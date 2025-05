Odpojení Ruska od SWIFTu, zákaz plynovodů Nord Stream. EU plánuje velmi tvrdé sankce

Podle zdrojů obeznámených s jednáními Evropská komise v současnosti konzultuje návrhy s členskými státy EU. O načasování ani definitivní podobě opatření však zatím nebylo rozhodnuto. Jakékoli sankce musí schválit všech 27 členských států, což může vést ke změnám v návrhu ještě před jeho oficiálním předložením a přijetím.

Už v březnu 2022 bylo z platebního systému SWIFT vyřazeno sedm ruských bank, mezi nimi však tehdy nebyly ty největší – například Sberbank či Gazprombank. Odpojení dalších finančních institucí by nyní znamenalo výrazné omezení pro ruský bankovní sektor. SWIFT, založený v roce 1973, je mezinárodní síť pro finanční transakce se sídlem v Belgii, kterou využívá přes 11 tisíc institucí ve více než 200 zemích.

Kromě bankovního sektoru EU rovněž zvažuje rozšíření obchodních omezení v hodnotě zhruba 2,5 miliardy eur, tedy přibližně 62 miliard korun. Cílem je ztížit Rusku přístup k technologiím využitelným při výrobě zbraní a omezit jeho příjmy z mezinárodního obchodu.

Významnou součástí chystaného balíku sankcí by mohlo být také snížení cenového stropu na ruskou ropu, který nyní činí 60 dolarů za barel. Pro obchodníky a přepravce z G7 by měl klesnout přibližně na 45 dolarů. I toto opatření by si však vyžádalo souhlas ze strany Spojených států a dalších západních partnerů, jako jsou Kanada nebo Velká Británie.

Do úvah EU vstupuje i možnost oficiálního zákazu plynovodů Nord Stream, které po explozi v roce 2022 sice nejsou funkční, ale stále představují symbolické i strategické téma energetické politiky mezi Ruskem a Západem.

Připravované sankce přicházejí v době, kdy se Spojené státy pod vedením Donalda Trumpa staví k sankční politice vůči Rusku rezervovaněji. Podle deníku The New York Times Trump odmítá některá opatření kvůli obavám z dopadů na americké obchodní zájmy.