Počasí s letními teplotami je tady. Naměříme i 28 stupňů

Evropská unie důrazně varovala představitele členských států před účastí na tradičních oslavách Dne vítězství, které každoročně pořádá Rusko 9. května. Tento rok přitom slavnosti připomenou již 80. výročí porážky nacistického Německa a podle informací ruských médií a webu Politico byly rozeslány pozvánky nejen do Číny, Indie a Brazílie, ale i do některých evropských zemí – konkrétně na Slovensko a do Srbska.