Když Hollywood truchlil. Před 35 lety zemřela Greta Garbo

Dívka z chudých poměrů

Psalo se 18. září roku 1905, když se do velmi chudé rodiny v dělnické čtvrti ve švédském Stockholmu narodila holčička, která byla pojmenována jako Greta Lovisa. Rodina Gustafssonova přesto dívence zajistila vzdělání na dívčí škole, kterou ovšem kvůli smrti otce a živitele musela předčasně opustit, aby přispívala do rodinného rozpočtu. Měla totiž ještě dva sourozence. A tak začala pracovat jako pomocná síla v kadeřnictví, kde umývala zákaznicím vlasy. Za nějaký čas se nechala zaměstnat v obchodě s klobouky. Zde sice působila jako prodavačka, ale protože byla velmi krásná, jistá reklamní agentura si ji vybrala i pro jednu svou kampaň, a tak se Greta objevila coby modelka v katalogu módních dámských klobouků. Poprvé se tak její tvář dostala do povědomí široké veřejnosti, protože katalog byl vydán nákladem 50 tisíc kusů.

Cesta ke slávě

Grety si tehdy všiml také jeden švédský režisér, a tak mladá dívka dostala svou první filmovou roli. To jí dodalo odvahu zkusit se přihlásit na hereckou školu, kam se v roce 1922 skutečně dostala. Během studia zaujala slavného režiséra Mauritze Stillera, který si usmyslel, že z ní udělá velkou hvězdu filmového plátna. Byl to také on, kdo vymyslel její umělecké jméno, jímž se skutečně proslavila: Greta Garbo. Po boku tohoto režiséra začala herečka brzy natáčet i v zahraničí a v Německu se kupříkladu seznámila s další pozdější hollywoodskou hvězdou – Marlene Dietrichovou.

Hollywoodská hvězda

V Hollywoodu začala Greta Garbo působit již v roce 1925. To ještě sotva dvacetiletá herečka ani neuměla anglicky. To však nebyl žádný problém, protože tehdy vznikaly výhradně němé filmy, a tak již ve svých prvních hollywoodských snímcích zářila a stala se miláčkem diváků. Cizí jazyk se nakonec přeci jen naučila a roku 1931 hrála ve svém prvním mluveném filmu. Jmenoval se Anna Christie a přinesl jí první nominaci na Oscara i další role. Pro svou krásu a okouzlující šarm tehdy platila za femme fatale. Slávu si ovšem na rozdíl od svých hereckých kolegyní nikdy neužívala. Střežila si své soukromí, veřejnosti se spíše vyhýbala a stejně tak i velkolepým filmovým premiérám. Nedávala rozhovory médiím ani si nedopisovala s fanoušky a nerozdávala jim autogramy. Nikdy nepropůjčila svou tvář nějaké firmě či značce a odmítala reklamní spolupráce.

Věčná samotářka

Za svou kariéru Greta Garbo účinkovala ve 28 filmech a třikrát byla nominována na Oscara. Její poslední film Žena dvou tváří byl natočen v roce 1941. Ten se u diváků nesetkal s úspěchem, což herečku velmi zasáhlo. Po tomto fiasku se rozhodla s herectvím skončit. Stáhla se ještě více do ústraní a do konce života o sobě veřejnosti nedávala vědět. Když v roce 1954 získala čestného Oscara za celoživotní dílo, cenu si nepřevzala na slavnostním galavečeru, ale sošku si nechala zaslat poštou. O jejím soukromém životě je tedy známo jen málo. Nebyla provdaná a neměla děti. Někdy se hovoří o tom, že projevovala náklonnost spíše k ženám, zřejmě však bude pravda spíše taková, že jí byl blízký samotářský způsob života. Až do své smrti žila ve svém bytě na Manhattanu, kde se obklopovala uměním. Zemřela před 35 lety, dne 15. dubna roku 1990, ve věku 84 let, po vleklých zdravotních problémech, jako byla rakovina prsu nebo onemocnění ledvin. Místem posledního odpočinku hollywoodské hvězdy je její rodné Švédsko.