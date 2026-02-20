Írán může čelit stovkám amerických náletů denně. Na jadernou dohodu dostal 10 dní

Libor Novák

20. února 2026 9:08

Prezident Trump v Mar-a-Lago.
Prezident Trump v Mar-a-Lago. Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump oznámil, že během následujících deseti dnů se ukáže, zda se Spojeným státům podaří uzavřít novou jadernou dohodu s Íránem. Prohlásil to na ustavujícím zasedání své Rady míru ve Washingtonu. Zdůraznil přitom, že Írán nesmí vlastnit jadernou zbraň a varoval, že pokud bude Teherán i nadále ohrožovat regionální stabilitu, dojde k „nepříjemným věcem“.

Tento časový odhad přichází v době, kdy USA stupňují vojenskou přítomnost na Blízkém východě. K regionu směřuje druhá úderná skupina v čele s letadlovou lodí USS Gerald R. Ford. Ta by se měla připojit k lodi USS Abraham Lincoln, která operuje v Arabském moři již téměř měsíc.

Podle expertů mají Spojené státy v oblasti již nyní dostatek sil k zahájení rozsáhlé letecké kampaně. Samotná loď Abraham Lincoln disponuje devíti letkami včetně stíhaček F-35 a F/A-18. Pokud dorazí i druhá letadlová loď, mohlo by americké námořnictvo podnikat stovky náletů denně po dobu několika týdnů.

Trumpovo vyjádření následuje po úterním jednání v Ženevě, kde se vyslanci Bílého domu Steve Witkoff a Jared Kushner setkali s íránskými představiteli. Tématem byl íránský program obohacování uranu. Ten byl sice poškozen během loňské dvanáctidenní války v červnu, ale nebyl zcela eliminován.

Írán po ženevských rozhovorech slíbil, že do dvou týdnů odpoví na americký požadavek úplného zastavení obohacování výměnou za zmírnění sankcí. Trumpův desetidenní termín s tímto slibem zhruba koresponduje. Analytici však připomínají loňské léto, kdy prezident slíbil rozhodnout do čtrnácti dnů, ale útok na podzemní zařízení Fordo nařídil již po několika dnech.

Kromě námořních sil USA do regionu přesouvají i specializovaná letadla. Na základnu v Saúdské Arábii dorazilo šest strojů včasné výstrahy E-3 Sentry, které jsou klíčové pro řízení vzdušných operací v reálném čase. Podle odborníků takový rozsah nasazení naznačuje přípravu na širokou kampaň proti íránským vojenským i vládním cílům.

Hlavním problémem zůstává osud vysoce obohaceného uranu, který Teherán stále drží. Odhaduje se, že země má dostatek materiálu pro výrobu až deseti jaderných hlavic, pokud by se podařilo zvýšit stupeň jeho obohacení. Izrael navíc tlačí na to, aby se USA zaměřily i na íránský balistický program, který považuje za největší hrozbu.

Írán na stupňující se tlak reagoval varováním, že v případě agrese bude považovat americké základny v regionu za legitimní cíle. Nejvyšší vůdce Alí Chameneí dokonce pohrozil potopením amerických válečných lodí. Spojené státy proto v reakci na tyto hrozby posilují také své systémy protiraketové obrany v Kataru a u Kypru.

V této napjaté situaci se Británie již dříve vyjádřila, že neumožní využití svých základen pro nálety amerických strategických bombardérů B-2. Přesto se západní spojenci mohou ocitnout v situaci, kdy budou nuceni bránit své partnery v Perském zálivu, pokud by konflikt skutečně vypukl. V Kataru jsou již nyní připraveny britské stíhačky Typhoon pro případnou sebeobranu.

včera

Počet obětí válku v Pásmu Gazy byl výrazně vyšší, než se uvádělo, odhalila studie

Související

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump stojí na prahu životního rozhodnutí. Američanům dodnes nevysvětlil, proč by chtěl zaútočit na Írán

Spojené státy se ocitají na prahu vojenské akce, která by mohla znamenat nejzásadnější zlom v téměř půlstoletí trvajícím napětí s Íránem. Navzdory závažnosti situace a možnosti několikatýdenního konfliktu s nepředvídatelnými následky však ve veřejném prostoru téměř chybí debata o jeho smyslu. Bílý dům zatím nepodnikl žádnou informační ofenzivu, kterou by občanům vysvětlil, proč by američtí vojáci měli riskovat své životy.
USS Gerald R. Ford

CNN: Americká armáda může zaútočit na Írán už o víkendu

Americká armáda dokončila přípravy na možný úder proti Íránu, který by mohl být zahájen již během nadcházejícího víkendu. Podle informací z Bílého domu a vojenských zdrojů jsou vzdušné i námořní síly v oblasti Blízkého východu v plné pohotovosti. Konečné slovo má však prezident Donald Trump, který zatím k autorizaci přímé vojenské akce nepřistoupil a o dalším postupu intenzivně uvažuje.

