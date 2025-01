Ceny Anděl 2024 představily širší nominace. Dominuje Viktor Sheen

Hodiny Posledního soudu, symbolický ukazatel blízkosti lidstva k sebezničení, byly letos nastaveny na 89 sekund do půlnoci, což je nejkritičtější hodnota od jejich vzniku v roce 1947. Toto rozhodnutí oznámil v úterý Bulletin of the Atomic Scientists, který hodiny spravuje a aktualizuje na základě globálních hrozeb. Půlnoc na těchto hodinách představuje moment, kdy by lidstvo učinilo Zemi neobyvatelnou.