Muž mohl mít na svědomí tři životy. Napadl taxikářku, pak se srazil s autem

Tři lidi mohl připravit o život muž, jehož policie obvinila z pokusu o vraždu v Šumperku. Obviněný nožem bodl taxikářku, s jejím autem pak narazil do jiného vozidla. Tři osoby tak utrpěly zranění. Muži hrozí až výjimečný trest.
Policie v úterý dopoledne přijala oznámení o vážně zraněné ženě v Lidické ulici. Šlo o čtyřiačtyřicetiletou taxikářku, která byla převezena do místní nemocnice. Případ si převzali krajští kriminalisté, kteří ztotožnili oběť, i když na místě nebyly doklady. Ztratila se také její černá Škoda Superb.
Vyšetřovatelé od svědků zjistilo, že autem z místa činu odjel pravděpodobný nebezpečný pachatel. "Za dvě hodiny od přijetí oznámení se policejním hlídkám podařilo vůz taxi vypátrat v obci Šumvald. Řidič na výzvy k zastavení nereagoval a ujížděl směrem na obec Dolní Libina. Po ujetí pár stovek metrů úmyslně najel do protijedoucího vozidla Škoda Octavia," uvedl policejní mluvčí Libor Hejtman.
Řidič Octavie naštěstí pohotově zareagoval a zabránil tak fatálním následkům, i když utrpěl i se spolujezdkyní zranění. "Policisté ujíždějícího řidiče okamžitě zadrželi. Ten jim následně nadýchal přes jedno promile alkoholu v dechu. Orientační test na jiné návykové látky měl negativní," sdělil mluvčí.
Vyšetřování ukázalo, že obviněný v úterý před půl desátou nastoupil na čerpací stanici v Šumperku na zadní sedadlo taxíku s úmyslem zmocnit se vozidla a spáchat s ním sebevraždu.
"Řidičku požádal o odvoz k rybníku Benátky. V průběhu jízdy se utvrdil v přesvědčení, že vozu se zmocní pouze tím způsobem, že nožem bodne řidičku do krku, což po zastavení vozidla udělal. Poté vážně zraněnou ženu vyvlékl z auta na zem, nasedl do vozidla a odjel pryč," popsal Hejtman.
Muž pak před policisty ujížděl rychlostí kolem 140 kilometrů za hodinu. "Na rovném úseku mezi obcemi Šumvald a Dolní Libina v úmyslu spáchat sebevraždu přejel do protějšího jízdního pruhu, kde narazil do protijedoucího vozidla, ve kterém se nacházely dvě osoby," dodal mluvčí.
Kriminalisté podali krajskému státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí muže do vazby, který soudce akceptoval. Obviněnému hrozí za pokus o vraždu trest odnětí svobody na patnáct až dvacet let, případně výjimečný trest.
Zdroj: Libor Novák