Na těch se naživo představili letošní vítězové Monkey Business, Ewa Farna s Annet X a Pam Rabbit, dále pak Rozálie nebo Ben Cristovao s Davidem Kollerem. Písní Gina v instrumentální podobě a podání dechové sekce doprovodné kapely zpěvačky Rozálie věnovaly Ceny Anděl vzpomínku Josefu Zímovi.

„Děkujeme všem, kteří se podíleli na letošním ročníku. Ať už jde o ty, kteří tvoří skvělou hudbu, ty, kteří tuto hudbu poslouchají, ty, kteří v cenách hlasují nebo o ty, bez jejichž podpory by Ceny Anděl nemohly růst,“ doplňuje producentka Cen Anděl Lucka Hájková a dodává: „Jsme rádi, že se daří udržovat toto ocenění smysluplné a hodnotné pro ty, o které jde v tomto případě nejvíc, pro samotné hudebníky.“

Ceny Anděl uděluje každoročně od roku 1991 hudební akademie. Od roku 1995 se realizují pod záštitou ČNS IFPI a od roku 1997 je symbolizuje soška Anděla se šalmají od sochaře Jaroslava Róny. Titulárním partnerem je společnost Coca‐Cola, dalšími partnery jsou Intergram, OSA a Výstaviště Praha. Hlavními mediálními partnery jsou Česká televize a Evropa 2. Pořadatelem je od roku 2017 společnost LUFF PRODUCTION.