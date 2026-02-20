Írán může čelit stovkám amerických náletů denně. Na jadernou dohodu dostal 10 dní

Americký prezident Donald Trump oznámil, že během následujících deseti dnů se ukáže, zda se Spojeným státům podaří uzavřít novou jadernou dohodu s Íránem. Prohlásil to na ustavujícím zasedání své Rady míru ve Washingtonu. Zdůraznil přitom, že Írán nesmí vlastnit jadernou zbraň a varoval, že pokud bude Teherán i nadále ohrožovat regionální stabilitu, dojde k „nepříjemným věcem“.
Tento časový odhad přichází v době, kdy USA stupňují vojenskou přítomnost na Blízkém východě. K regionu směřuje druhá úderná skupina v čele s letadlovou lodí USS Gerald R. Ford. Ta by se měla připojit k lodi USS Abraham Lincoln, která operuje v Arabském moři již téměř měsíc.
Podle expertů mají Spojené státy v oblasti již nyní dostatek sil k zahájení rozsáhlé letecké kampaně. Samotná loď Abraham Lincoln disponuje devíti letkami včetně stíhaček F-35 a F/A-18. Pokud dorazí i druhá letadlová loď, mohlo by americké námořnictvo podnikat stovky náletů denně po dobu několika týdnů.
Trumpovo vyjádření následuje po úterním jednání v Ženevě, kde se vyslanci Bílého domu Steve Witkoff a Jared Kushner setkali s íránskými představiteli. Tématem byl íránský program obohacování uranu. Ten byl sice poškozen během loňské dvanáctidenní války v červnu, ale nebyl zcela eliminován.
Írán po ženevských rozhovorech slíbil, že do dvou týdnů odpoví na americký požadavek úplného zastavení obohacování výměnou za zmírnění sankcí. Trumpův desetidenní termín s tímto slibem zhruba koresponduje. Analytici však připomínají loňské léto, kdy prezident slíbil rozhodnout do čtrnácti dnů, ale útok na podzemní zařízení Fordo nařídil již po několika dnech.
Kromě námořních sil USA do regionu přesouvají i specializovaná letadla. Na základnu v Saúdské Arábii dorazilo šest strojů včasné výstrahy E-3 Sentry, které jsou klíčové pro řízení vzdušných operací v reálném čase. Podle odborníků takový rozsah nasazení naznačuje přípravu na širokou kampaň proti íránským vojenským i vládním cílům.
Hlavním problémem zůstává osud vysoce obohaceného uranu, který Teherán stále drží. Odhaduje se, že země má dostatek materiálu pro výrobu až deseti jaderných hlavic, pokud by se podařilo zvýšit stupeň jeho obohacení. Izrael navíc tlačí na to, aby se USA zaměřily i na íránský balistický program, který považuje za největší hrozbu.
Írán na stupňující se tlak reagoval varováním, že v případě agrese bude považovat americké základny v regionu za legitimní cíle. Nejvyšší vůdce Alí Chameneí dokonce pohrozil potopením amerických válečných lodí. Spojené státy proto v reakci na tyto hrozby posilují také své systémy protiraketové obrany v Kataru a u Kypru.
V této napjaté situaci se Británie již dříve vyjádřila, že neumožní využití svých základen pro nálety amerických strategických bombardérů B-2. Přesto se západní spojenci mohou ocitnout v situaci, kdy budou nuceni bránit své partnery v Perském zálivu, pokud by konflikt skutečně vypukl. V Kataru jsou již nyní připraveny britské stíhačky Typhoon pro případnou sebeobranu.