Více souvisejících

Írán Donald Trump

Aktuálně se děje

před 17 minutami

Pentagon

Trumpova administrativa hrozí Evropě odvetou, pokud bude upřednostňovat domácí výrobce zbraní

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa pohrozila odvetnými opatřeními vůči evropským zemím v případě, že Evropská unie začne při přezbrojování kontinentu upřednostňovat domácí výrobce zbraní. Pentagon důrazně odmítl jakékoli snahy Bruselu omezit přístup amerických zbrojařských firem na evropský trh. Podle Washingtonu by takový krok vyvolal reciproční reakci, která by mohla poškodit evropské společnosti působící ve Spojených státech.

před 1 hodinou

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Írán může čelit stovkám amerických náletů denně. Na jadernou dohodu dostal 10 dní

Americký prezident Donald Trump oznámil, že během následujících deseti dnů se ukáže, zda se Spojeným státům podaří uzavřít novou jadernou dohodu s Íránem. Prohlásil to na ustavujícím zasedání své Rady míru ve Washingtonu. Zdůraznil přitom, že Írán nesmí vlastnit jadernou zbraň a varoval, že pokud bude Teherán i nadále ohrožovat regionální stabilitu, dojde k „nepříjemným věcem“.

před 1 hodinou

před 3 hodinami

včera

Bývalý princ Andrew

Bývalý princ Andrew je opět na svobodě. Vyšetřování ale pokračuje

Britská policie ještě ve čtvrtek propustila zadrženého Andrewa Mountbatten-Windsora, tedy bývalého prince Andrewa. Policisté ho zatkli ve čtvrtek ráno v souvislosti s kauzou kolem sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Policie zdůraznila, že vyšetřování případu nadále pokračuje. 

včera

včera

včera

Curling

Curleři se dočkali první výhry pod pěti kruhy. V akci byli sdruženáři, bronz v Big Airu získal pražský rodák

Během jedenáctého soutěžního dne právě probíhajících zimních olympijských her se dočkal historicky prvního vítězství na olympiádě český mužský curlingový tým skipa Lukáše Klímy. Stalo se tak po vyrovnaném utkání s Německem, které do vzájemného zápasu vstupovalo jako ostatně všichni čeští dosavadní soupeři v roli favorita, a nakonec s nimi Češi dokázali vyhrát 9:7 v závěrečném desátém endu. Z českých sportovců se představili v individuálním závodě - tentokrát na velkém můstku - sdruženáři Jiří Konvalinka a Jan Vytrval, přičemž oba skončili ve třetí desítce. Po zlatu z individuálního závodu na středním můstku i na tom velkém triumfoval Nor Jens Luraas Oftebro. Ve finále Big Airu pak vyhrál další Nor Tormod Frostad, avšak z českého pohledu je zajímavé, že bronz putuje sice do Rakouska, ale zásluhou bývalého českého reprezentanta Matěje Švancera.

včera

včera

včera

Keir Starmer, předseda Labouristické strany

Všichni jsou si rovni před zákonem, řekl Starmer ke kauze bývalého prince Andrewa

Britská policie dnes zatkla bývalého prince Andrewa. Premiér Keir Starmer už před zadržením člena královské rodiny prohlásil, že policie by měla prošetřit jeho kauzu s důrazem na dodržení principu rovnosti před zákonem. Nevyloučil také parlamentní diskuzi o případu. Mladší bratr krále Karla III. by podle politika měl zároveň vypovídat v USA. 

včera

Ilustrační foto

ZOH: Slalom rozhodl nedokončenou jízdou McGrath, týmový závod skokanů chumelenice

Desátý soutěžní den zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo byl z českého pohledu nejklidnější. Ze sportovců se totiž v pondělí pod pěti kruhy představili jednak opět mužský curlingový tým hledající neustále na tomto turnaji cestu ke své první výhře a nenašli ji ani tentokrát, když soupeřem byl silný tým Kanady. Dalším Čechem, jenž byl k vidění, byl ve slalomu Martin Müller, který svou jízdu nedokončil. To samé se ale v závodě „povedlo“ třeba i prvnímu muži po prvním kole Noru Atlemu Liemu McGrathovi. Ten v závěrečné jízdě závodu předvedl špicar, po kterém se nechtěl vůbec znát. Závod tak vyhrál Švýcar Loic Meillard. Finále závodu dvoučlenných družstev skokanů na lyžích zhatilo silné chumelení a vítr k tomu, na posledních pět skoků se tak nedostalo a konečné výsledky byly brány podle druhého kola. Highlightem pondělního programu byla semifinále ženského hokejového turnaje, z nichž vzešlo očekávané zámořské finále USA vs. Kanada.

