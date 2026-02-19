Bývalý princ Andrew je opět na svobodě. Vyšetřování ale pokračuje

Britská policie ještě ve čtvrtek propustila zadrženého Andrewa Mountbatten-Windsora, tedy bývalého prince Andrewa. Policisté ho zatkli ve čtvrtek ráno v souvislosti s kauzou kolem sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Policie zdůraznila, že vyšetřování případu nadále pokračuje.
Případ je v gesci policejního sboru Thames Valley Police, který ve čtvrtek večer poskytl aktuální informace ohledně vyšetřování trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby.
"Ve čtvrtek jsme v Norfolku zatkli muže pro podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby. Zatčený muž byl nyní propuštěn, ale vyšetřování nadále pokračuje. Můžeme také potvrdit, že naše prohlídky v Norfolku byly již ukončeny," uvedl příslušný policejní sbor podle britské stanice BBC.
Podle BBC v okamžiku zveřejnění policejní zprávy nadále probíhaly domovní prohlídky v hrabství Berkshire. Policie uvedla, že v tuto chvíli nebude vydávat žádná další prohlášení.
Andrew Mountbatten Windsor již během loňského roku přišel o několik titulů. Naposledy přestal být rytířem Podvazkového řádu a Královského řádu Viktoriina. Již dříve bylo rozhodnuto, že přijde o titul prince a opustí sídlo Royal Lodge ve Windsoru.
Sám Andrew se již v říjnu vzdal dalších titulů, které mu náležely, například titulu vévoda z Yorku. Vaz mu definitivně zlomily úryvky z posmrtných memoárů Virginie Giuffreové, která v knize zopakovala svá obvinění vůči jeho osobě.
Sexuální delikvent Jeffrey Epstein už v roce 2008 uzavřel dohodu o vině a trestu v případu čtrnáctileté dívky, jejíž rodiče jej obvinili ze zneužití dívky v domě v Palm Beach. Poté byl znovu zadržen v červenci 2019 kvůli obvinění z obchodování se sexem. O měsíc později spáchal ve vazbě sebevraždu.
Související
Všichni jsou si rovni před zákonem, řekl Starmer ke kauze bývalého prince Andrewa
Policie prohledává Andrewovo sídlo. Král Karel, princ William a vévodkyně Kate jsou hluboce znepokojeni
princ Andrew (syn královny Alžběty) , Policie Velká Británie , Velká Británie , královská rodina (gbr)
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Bývalý princ Andrew je opět na svobodě. Vyšetřování ale pokračuje
před 2 hodinami
Muž mohl mít na svědomí tři životy. Napadl taxikářku, pak se srazil s autem
před 2 hodinami
Estébáci pronásledovali herce Töpfera. Policie je po letech obvinila
před 3 hodinami
Curleři se dočkali první výhry pod pěti kruhy. V akci byli sdruženáři, bronz v Big Airu získal pražský rodák
před 4 hodinami
Policie obvinila dva lidi z týrání zvířat v Litoměřicích
před 5 hodinami
Zemřel Jim Čert, hudebník s komplikovanou minulostí
před 5 hodinami
Všichni jsou si rovni před zákonem, řekl Starmer ke kauze bývalého prince Andrewa
před 6 hodinami
ZOH: Slalom rozhodl nedokončenou jízdou McGrath, týmový závod skokanů chumelenice
před 6 hodinami
Zimní počasí potrápí jih republiky. Hrozí komplikace v dopravě
před 7 hodinami
Pavel jmenuje Červeného ministrem v pondělí, potvrdil budoucí šéf resortu po schůzce na Hradě
před 7 hodinami
Raději pavouky než Trumpa. Průzkum zjistil, který hmyz je populárnější než prezident USA
před 8 hodinami
Policie prohledává Andrewovo sídlo. Král Karel, princ William a vévodkyně Kate jsou hluboce znepokojeni
před 9 hodinami
Za zatčením Andrewa zřejmě stojí britská skupina Republic. Přiznejte, proč jste ho chránil, tlačí na krále
před 10 hodinami
Policie zatkla Andrewa v den jeho narozenin. Teď může prohledat jeho sídlo
před 10 hodinami
Počet obětí válku v Pásmu Gazy byl výrazně vyšší, než se uvádělo, odhalila studie
před 11 hodinami
Trump stojí na prahu životního rozhodnutí. Američanům dodnes nevysvětlil, proč by chtěl zaútočit na Írán
před 12 hodinami
Bratr britského krále, bývalý princ Andrew, byl zatčen policií
před 13 hodinami
Větrné elektrárny jsou pro hlupáky, prohlásil Trump. Shodou v době, kdy polovina Evropy postaví obří centrum
před 13 hodinami
CNN: Americká armáda může zaútočit na Írán už o víkendu
před 14 hodinami
Jihokorejský exprezident Jun Sok-jol byl odsouzen na doživotí
Jihokorejský soud uznal bývalého prezidenta Jun Sok-jola vinným z osnování vzpoury a odsoudil jej k doživotnímu trestu odnětí svobody. Pětašedesátiletý politik čelil obžalobě v souvislosti se svým neúspěšným pokusem o zavedení stanného práva v prosinci 2024. Rozsudek představuje vyvrcholení největší politické krize v zemi za poslední desetiletí.
Zdroj: Libor Novák