Trump se směje, v Evropě padají hlavy. Následky zveřejněných Epsteinových spisů naráží na propastné rozdíly

Zatčení bývalého britského prince Andrewa vneslo do veřejné debaty téma propastného rozdílu v tom, jak se k vyšetřování kauzy Jeffreyho Epsteina staví Evropa a jak Spojené státy. Zatímco na starém kontinentu začínají padat hlavy vlivných osobností, v USA zůstává jedinou odsouzenou osobou v celém případu Ghislaine Maxwellová, Epsteinova bývalá přítelkyně a komplicka.
Kontrast je pro americkou politickou scénu čím dál více neúnosný. Maxwellová si sice odpykává dvacetiletý trest za obchodování s nezletilými, ale seznam Epsteinových vlivných přátel zahrnuje desítky dalších jmen z řad politiků, byznysmenů i celebrit. Přestože jména jako Bill Clinton nebo Bill Gates utrpěla na pověsti, právním následkům v USA zatím nikdo další nečelí.
Náměstek ministra spravedlnosti Todd Blanche nedávno naznačil, že k dalším žalobám v USA pravděpodobně nedojde. Uvedl, že ministerstvo soubory prověřilo a nenašlo nic, co by umožňovalo kohokoli dalšího stíhat. Toto vyjádření však vyvolalo vlnu nevole mezi zákonodárci z obou politických táborů, kteří obviňují úřady z nečinnosti a „vytváření výjimek pro mocné“.
Republikánská poslankyně Nancy Maceová označila za ostudné, že Spojené království udělalo pro stíhání „Epsteinových predátorů“ více než americká vláda. Podle ní národ, který dovoluje mocným uniknout spravedlnosti, přestává být právním státem. Podobně se vyjádřil i její stranický kolega Thomas Massie, který po Andrewově zatčení vyzval generální prokurátorku Pam Bondiovou a ředitele FBI Kashe Patela k okamžitému jednání.
Demokratický senátor Ruben Gallego pak vinu za nedostatek odpovědnosti v USA připsal přímo prezidentu Donaldu Trumpovi. Ten se v minulosti pohyboval ve stejných společenských kruzích jako Epstein. Gallego obvinil Trumpa, že ve funkci hlavy státu kryje své přátele, což Bílý dům rezolutně odmítá.
Sám Donald Trump, jehož jméno se v nezredigovaných spisech objevuje více než milionkrát, sice podepsal zákon o jejich zveřejnění, ale jakékoli pochybení odmítá. Na dotaz, zda v USA skončí v poutech i další Epsteinovi společníci, odpověděl vyhýbavě. Zopakoval pouze, že on sám byl „zcela očištěn“, a zatčení prince Andrewa označil za „velmi smutnou věc“.
Nedůvěra americké veřejnosti mezitím dosahuje kritických hodnot. Podle aktuálního průzkumu Reuters/Ipsos se 53 procent Američanů domnívá, že kauza Epstein snížila jejich důvěru v politické a obchodní lídry země. Šokujících 69 procent dotázaných je přesvědčeno, že případ jasně ukazuje, že mocní lidé v USA jsou za své činy hnáni k odpovědnosti jen zřídkakdy.
I když k dalším zatčením v USA nedošlo, zveřejněné dokumenty již donutily několik vysoce postavených osobností k odchodu z funkcí. Bývalý ministr financí Larry Summers opustil správní radu nadace OpenAI, miliardář Thomas Pritzker skončil ve vedení hotelového řetězce Hyatt a banka Goldman Sachs oznámila brzký odchod své hlavní právničky Kathryn Ruemmlerové.
Zatčení Andrewa Mountbatten-Windsora dává policii široké pravomoci k prohledání jeho soukromí i majetku. Podle bývalého vrchního superintendenta Metropolitní policie Dala Babua, který hovořil pro BBC News, tlak na vyšetření případu v posledních týdnech neustále narůstal. Samotný akt zatčení nyní vyšetřovatelům umožňuje legální přístup k počítačové technice, souborům, fotografiím a dalším potenciálním důkazům.
Zdroj: Libor Novák