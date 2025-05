Druhý blackout za dva dny. Francie řeší podivnou sabotáž

Město Nice oznámilo, že k požáru došlo v neděli v brzkých ranních hodinách na západním okraji města. Oheň poškodil elektrický transformátor a vedl k rozsáhlému přerušení dodávky elektřiny. Napájení bylo obnoveno během dne. Podle starosty Nice Christiana Estrosiho šlo o „zlovolný čin“, který tvrdě odsoudil. Policie podle něj okamžitě zasáhla a město poskytlo vyšetřovatelům záběry z kamerového systému. Zároveň se chystá posílit dohled nad strategicky důležitými elektroenergetickými zařízeními.

Jen o den dříve došlo k jinému rozsáhlému výpadku proudu v Cannes, který byl rovněž připisován žhářskému útoku. Tamní výpadek postihl přibližně 160 000 domácností, vyřadil z provozu semafory, bankomaty a další zařízení na celé Francouzské riviéře. Podle informací televizní stanice BFMTV byly tři ze čtyř nosných sloupů v oblasti dokonce přeříznuty pilou, což situaci dále zkomplikovalo.

Prefekt alpsko-přímořského regionu Laurent Hottiaux označil některé prvky incidentů za „ne náhodné“, ale odmítl podrobněji komentovat probíhající vyšetřování, které vede národní prokuratura. Přiznal však, že úřady posílily bezpečnostní opatření.

Výpadek v Cannes měl dopad i na slavnostní zakončení tamního filmového festivalu, kdy došlo k přerušení několika promítání. Ceremoniál samotný však mohl proběhnout díky záložním generátorům. Hlavní cenu – Zlatou palmu – získal íránský disidentský režisér Džafar Panahí za film It Was Just an Accident, inspirovaný jeho vlastním uvězněním v Íránu. Snímek vypráví příběh pěti lidí, kteří se postaví muži, o němž věří, že je v minulosti mučil.

Íránské úřady na ocenění režiséra nijak veřejně nereagovaly, přestože Panahí, který byl opakovaně vězněn, využil příležitosti k výzvě za jednotu národa. Napětí mezi Francií a Íránem dále vzrostlo poté, co francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot označil film za „akt odporu proti útlaku íránského režimu“. Írán na to reagoval předvoláním francouzského chargé d’affaires v Teheránu kvůli „urážlivým poznámkám“ ministra.

Úřady zatím neuvádějí, zda mají důkazy o tom, že by byly výpadky zaměřeny přímo proti festivalu v Cannes, a k možným pachatelům se nevyjadřují. Mezitím se však objevují varování, že by incidenty mohly být součástí širší vlny sabotáží napříč Evropou.

Francouzský europoslanec a poslanec Národního shromáždění Éric Ciotti označil události za teroristické útoky a vyzval k tvrdému zásahu proti jejich původcům. „Jde o mimořádně závažné činy, které mohou ohrozit lidské životy,“ uvedl a dodal: „Tyto teroristické útoky je třeba nemilosrdně potírat.“

Někteří evropští představitelé upozorňují, že za rostoucím počtem sabotáží na kontinentu – od žhářských útoků přes výpadky energií po antisemitické nápisy – mohou stát kriminální skupiny pracující pro cizí mocnosti, zejména Rusko. Na internetu se například objevily falešné články připisující nedávné výpadky proudu ve Španělsku právě ruské sabotáži. Příčina nedávného požáru v rozvodné stanici v Londýně, který vedl k uzavření letiště Heathrow a způsobil chaos v dopravě, zatím zůstává neobjasněna, ačkoliv podezření na sabotáž bylo v tomto případě vyloučeno.