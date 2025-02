Ceny Anděl 2024: Akademici vybrali nominované na prestižní ocenění

Jak už předznamenaly tzv. shortlisty, Viktor Sheen je interpretem, který se svou deskou Impostor Syndrom v letošních andělských nominacích dominuje a obhájil svou pozici v kategoriích Skladba, Sólový interpret a Rap. Po dvou nominacích sklidili Vladimír Mišík (Album, Sólový interpret), Kateřina Marie Tichá (Album, Sólová interpretka), Smack a P Money (Společný projekt, Rap) a skupiny Monkey Business (Album, Skupina) a Bert & Friends (Skupina, Videoklip).

Trojice nominovaných je v tuto chvíli známá celkem v patnácti kategoriích, hlavních i žánrových. Z celkových šestnácti jediná kategorie, Síň slávy, nemá nominovaných – její laureát, zvolený akademiky už v prvním hlasovacím kole, bude vyhlášen společně s ostatními 5. dubna 2025, kdy se v prostorách pražských Křižíkových pavilonů uskuteční slavnostní předávání Cen Anděl Coca-Cola 2024. Jeho přímý přenos odvysílá v hlavním vysílacím čase ČT1 a YouTube kanál Cen Anděl.

Stejně jako v loňském roce i v tom letošním si někteří ocenění odnesou nejen sošku Anděla. Už tradičně dostane vítěz v kategorii Videoklip také roční zásobu nápojů do zkušebny z portfolia společnosti Coca-Cola, titulárního partnera Cen Anděl, a vítěze v kategorii Objev opět podpoří Evropa 2 mediální kampaní v hodnotě půl milionu korun.

„Andělé jsou tradičním oceněním a my máme radost, že mají také tradiční partnery. Ať už Coca-Cola, Česká televize, Evropa 2, Intergram nebo OSA, ti všichni jsou po našem boku řadu let. A my jim za to velmi děkujeme, jelikož bez partnerské podpory by Ceny Anděl za poslední roky neurazily takovou cestu a nebylo by možné je realizovat v takové podobě, v jaké se na ně mohou hudebníci i diváci těšit třeba právě letos,“ uvádí producentka Andělů Lucka Hájková.

Výrazných změn se dočká 34. ročník Cen Anděl v souvislosti s moderací. V rolích průvodců večerem se totiž představí hned několik známých tváří, jejich jména budou organizátoři odhalovat postupně, stejně jako letošní line-up. Podoba hudebních vystoupení už se ale pomalu rýsuje. „Věříme, že letošní vizuálně-hudební show bude jedinečná nejen hudebně, ale i scénograficky. Připravujeme několik různých stagí, z nichž každá má svůj vlastní charakter – od technicky propracovaných pódií s LED obrazovkami až po intimní, akustická nebo industriálně laděná zákoutí. Chceme divákům nabídnout dynamický zážitek, kde se vizuál přirozeně propojí s atmosférou jednotlivých vystoupení,“ prozrazuje Art Director Matyáš Vorda.

Ceny Anděl uděluje každoročně od roku 1991 Česká hudební akademie. Od roku 1995 jsou vyhlašovány ČNS IFPI a od roku 1997 je symbolizuje soška Anděla se šalmají od sochaře Jaroslava Róny. Titulárním partnerem je společnost Coca‐Cola, dalšími partnery jsou Intergram, OSA a Výstaviště Praha. Hlavními mediálními partnery jsou Česká televize a Evropa 2. Pořadatelem je od roku 2017 společnost LUFF PRODUCTION.