To je vydírání? Nikdo mi nebude nic přikazovat, jedu do Moskvy, vzkázal Fico EU

„Vysoká představitelka EU pro zahraniční věci paní Kallasová varuje lídry zemí EU před účastí na květnových oslavách Dne vítězství v Moskvě. Účast prý nebude brána na lehkou váhu. Do Moskvy 9. května pojedu. Je výstraha paní Kallasové vydíráním, nebo oznámením, že budu po návratu z Moskvy potrestán? Nevím,“ prohlásil Fico a dodal, že se píše rok 2025, nikoliv 1939.

Premiér zároveň upozornil na stále se zužující prostor pro svobodnou diskusi v rámci Evropské unie. Kritizoval způsob, jakým se podle něj v Evropě zachází s opozicí a jak jsou přehlíženy zásahy do demokratických procesů v některých členských státech. Vyslovil i podezření, že Západ aktivně zasahuje do vnitřních záležitostí suverénních států jako jsou Gruzie nebo Srbsko, a připomněl dění kolem voleb ve Francii a Rumunsku.

Fico prohlásil, že jako premiér suverénní země nebude přijímat příkazy, kam může nebo nemůže cestovat. „Paní Kallasová, rád bych Vám oznámil, že jsem legitimním premiérem Slovenské republiky – suverénní země. Nikdo mi nemůže nařizovat, kam mám nebo nemám cestovat,“ uvedl.

Svoji cestu do Moskvy hájí jako projev úcty k padlým. Chce si připomenout oběti, které přinesla Červená armáda při osvobozování Československa, ale i další padlé z druhé světové války. „Pojedu do Moskvy, abych vzdal úctu tisícům vojáků Rudé armády, kteří padli při osvobozování Slovenské republiky. Stejně tak milionům dalších obětí nacistického běsnění,“ uvedl s tím, že podobnou úctu již v minulosti projevil i na jiných památných místech – v Normandii, Tichomoří nebo u hrobů pilotů RAF.

Premiér zároveň připomněl, že patří k málu evropských politiků, kteří veřejně a opakovaně vyzývají k mírovému řešení války na Ukrajině. Dlouhodobě se staví proti jejímu dalšímu prodlužování a proti slepé vojenské podpoře, kterou řada západních států poskytuje Kyjevu.

„Připomínám, že jsem jedním z mála v EU, kdo neustále mluví o nutnosti míru na Ukrajině, a nepatřím mezi horlivé zastánce pokračování této nesmyslné války,“ prohlásil.

Na závěr se slovenský premiér znovu ostře vymezil proti výrokům Kallasové. „Slova paní Kallasové jsou neuctivá a ohrazuji se proti nim,“ uzavřel své prohlášení, které pravděpodobně vyvolá další vlnu diskuzí napříč evropským politickým spektrem.

Evropská unie dnes důrazně varovala představitele členských států před účastí na tradičních oslavách Dne vítězství, které každoročně pořádá Rusko 9. května. Tento rok přitom slavnosti připomenou již 80. výročí porážky nacistického Německa a podle informací ruských médií a webu Politico byly rozeslány pozvánky nejen do Číny, Indie a Brazílie, ale i do některých evropských zemí – konkrétně na Slovensko a do Srbska.

Kallasová v pondělí po jednání ministrů zahraničí EU v Lucemburku novinářům řekla, že jakákoli účast na vojenských přehlídkách v Moskvě bude vnímána velmi citlivě. „Bylo jasně řečeno, že účast na přehlídce 9. května v Moskvě nebude ze strany EU považována za neutrální krok. Rusko v současnosti vede plnohodnotnou válku v Evropě,“ zdůraznila Kallasová.

Zároveň dodala, že by žádná země, která aspiruje na členství v EU, neměla přijet do Moskvy oslavovat s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. To byl jasný vzkaz zejména Srbsku, které se dlouhodobě snaží stát členem evropské sedmadvacítky, avšak zachovává si úzké vztahy s Kremlem.

Ruský Den vítězství je jedním z nejdůležitějších státních svátků, přičemž jeho význam Putin v posledních letech silně politizuje. Letos se bude jednat o kulaté výročí a podle všeho chce Moskva oslavám dodat mimořádný lesk. Součástí přehlídky bývá nejen vojenská demonstrace síly, ale i symbolické připomínání „osvobození Evropy“, jehož se Rusko tradičně domáhá.

Putin zároveň opakovaně ospravedlňuje invazi na Ukrajinu tím, že se údajně snaží zemi „denacifikovat“ – tedy zbavit ji „nacistických prvků“, jak sám tvrdí. Tato rétorika je v Evropské unii vnímána jako cynická manipulace historickými fakty.

Evropská komise a řada unijních lídrů se rozhodli na ruský propagandistický svátek reagovat výzvou ke konkrétnímu gestu. Kallasová informovala, že Ukrajina pozvala evropské představitele na stejný den – tedy 9. května – do Kyjeva. Cílem je vytvořit protiváhu ruské přehlídce a vyjádřit silnou a viditelnou podporu napadené zemi.

„Vyzvala jsem všechny členské státy a zástupce institucí, aby v co největší míře navštívili Kyjev a dali najevo, že jsme na straně Ukrajiny,“ uvedla šéfka diplomacie EU.

Reakce jednotlivých států na pozvánku do Moskvy se liší. Maďarsko již oznámilo, že premiér Viktor Orbán se ruských oslav nezúčastní.