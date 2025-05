Výhled počasí na začátek léta. Meteorologové nastínili, co přinese červen

Období do 15. června skončí jako srážkově průměrné či lehce nadprůměrné a teplotně slabě podprůměrné, popřípadě průměrné. V tomto týdnu má podle meteorologů pokračovat dosavadní trend studeného počasí.

"Minimální teploty budou klesat obvykle na 10 až 5 °C, ojediněle i níže a sporadicky se mohou i nadále objevovat přízemní mrazíky. Denní teploty zůstanou většinou pod 20 °C a jen zřídka vystoupí i nad tuto hranici," uvedl ústav.

Na konci května má nastat mírné oteplení, přičemž se teploty dostanou na hodnoty dlouhodobého normálu. První polovina června pak opět přinese chladněji počasí s teplotami na hranici podnormálních a normálních hodnot.

"V aktuálním týdnu srážky by neměly být nijak výrazné, ale budou poměrně četné a měly by se místy vyskytovat každý den. I další týdny budou až do konce první poloviny června vlhčí s úhrny kolem průměru. Srážky by měly být převážně v podobě přeháněk, popřípadě z bouřek, tedy mohou být místně i velmi rozdílné," dodali meteorologové.