včera

včera

Igor Červený (Motoristé sobě) se setkal s prezidentem Petrem Pavlem (19.2.2026)

Pavel jmenuje Červeného ministrem v pondělí, potvrdil budoucí šéf resortu po schůzce na Hradě

Prezident Petr Pavel se na Pražském hradě sešel s Igorem Červeným, kandidátem hnutí Motoristé sobě, aby projednali jeho budoucí působení v čele ministerstva životního prostředí. Přibližně tři čtvrtě hodiny trvající schůzka vyústila v potvrzení, že hlava státu Červeného do funkce oficiálně jmenuje v nadcházejícím pondělí. Budoucí ministr po jednání uvedl, že ke každému úkolu přistupuje s respektem, a naznačil, že lidé, kteří důležitost svých povinností podceňují, obvykle nekončí dobře.

včera

Prezident Trump promluvil na společném zasedání Kongresu

Raději pavouky než Trumpa. Průzkum zjistil, který hmyz je populárnější než prezident USA

Před několika lety se výzkumná společnost YouGov rozhodla prozkoumat poněkud netradiční oblast veřejného mínění a dotazovala se Američanů na jejich vztah k hmyzu. Výsledky ukázaly, že nejoblíbenějším stvořením v této kategorii jsou motýli, na které reaguje kladně osm z deseti lidí. Tato data však nabývají zcela nového rozměru v současném politickém kontextu, kdy se popularita hmyzu podle webu The Guardian začíná srovnávat s oblibou hlavy státu.

včera

Jeho Veličenstvo Král Karel III. je vyfocen v plném zdobení v trůnním sále v Buckinghamském paláci. Má na sobě Majetkoprávní roucho, Imperial State Crown a drží Vládcovu kouli a Sovereignovo žezlo s křížem. Sedí na jednom z páru trůnních křesel z roku 1902, které byly vyrobeny pro budoucího krále Jiřího V. a královnu Marii pro použití při korunovaci krále Edwarda VII. Tato trůnní křesla byla také použita v roce 1937 na pozadí korunovace krále Jiřího VI. a královny Alžběty a Jeho Veličenstva krále Karla III. a královny Camilly ve Westminster Hall v loňském roce k přijímání proslovů od předsedů obou komor parlamentu.

Policie prohledává Andrewovo sídlo. Král Karel, princ William a vévodkyně Kate jsou hluboce znepokojeni

Policie v Thames Valley pokračuje v rozsáhlých domovních prohlídkách v souvislosti se zatčením Andrewa Mountbatten-Windsora. Detektivové se zaměřili především na jeho bývalé sídlo Royal Lodge ve Windsoru, kde strávil dvě desetiletí. Přestože se Andrew začátkem února pod tlakem okolností a na příkaz krále vystěhoval do Norfolku, policie považuje prohledání této rozlehlé rezidence za klíčové pro zajištění důkazů.

včera

Fotografie, které zachycují Andrewa ve velmi kontroverzních pózách

Za zatčením Andrewa zřejmě stojí britská skupina Republic. Přiznejte, proč jste ho chránil, tlačí na krále

Britský premiér Keir Starmer se k situaci kolem Andrewa Mountbatten-Windsora vyjádřil ve čtvrtek ráno v pořadu BBC Breakfast, ještě před oficiálním oznámením o jeho zatčení. Premiér zdůraznil, že nikdo nestojí nad zákonem a že každý, kdo disponuje relevantními informacemi, by měl vypovídat. Podle Starmera mají lidé povinnost předstoupit před příslušné orgány, ať už se jedná o případ Jeffreyho Epsteina, nebo jakoukoli jinou kauzu týkající se násilí na ženách.

včera

Princ Andrew

Policie zatkla Andrewa v den jeho narozenin. Teď může prohledat jeho sídlo

Zatčení Andrewa Mountbatten-Windsora dává policii široké pravomoci k prohledání jeho soukromí i majetku. Podle bývalého vrchního superintendenta Metropolitní policie Dala Babua, který hovořil pro BBC News, tlak na vyšetření případu v posledních týdnech neustále narůstal. Samotný akt zatčení nyní vyšetřovatelům umožňuje legální přístup k počítačové technice, souborům, fotografiím a dalším potenciálním důkazům.

včera

včera

Trump stojí na prahu životního rozhodnutí. Američanům dodnes nevysvětlil, proč by chtěl zaútočit na Írán

Spojené státy se ocitají na prahu vojenské akce, která by mohla znamenat nejzásadnější zlom v téměř půlstoletí trvajícím napětí s Íránem. Navzdory závažnosti situace a možnosti několikatýdenního konfliktu s nepředvídatelnými následky však ve veřejném prostoru téměř chybí debata o jeho smyslu. Bílý dům zatím nepodnikl žádnou informační ofenzivu, kterou by občanům vysvětlil, proč by američtí vojáci měli riskovat své životy.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy