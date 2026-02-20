Předpověď počasí na víkend. Srážky změní skupenství

Deštivé počasí mají lidé očekávat o nadcházejícím víkendu. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Přes Česko v sobotu od západu přejde frontální systém. Zprvu má ještě sněžit, postupně však přejdou srážky do deště ve všech polohách. "Na Moravě a v severovýchodních Čechách může déšť namrzat," varovali meteorologové na facebooku.
Sobotní ranní minima budou rozmanitá. Zatímco na západě Čech se budou pohybovat kolem -2 °C, na východě až kolem -11 °C. Odpolední maxima vyšplhají na hodnoty kolem 6 °C. Chladnější zůstane Morava a severovýchod Čech s teplotami kolem 1 °C.
Deště se nezbavíme ani v neděli, na horách se očekává obleva. Ráno bude tentokrát výrazně teplejší a slabě mrznout by mělo jen v severovýchodní polovině území.
"I nedělní odpoledne bude teplejší. Kolem 4 °C naměříme v severovýchodní polovině území, jinde bude 6 až 11 °C," dodali meteorologové.
