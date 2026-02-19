Bývalý princ Andrew je opět na svobodě. Vyšetřování ale pokračuje

Lucie Podzimková

19. února 2026 22:20

Bývalý princ Andrew
Bývalý princ Andrew Foto: Government of Thailand

Britská policie ještě ve čtvrtek propustila zadrženého Andrewa Mountbatten-Windsora, tedy bývalého prince Andrewa. Policisté ho zatkli ve čtvrtek ráno v souvislosti s kauzou kolem sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Policie zdůraznila, že vyšetřování případu nadále pokračuje. 

Případ je v gesci policejního sboru Thames Valley Police, který ve čtvrtek večer poskytl aktuální informace ohledně vyšetřování trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby.

"Ve čtvrtek jsme v Norfolku zatkli muže pro podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby. Zatčený muž byl nyní propuštěn, ale vyšetřování nadále pokračuje. Můžeme také potvrdit, že naše prohlídky v Norfolku byly již ukončeny," uvedl příslušný policejní sbor podle britské stanice BBC

Podle BBC v okamžiku zveřejnění policejní zprávy nadále probíhaly domovní prohlídky v hrabství Berkshire. Policie uvedla, že v tuto chvíli nebude vydávat žádná další prohlášení.

Andrew Mountbatten Windsor již během loňského roku přišel o několik titulů. Naposledy přestal být rytířem Podvazkového řádu a Královského řádu Viktoriina. Již dříve bylo rozhodnuto, že přijde o titul prince a opustí sídlo Royal Lodge ve Windsoru.

Sám Andrew se již v říjnu vzdal dalších titulů, které mu náležely, například titulu vévoda z Yorku. Vaz mu definitivně zlomily úryvky z posmrtných memoárů Virginie Giuffreové, která v knize zopakovala svá obvinění vůči jeho osobě. 

Sexuální delikvent Jeffrey Epstein už v roce 2008 uzavřel dohodu o vině a trestu v případu čtrnáctileté dívky, jejíž rodiče jej obvinili ze zneužití dívky v domě v Palm Beach. Poté byl znovu zadržen v červenci 2019 kvůli obvinění z obchodování se sexem. O měsíc později spáchal ve vazbě sebevraždu.

před 5 hodinami

Všichni jsou si rovni před zákonem, řekl Starmer ke kauze bývalého prince Andrewa

Keir Starmer, předseda Labouristické strany

Všichni jsou si rovni před zákonem, řekl Starmer ke kauze bývalého prince Andrewa

Britská policie dnes zatkla bývalého prince Andrewa. Premiér Keir Starmer už před zadržením člena královské rodiny prohlásil, že policie by měla prošetřit jeho kauzu s důrazem na dodržení principu rovnosti před zákonem. Nevyloučil také parlamentní diskuzi o případu. Mladší bratr krále Karla III. by podle politika měl zároveň vypovídat v USA. 
Jeho Veličenstvo Král Karel III. je vyfocen v plném zdobení v trůnním sále v Buckinghamském paláci. Má na sobě Majetkoprávní roucho, Imperial State Crown a drží Vládcovu kouli a Sovereignovo žezlo s křížem. Sedí na jednom z páru trůnních křesel z roku 1902, které byly vyrobeny pro budoucího krále Jiřího V. a královnu Marii pro použití při korunovaci krále Edwarda VII. Tato trůnní křesla byla také použita v roce 1937 na pozadí korunovace krále Jiřího VI. a královny Alžběty a Jeho Veličenstva krále Karla III. a královny Camilly ve Westminster Hall v loňském roce k přijímání proslovů od předsedů obou komor parlamentu.

Policie prohledává Andrewovo sídlo. Král Karel, princ William a vévodkyně Kate jsou hluboce znepokojeni

Policie v Thames Valley pokračuje v rozsáhlých domovních prohlídkách v souvislosti se zatčením Andrewa Mountbatten-Windsora. Detektivové se zaměřili především na jeho bývalé sídlo Royal Lodge ve Windsoru, kde strávil dvě desetiletí. Přestože se Andrew začátkem února pod tlakem okolností a na příkaz krále vystěhoval do Norfolku, policie považuje prohledání této rozlehlé rezidence za klíčové pro zajištění důkazů.

Zdroj: Libor Novák

